Blue Diamond Resorts reabre seis de sus propiedades de lujo

TALLAHASSEE, Fla., July 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Después del cierre temporal durante tres meses, seis de las lujosas propiedades de Blue Diamond Resorts en México y Jamaica reabren sus puertas. Siguiendo las pautas de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Ministerios de Salud locales y nacionales, Royalton Riviera Cancun Resort & Spa, Hideaway at Royalton Riviera Cancun, Mystique Holbox by Royalton, Royalton Negril Resort & Spa, Hideaway at Royalton Negril y Grand Lido Negril se complacen en dar la bienvenida nuevamente a nuestros huéspedes.



Para mantener seguros tanto a los huéspedes como al personal, Blue Diamond Resorts implementó un desarrollado programa de seguridad, aprobado por Cristal International Standards. Los protocolos de Vacaciones con Seguridad Garantizada* incluyen nuevas pautas de distanciamiento social, estándares de seguridad de alto nivel en restaurantes, programas de capacitación exhaustivos para empleados y de uso de equipo de protección personal (EPP), un programa de Limpieza 360º de desinfección de todas las áreas comunes de los resorts y Limpieza Diamond en habitaciones, donde todos los potenciales puntos de contacto serán rigurosamente desinfectados.

“Nos complace dar nuevamente la bienvenida a los huéspedes a nuestros galardonados resorts en Cancún, Isla Holbox y Negril. Durante nuestro cierre temporal, trabajamos incansablemente para implementar protocolos de seguridad mejorados y medidas de limpieza exhaustiva para preparar nuestros resorts para la reapertura y asegurar a los huéspedes que su salud y seguridad es nuestra prioridad número uno”, comentó Jordi Pelfort, Presidente de Hoteles & Resorts en Sunwing Travel Group.

Para ver un video de los primeros huéspedes que llegan a Royalton Riviera Cancún, haga clic aquí .

Los huéspedes que reserven unas vacaciones All-In Luxury ™ en Royalton Riviera Cancun, Hideaway at Royalton Riviera Cancun, Royalton Negril o Hideaway at Royalton Negril antes del 31 de agosto pueden aprovechar una exclusiva Oferta de Bienvenida con precios que comienzan en $ 119 por persona por noche, hasta 2 estancias gratuitas para niños en resorts familiares, una Política de Reserva Flexible y mucho más. Los viajeros que busquen unas vacaciones únicas pueden disfrutar de una experiencia superior en Mystique Holbox by Royalton con una Oferta de bienvenida a partir de $ 195 por habitación, por noche, una estancia gratuita para un niño, alquiler de kayak de 30 minutos de cortesía, $ 150 en créditos del resort y más.

* Haga clic aquí para obtener los protocolos completos de Vacaciones con Seguridad Garantizada.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Desde su fundación en 2011, Blue Diamond Resorts se ha caracterizado por una impresionante cartera que abarca 47 propiedades y que superan las 15.500 habitaciones en diez países. Adoptando un enfoque proactivo diferenciando marcas según las demandas de cada mercado, esta compañía de gestión hotelera ofrece a una amplia variedad de presupuestos e intereses, desde escapadas elegantes solo para adultos hasta vacaciones familiares llenas de diversión. La distinguida marca All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts ofrece servicios exclusivos que incluyen All-In Connectivity™, Modern Sports Event Guarantee™ y elementos de bienestar en la suite. Entre la gama solo adultos de Royalton Luxury Resorts se encuentra Hideaway at Royalton , una experiencia solo para adultos con comidas exclusivas y alojamiento preferencial, además de los modernos y exclusivos resorts, Royalton CHIC, ubicados en los mejores escenarios frente al mar Caribe. En Jamaica, Grand Lido Negril ofrece a los mayores de 21 años unas vacaciones naturales de lujo junto a las aguas cristalinas totalmente apartadas y exclusivas para la máxima privacidad. Memories Resorts & Spa brinda unas vacaciones diseñadas para satisfacer a toda la familia, con un popular club infantil protagonizado por personajes temáticos famosos, Toopy & Binoo™, mientras que Starfish Resorts propone a unas vacaciones únicas a un valor increíble en ubicaciones convenientes. Planet Hollywood Hotels and Resorts invita a los huéspedes a la atractiva e interactiva experiencia Vacation Like A Star ™, inmersos en la cultura pop de películas, música y deportes icónicos. Nuestros resorts estilo boutique, Mystique by Royalton , ofrecen vacaciones personalizadas en lugareños sorprendentemente sublimes llenos de aventuras sin fin.

Para obtener más información sobre Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com .

Acerca de Royalton Luxury Resorts

Íconos de la elegancia moderna, los galardonados Royalton Luxury Resorts ofrecen vacaciones All-In Luxury® en algunos de los destinos tropicales más populares del mundo, incluyendo Antigua, Jamaica, República Dominicana, Santa Lucía, México, Cuba y próximamente la isla caribeña, Granada. Royalton Luxury Resorts cuenta con una exclusiva variedad de amenidades y caracteristicas todo incluido de clase mundial, que incluyen camas artesanales DreamBed™ premium, cenas de lujo ilimitadas sin reservas, un Sports Event Guarantee ™ y más. Muchos de los resorts reciben por igual a familias y parejas, con actividades supervisadas para niños y adolescentes, sin costo adicional, combinadas con una amplia variedad de opciones de alojamiento y comidas para familias.

Para obtener más información sobre Royalton Luxury Resorts, visite www.royaltonresorts.com .

Mystique by Royalton

Mystique by Royalton es un contemporáneo, lujoso y exquisito complejo hotelero boutique frente al mar que ofrece experiencias personalizadas en lugares sorprendentemente hermosos. Mystique by Royalton está profundamente sumergido en algunos de los destinos más vibrantes del mundo y posicionado para atraer a viajeros de lujo que buscan explorar sus alrededores. Con dos impresionantes resorts ubicados en la Isla Holbox en México y la hermosa Rodney Bay de Santa Lucía, Mystique Holbox by Royalton y Mystique St. Lucia by Royalton son ideales tanto para familias como para parejas, con comodidades de primer nivel, un servicio incomparable y entornos únicos frente al mar.

Para obtener más información sobre Mystique by Royalton, visite www.mystiqueresorts.com .

