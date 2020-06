Blue Diamond Resorts reabrirá cinco resorts el próximo mes

TALLAHASSEE, Fla., June 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts anuncia sus planes de reabrir cinco de sus resorts de lujo después de un cierre temporal de tres meses. El 15 de julio de 2020, Royalton Riviera Cancun Resort & Spa, Hideaway at Royalton Riviera Cancun, Royalton Negril Resort & Spa, Hideaway at Royalton Negril y Grand Lido Negril reanudarán sus operaciones con nuevos protocolos de seguridad e higiene establecidos según las normativas de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), Organización Mundial de la Salud (OMS) y los ministerios de salud locales.



Blue Diamond Resorts, el grupo de gestión hotelero de más rápido crecimiento en el Caribe, está encantado de recibir a los huéspedes más exigentes en dos de sus destinos de playa más populares donde podrán beneficiar tanto de vacaciones familiares como de escapadas solo para adultos. Para ayudar a proteger tanto a huéspedes como a empleados, Blue Diamond Resorts ha implementado nuevos protocolos de Vacaciones con Seguridad Garantizada , los cuales incluyen pautas de distanciamiento social, seguridad alimenticia avanzada, uso de equipo de protección personal (EPP) así como mayor capacitación para sus empleados, un sistema de limpieza con enfoque a 360 grados en todas las áreas comunes de los resorts y habitaciones con limpieza Diamond donde cada punto de contacto conlleva una limpieza y desinfección a fondo.

"A medida que comenzamos a reabrir nuestros galardonados resorts en Cancún y Negril, estamos comprometidos a continuar brindando la experiencia All-In Luxury™ que nuestros valiosos huéspedes conocen y tanto aprecian, manteniendo su seguridad como nuestra máxima prioridad", dijo Jordi Pelfort, presidente de Sunwing Hotels and Resorts, "con protocolos de seguridad avanzados y medidas de limpieza superiores, los huéspedes podrán relajarse en el paraíso y redescubrir las maravillas locales de nuestros destinos".

Reserve sus próximas vacaciones All-In Luxury ™ antes del 31 de agosto para beneficiar de nuestra oferta de bienvenida con precios a partir de $ 2,058 por pareja, hasta 2 niños gratis en nuestros resorts familiares, política de reserva flexible y mucho más*. Para reservar unas vacaciones de lujo en Royalton Riviera Cancun, Royalton Negril, Hideaway at Royalton Riviera Cancun o Hideaway at Royalton Negril, visite nuestro sitio web o póngase en contacto hoy mismo con su agente de viajes o turoperador favorito.

* Para más detalles sobre la oferta, visite: https://www.royaltonresorts.com/es/royalton/offers/welcome-back-offer

Acerca de Blue Diamond Resorts

Desde su inauguración en 2011, Blue Diamond Resorts ha crecido exitosamente hasta convertirse en la empresa de complejos hoteleros de más rápido crecimiento en el Caribe, con 47 propiedades que sobrepasan las 15 500 habitaciones en 10 países. Con un enfoque innovador para diferenciar marcas según las demandas específicas de cada mercado, la cartera de Blue Diamond Resorts es más impresionante que nunca. Los galardonados resorts de lujo Royalton Luxury Resorts rediseñan la experiencia todo incluido al ofrecer comodidades exclusivas que incluyen All-In Connectivity™, el moderno concepto de Sports Event Guarantee™ y elementos de bienestar en la suite. Las submarcas de Royalton solo para adultos incluyen Hideaway at Royalton , el cual ofrece gastronomía exclusiva y alojamiento preferencial con acceso a todos los servicios y comodidades del cercano Royalton; y el elegante All-Exclusive™ CHIC by Royalton , una experiencia vacacional dinámica y social con comodidades de lujo y opciones gastronómicas de alta calidad. En Jamaica, se restauró el Grand Lido Negril para brindar unas vacaciones naturistas lujosas y elegantes a lo largo de una exclusiva playa y ser un refugio privado único. Memories Resorts & Spa brinda una experiencia que complace a toda la familia, y Starfish Resorts ofrece un valor increíble en ubicaciones exóticas con alojamiento cómodo. Planet Hollywood Hotels and Resorts invita a los huéspedes a Vacation Like A Star™ con una experiencia atractiva e interactiva, además de artículos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes. Mystique Resorts , una colección de resort de estilo boutique, ofrece vacaciones personalizadas en lugares sorprendentemente hermosos llenos de aventuras sin fin.

