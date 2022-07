Blue Diamond Resorts va mucho más allá con la tecnología

TORONTO, July 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts revela sus más recientes esfuerzos para utilizar la última tecnología para continuar mejorando la experiencia de los huéspedes durante toda la jornada del cliente. La experiencia del huésped previa a la llegada, hoy será optimizada con una serie de videos detallados que muestran los resorts por medio de una tecnología avanzada de cámara de visualización de primera persona, lo que permite que el viajero explore el resort y les ayuda a tomar decisiones para hacer sus reservaciones.



Se publicará una serie de más de cuarenta videos en los canales oficiales de Blue Diamond Resorts bajo el nombre Above &Beyond. (Mucho más allá). "El nombre de esta serie de videos refleja el ADN de Blue Diamond Resorts", mencionó Alejandro Rodríguez del Peon, director de marketing y relaciones públicas de Blue Diamond Resorts. "La tecnología FPV presenta una perspectiva diferente de todos nuestros resorts All-In Luxury. Podemos ver los resorts mucho más allá, mientras continuamente hacemos un esfuerzo adicional", agregó.

Esta no es la primera vez que la empresa utiliza la tecnología para ofrecer experiencias únicas, otros proyectos incluyen sus marcas exclusivas; All-In Connectivity™ y Plugged In™ disponibles en los hoteles Royalton Luxury Resorts y Planet Hollywood Beach Resorts, así como el tour de realidad aumentada de Planet Hollywood Cancun, An Autograph Collection All Inclusive Resort.

Blue Diamond Resorts lanzará un video de resort por semana durante los próximos meses para permitir que todos sus futuros viajeros experimenten cada uno de sus resorts de una manera jamás antes vista. Puede ver la serie de videos con un clic aquí.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Desde sus inicios en 2011, Blue Diamond Resorts estableció un impresionante portafolio que abarca más de 45 propiedades, sobrepasando las 18.000 habitaciones en ocho países localizados en los destinos vacacionales más populares en la región del Caribe. Los resorts fueron diseñados para celebrar cada momento, desde vacaciones solo para adultos hasta vacaciones familiares llenas de diversión. Escápese al paraíso en un galardonado All-In Luxury®Royalton Luxury Resorts. No importa si viaja en familia, en grupo, en pareja o con amigos, todo el mundo es familia y ofrece servicios personalizados y amenidades exclusivas, incluyendo All-In Connectivity™. Obtenga lo mejor de sus deportes favoritos cortesía de Sports Event Guarantee™. Hideaway at Royalton ofrece una experiencia solo para adultos con restaurantes exclusivos y alojamiento preferencial, además del resort de estilo de vida de lujo. Festeje a su manera en Royalton CHIC Resorts, hay algo que celebrar todos los días en estos impresionantes resorts solo para adultos rodeados de la deslumbrante belleza de los trópicos. En Jamaica, Grand Lido Negril ofrece a los huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas y todo incluido au naturel, además de una costa aislada para la máxima privacidad. Memories Resorts &Spa ofrece unas vacaciones personalizadas, ya sea que planee unas vacaciones familiares, reunión con amigos o simplemente un momento de relajamiento con su pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece impresionantes alrededores de valor increíble y una rica cultura y patrimonio. Planet Hollywood Hotels and Resorts invita a los huéspedes a Vacation Like A Star™ con una experiencia atractiva e interactiva, además de famosos artículos de cultura pop de icónicas películas, música y deportes. Mystique by Royalton, una colección de centros vacacionales estilo boutique, ofrece vacaciones personalizadas en lugares sorprendentemente hermosos, llenos de aventuras interminables.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite, https://www.bluediamondresorts.com/

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e21db3dd-ed97-421e-bb8f-836e5e48238b

Un video asociado con este comunicado de prensa está disponible en

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/11d979d8-691c-4444-bab7-cbdb645beb40

Para información adicional, comuníquese con:

Blue Diamond Media

[email protected]