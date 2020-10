SANTIAGO, Chile

, 20 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Conscientes de los cambios que se viven actualmente, y preocupados por entregar valor a un cliente cada vez más exigente con los nuevos tiempos, BNP Paribas Cardif, unidad de seguros del Grupo BNP Paribas, ha puesto en marcha una nueva forma de hacer seguros.

Se trata de una propuesta basada en ecosistemas de servicios, que permite ofrecer un conjunto de soluciones digitales e interdependientes, relacionados con el producto contratado, y sin la necesidad de que ocurra un siniestro para utilizar el seguro. Pueden ser utilizados desde el primer momento de contratación.

De acuerdo con Francisco Valenzuela, CEO de BNP Paribas Cardif en LATAM, "nuestro propósito como compañía es hacer que los seguros sean más accesibles a las personas. El cliente final de hoy es más exigente, requiere más valor, transparencia, simplicidad y velocidad en las interacciones. Estamos creando una oferta poderosa, utilizando datos y modelos analíticos y ofreciendo productos y servicios con el mayor valor y la mejor experiencia para nuestros clientes. A través de nuestro nuevo modelo de ecosistemas brindamos valor desde el primer momento".

Dentro de esta nueva modalidad se definieron cinco ecosistemas de servicio, a los que pueden acceder los clientes en función del seguro suscrito:

Ecosistema de Desempleo / Empleabilidad, asociado al seguro de desempleo, ofreciendo desarrollo personal y empleabilidad, para que, a través de asesoramiento, los clientes mejoren y potencialicen su hoja de vida (CV), preparen entrevistas y pruebas psicotécnicas, accedan al Marketplace de ofertas laborales, a aprendizaje en línea con Coursera, entre otras;



asociado al seguro de desempleo, ofreciendo desarrollo personal y empleabilidad, para que, a través de asesoramiento, los clientes mejoren y potencialicen su hoja de vida (CV), preparen entrevistas y pruebas psicotécnicas, accedan al Marketplace de ofertas laborales, a aprendizaje en línea con Coursera, entre otras; Ecosistema para Independientes , asociado al seguro de Incapacidad Total Temporal, que cubre al cliente, trabajador independiente, en caso de una discapacidad de más de 15 días, causada por un accidente o enfermedad, y ofreciendo servicios orientados a que los clientes fortalezcan sus ideas de negocio, a través de capacitación en branding digital, networking, coworking y asesoría legal, entre otros;



, asociado al seguro de Incapacidad Total Temporal, que cubre al cliente, trabajador independiente, en caso de una discapacidad de más de 15 días, causada por un accidente o enfermedad, y ofreciendo servicios orientados a que los clientes fortalezcan sus ideas de negocio, a través de capacitación en branding digital, networking, coworking y asesoría legal, entre otros; Ecosistema Vida + Coursera , asociado al seguro de vida, que cubre al cliente en caso de fallecimiento, y ofreciendo educación online a través de nuestro aliado Coursera.



, asociado al seguro de vida, que cubre al cliente en caso de fallecimiento, y ofreciendo educación online a través de nuestro aliado Coursera. Ecosistema de Salud, asociado al seguro de vida que cubre al cliente en caso de fallecimiento y le ofrece varias plataformas con opciones de servicios de salud (cuidado anímico, pre-diagnóstico, estudios médicos, descuentos en medicamentos y cuidadores, entre otros); y el



asociado al seguro de vida que cubre al cliente en caso de fallecimiento y le ofrece varias plataformas con opciones de servicios de salud (cuidado anímico, pre-diagnóstico, estudios médicos, descuentos en medicamentos y cuidadores, entre otros); y el Ecosistema de Protección Financiera, asociado al seguro de Seguro de Tarjeta Protegida, que cubre el uso indebido o forzado de las tarjetas aseguradas y protege contra el fraude en Internet, ofreciendo a los clientes conocer su score de crédito, estar al tanto de los movimientos financieros a su nombre (alertas), conocer el estado de su salud financiera, entre otros.

Esta innovación responde a la estrategia de BNP Paribas Cardif de ofrecer soluciones de protección con un valor agregado y a la medida de todos los clientes. La compañía pretende ampliar el abanico de servicios mediante la incorporación de más ecosistemas, abarcando otros campos y expandiendo el beneficio a la mayor cantidad de sectores.

La alianza con Coursera

Para implementar esta nueva propuesta, la compañía está trabajando con aliados estratégicos de primer nivel que permitirán potenciar los servicios entre los consumidores. BNP Paribas Cardif firmó recientemente en Latinoamérica una alianza exclusiva con Coursera, la plataforma líder de aprendizaje en línea que ofrece más de 4.000 cursos de las mejores universidades y entidades de la industria en el mundo. A través de esta alianza, los usuarios de varios ecosistemas tendrán acceso a aprendizaje en línea relevante para su trabajo y el mundo laboral, en la plataforma. Luego de lanzar con éxito la alianza en Colombia el año pasado, ahora se expande para cubrir los 6 países en los que la aseguradora está presente: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

Los clientes tendrán acceso a Coursera al comprar la póliza y a través de una plataforma exclusiva de BNP Paribas Cardif. Una vez inscritos, los clientes pueden aprender a su propio ritmo y obtendrán un certificado al completarlo, sin costo adicional.

A través de esta alianza, los clientes tendrán acceso a 1.500 cursos en 72 áreas de conocimiento vinculadas a los trabajos del futuro. Los cursos se centran en la enseñanza de habilidades como big data, habilidades comerciales, desarrollo de aplicaciones web, cloud computing, inteligencia artificial, tecnologías emergentes, idiomas y más.

"Esta alianza toma una importancia relevante para nuestros colaboradores y asegurados, buscando promover su desarrollo y crecimiento. Seguramente traerá consigo la posibilidad de crear nuevos paradigmas y generar nuevos referentes de servicio y creación de valor en la industria de servicios financieros y de seguros. La educación es uno de los pilares de desarrollo de la sociedad, convirtiéndola en una de las principales aspiraciones de las personas, sin importar su actividad económica. El acuerdo, sin precedentes, entre BNP Paribas Cardif y Coursera brinda la posibilidad de sumar lo mejor de dos mundos creando una solución única: protegiendo familias y dándoles la posibilidad de continuar creciendo, a pesar de la difícil situación que estamos viviendo en el mundo", sostuvo Jorge Hernández, CEO de BNP Paribas Cardif Colombia.

"El acceso al aprendizaje en línea relevante para el trabajo es clave para ayudar a los trabajadores afectados por la pandemia a encontrar nuevas oportunidades de empleo", comenta Jeff Maggioncalda, director ejecutivo de Coursera. "Estamos entusiasmados de participar en el modelo de ecosistema innovador de BNP Paribas Cardif para equipar a sus clientes en América Latina con las habilidades críticas de negocios, TI y ciencia de datos necesarias para ingresar y crecer en trabajos de alta demanda".

Acerca de BNP Paribas Cardif

[1] Líder mundial en alianzas de bancaseguros y seguros de crédito, BNP Paribas Cardif desempeña un papel clave en la vida cotidiana de sus clientes, proponiéndoles productos y servicios que les permiten llevar a cabo sus proyectos, al tiempo que se protegen frente a los imprevistos de la vida. Protagonista comprometido, BNP Paribas Cardif quiere tener un impacto positivo en la sociedad y hacer que los seguros sean más accesibles. En un mundo profundamente modificado por la emergencia de nuevos usos y estilos de vida, la empresa, filial de BNP Paribas, adopta un business model único basado en las alianzas. Crea sus ofertas juntamente con cerca de 500 socios distribuidores en sectores muy variados (bancos y entidades financieras, empresas de los sectores del automóvil, la gran distribución, las telecomunicaciones, proveedores de energía, etc.), además de consultorías de gestión patrimonial y corredurías que se ocupan de la comercialización entre sus clientes. Presente en 33 países con un importante protagonismo en tres zonas (Europa, Asia y América Latina), BNP Paribas Cardif se ha convertido en un experto mundial de los seguros para personas y un actor destacado en la financiación de la economía. Alrededor de 8.000 colaboradores en todo el mundo contribuyen a la realización de un volumen de negocio que ascendió a 29.800 millones de euros en 2019. Consulte las últimas noticias de BNP Paribas Cardif en https://twitter.com/bnpp_cardif.

Acerca de Coursera

Coursera fue fundada por Daphne Koller y Andrew Ng con la visión de brindar experiencias de aprendizaje transformadoras de vida a cualquier persona, en cualquier lugar. Ahora es una plataforma de aprendizaje en línea líder para la educación superior, donde 71 millones de estudiantes de todo el mundo vienen para aprender las habilidades del futuro. Más de 200 de las mejores universidades y educadores de la industria del mundo se asocian con Coursera para ofrecer cursos, especializaciones, certificados y programas de grado. 2800 empresas confían en la plataforma empresarial Coursera for Business de la empresa para transformar su talento. Coursera for Government equipa a los empleados y ciudadanos del gobierno con las habilidades necesarias para crear una fuerza laboral competitiva. Coursera for Campus permite a cualquier universidad ofrecer educación en línea de alta calidad y relevante para el trabajo a estudiantes, exalumnos, profesores y personal. Coursera cuenta con el respaldo de inversores líderes que incluyen a Kleiner Perkins, New Enterprise Associates, Learn Capital y SEEK Group.

[1] Fuente: Finaccord

FUENTE BNP Paribas Cardif; Coursera