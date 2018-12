BNP Paribas Securities Services anuncia una alianza estratégica con S.D. Indeval para servicios de custodia globales

NUEVA YORK, Dec. 20, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- BNP Paribas Securities Services, un banco custodio líder a nivel mundial con 11 billones de USD en activos en custodia, anunció hoy que su sucursal de Nueva York fue seleccionada por S.D. Indeval para que actúe como custodio global para una parte de sus activos en los mercados europeos y mundiales, y como proveedor secundario en los mercados de EE. UU. y Canadá.



Se trata de un mandato estratégico para BNP Paribas Securities Services en el continente americano. S.D. Indeval es el Depósito Central de Valores para el mercado mexicano y la institución que administra el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC).

Claudia Calderon, jefa de la región latinoamericana de habla hispana de BNP Paribas Securities Services, comentó: “Estamos encantados de haber sido seleccionados por S.D. Indeval, que se beneficiará de nuestra amplia red en todo el mundo, nuestra experiencia global y multilocal, y nuestro compromiso con el servicio al cliente”.

Roberto Gonzalez Barrera, director ejecutivo de S.D. Indeval, declaró: “Estamos muy contentos de haber seleccionado a BNP Paribas como nuestro proveedor de servicios de custodia para los mercados europeos y mundiales. Contamos con su experiencia para desarrollar aún más nuestras capacidades de acceso a los mercados extranjeros. BNP Paribas también se desempeñará como proveedor secundario para los mercados de EE. UU. y Canadá, lo que constituye un elemento crítico en nuestra estrategia de gestión de riesgos”.

Desde 2010, BNP Paribas Securities Services ha tenido una rápida expansión en el continente americano, gracias al lanzamiento de servicios de custodia y compensación locales en Estados Unidos, Brasil, Colombia y, más recientemente, Perú.

Contacto de prensa Caroline Lumley caroline.lumley@uk.bnpparibas.com +44 (0)20 7410 4650

BNP Paribas Securities Services en Twitter: @BNPP2S

Acerca de BNP Paribas

BNP Paribas Securities Services, una subsidiaria de propiedad absoluta del Grupo BNP Paribas, es proveedora de servicios de custodia y valores líder a nivel mundial. Con la solidez del Grupo BNP Paribas como respaldo, proporcionamos soluciones de servicios de activos y posteriores a la operación de múltiples activos para los participantes del mercado tanto del sector comprador como vendedor, corporaciones y emisores. Con experiencia local en 36 países y un alcance global que abarca más de 90 mercados, nuestra red es una de las más amplias en la industria, y permite a los clientes maximizar sus oportunidades de inversión en todo el mundo.

Acerca de Indeval

Indeval es el Depósito Central de Valores (DCV) de México para todas las operaciones que se realizan en la bolsa de valores mexicana, así como para los instrumentos del mercado monetario. Indeval pertenece al grupo de la Bolsa Mexicana de Valores (Grupo BMV) y está a cargo de la custodia nacional e internacional de activos, así como de las tareas administrativas en representación de los emisores mexicanos. Recientemente han tenido un crecimiento significativo, con un aumento de los ingresos de casi el 60 %.

La información incluida en este documento (“información”) se considera confiable, pero BNP Paribas Securities Services no garantiza su integridad ni su exactitud. Las opiniones y estimaciones aquí contenidas constituyen la opinión de BNP Paribas Securities Services y están sujetas a cambios sin previo aviso. BNP Paribas Securities Services y sus subsidiarias no serán responsables de ningún error, omisión u opinión incluida en este documento. Este material no pretende ser una oferta ni una solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero. Para evitar dudas, ninguna información incluida en este documento constituirá un acuerdo entre las partes. Hay información adicional disponible a pedido.



BNP Paribas Securities Services está constituida en Francia como una sociedad en comandita por acciones y está autorizada y supervisada por el Banco Central Europeo (BCE), la Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) y la Autorité des Marchés Financiers (AMF).



La sucursal de Londres de BNP Paribas Securities Services está supervisada por el Banco Central Europeo (BCE) y la Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). La sucursal de Londres de BNP Paribas Securities Services está autorizada por el BCE, la ACPR y la Autoridad de Regulación Prudencial (Prudential Regulation Authority) y está sujeta a regulaciones limitadas de la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority) y la Autoridad de Regulación Prudencial. Los detalles sobre el alcance de nuestra autorización y regulación por parte de la Autoridad de Regulación Prudencial, y de la regulación de la Autoridad de Conducta Financiera están disponibles a pedido. La sucursal de Londres de BNP Paribas Securities Services está registrada en Inglaterra y Gales con el número FC023666. Oficina registrada en el Reino Unido: 10 Harewood Avenue, Londres NW1 6AA.

En los Estados Unidos, BNP Paribas Securities Services es una línea de negocios de BNP Paribas, que está constituida en Francia con responsabilidad limitada. Los servicios proporcionados bajo esta línea de negocios, incluidos aquellos descritos en este documento, si se ofrecen en los EE. UU., se ofrecen a través de la sucursal de Nueva York de BNP Paribas (que cuenta con la autorización y las licencias correspondientes del Departamento de Servicios Financieros del estado de Nueva York). Si se trata de un producto de valores, se ofrecen a través de BNP Paribas Securities Corp., que es un agente-corredor registrado en la Comisión de Bolsa y Valores y un miembro de la Corporación para la Protección de Inversionistas en Valores (Securities Investor Protection Corporation, SIPC) y la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (Financial Industry Regulatory Authority). O bien, si se trata de un producto de futuros, se ofrecen a través de BNP Paribas Securities Corp., un comerciante de comisiones de futuros registrado en la Comisión del Comercio en Futuros sobre Mercancía (Commodities Futures Trading Commission) y miembro de la Asociación Nacional de Futuros (National Futures Association).