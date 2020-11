La mayor resistencia química y el rendimiento al debilitamiento del material basado en PEKK sobre otras alternativas proporcionan a Boeing una nueva opción de alto rendimiento para las piezas de polímero

México 09 Noviembre 2020. Boeing (NYSE: BA) anunció que ha aprobado el termoplástico Antero 800NA en su repertorio de capacidades de impresión en 3D, Stratasys Ltd. (NASDAQ: SSYS). La aprobación significa que el material de alta temperatura se puede usar ahora en partes de vuelo para aviones Boeing.

Antero 800NA es un polímero basado en PEKK desarrollado específicamente para las impresoras 3D Stratasys FDM® de calidad de producción. Boeing ha publicado la especificación BMS8-444 y ha añadido el material 800NA a la Lista de Productos Calificados (QPL) tras una amplia evaluación del rendimiento del material. Es el primer material de Stratasys calificado por Boeing para su uso en aplicaciones con una elevada resistencia química o requisitos de debilitamiento.

"Boeing ha reconocido la enorme utilidad de Antero para cumplir con aplicaciones que antes no podían ser impresas en 3D", dijo el vicepresidente de Stratasys Aerospace, Scott Sevcik. "La fabricación de aditivos tiene grandes beneficios para simplificar las cadenas de suministro aeroespaciales tanto en el equipo original como en el MRO, pero se ha necesitado materiales robustos para cumplir con los exigentes requisitos de vuelo".

La familia de materiales Antero incluye 800NA, así como el Antero 840CN03, que es una variante disipadora de electrostática (ESD). Stratasys proporciona estos materiales tanto para los clientes que utilizan las impresoras 3D Stratasys F900 y Fortus 450mc como una opción de material para los clientes bajo demanda a través de Stratasys Direct Manufacturing.

Acerca de Stratasys

Por casi 30 años, Stratasys Ltd . ha sido una fuerza determinante en la impresión 3D manufactura aditiva moldeando la manera en que las cosas son hechas. Con sede en Minneapolis, Minnesota y Rehovot, Israel, la compañía empodera a los clientes en los mercados verticales, incluyendo Aereoespacial, Automotriz, Cuidado de la Salud, Educación y Productos de Consumo, permitiendo nuevos planteamientos para el diseño y la manufactura. Las soluciones de Stratasys ofrecen libertad de diseño y flexibilidad de la manufactura al reducir el plazo de lanzamiento y disminuyendo los costos de desarrollo y a la vez, mejorando los productos y la comunicación. Reconocimientos en tecnología y liderazgo. En línea se encuentra en www.stratasys.com , www.stratasys.com/mx, http://blog.stratasys.com/ . Síganos en Twitter , LinkedIn o Facebook .. Stratasys se reserva el derecho de utilizar cualquiera de las plataformas de redes sociales anteriores, incluidos los sitios web de la compañía, para compartir información material no público de conformidad con el reglamento. En la medida necesaria y ordenada por la ley aplicable, Stratasys también incluirá dicha información en sus presentaciones de divulgación pública. Stratasys, FDM, F900 y Nylon 12 FC son marcas comerciales registradas de Stratasys Ltd. y/o sus filiales. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños, y Stratasys no asume ninguna responsabilidad con respecto a la selección, el rendimiento o el uso de estos productos.

Contacto de Prensa México; Agencia PR: Liliana Pérez: +5252948215. Liliana@lizetteweber.com www.lizetteweber.com

Agencia EFE S.A. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora del mismo.