Brand USA presenta 8 experiencias inolvidables en Estados Unidos

USA

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- Brandinvita a viajeros mexicanos a explorar la riqueza natural, cultural, gastronómica, deportiva y de entretenimiento que ofrece Estados Unidos esta primavera-verano.

Lourdes Berho

USA

"México sigue siendo el segundo mercado más importante para Estados Unidos en cuanto a gasto total y número de visitas; en el primer trimestre de 2018 la llegada de visitantes mexicanos aumentó en un 14%", dijo, Directora Regional de Branden México.

Desde la costa este a la oeste y el territorio del Caribe, la organización de mercadotecnia de promoción turística de nuestro país vecino, presentó una selección diseñada para cautivar a los distintos perfiles de viajeros:

CHICAGO

Algunos imperdibles son Art on theMart, una instalación a la orilla del río catalogada como la exhibición de arte digital más grande del mundo; Art Institute of Chicago, que alberga la mayor colección impresionista y post-impresionista después del Louvre; y los conciertos y proyecciones gratuitos en Millennium Park Summer Music and Film Series.

GEORGIA

Quienes buscan aventura podrán practicar actividades al aire libre y explorar las vistas del Sendero de los Apalaches. Gracias a su creciente industria cinematográfica, ofrece visitas a locaciones de películas o series como Avengers o The Walking Dead. Disfrute de la comida orgánica y las cervezas locales.

LOS ANGELES

Conocida como "la capital del deporte", esta ciudad celebrará la edición inaugural de Frieze Los Angeles, que reunirá 70 de las galerías más importantes. En verano regresará el festival Twilight Concerts en Santa Monica Pier. Warner Bros. Studio Tour Hollywood es un recorrido imperdible para conocer los estudios donde se grabaron películas como Nace una estrella o series como Friends.

OREGON

Su especialidad son los vinos Pinot, y la primavera-verano son ideales para visitar sus más de 800 cavas y 280 cervecerías. Aquí está el Parque Nacional del Lago del Cráter, uno de los más impresionantes del planeta.

PORTLAND

"Keep Portland Weird" es el lema de esta ciudad, por su personalidad poco convencional. Ha sido nombrada el mejor destino gastronómico de Estados Unidos por prestigiadas publicaciones. Lo mejor: la comida y compras son libres de impuestos.

PUERTO RICO

Ciudad y naturaleza se mezclan en este destino que tiene tres de las bahías bioluminiscentes más importantes del planeta y una de las tirolesas más largas y altas del mundo. Por las noches, es difícil resistirte al ritmo de salsa.

SEATTLE

El icónico Space Needle abre un nuevo restaurante giratorio con suelo de cristal y un mirador no apto para quienes tienen vértigo. La parada obligada es Pike Place Market, que ofrece desde productos gourmet hasta tesoros vintage. Esta temporada es ideal para visitar el Parque Nacional del Monte Rainier.

WYOMING

Algunos aseguran que es uno de los estados más hermosos de Norteamérica, pues tiene 36 parques nacionales —incluyendo Yellowstone y Grand Teton— y una impresionante diversidad silvestre. A través de su cultura vaquera, ofrece una visión auténtica de la vida del Oeste.

Ve el comunicado completo en esta liga

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/811281/Brand_USA.jpg

USA

FUENTE Brand