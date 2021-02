Broxel y AT& México presentan AT& ReMo, una nueva alianza para llevar tu dinero al mundo digital

La llegada de la pandemia trajo consigo cambios en nuestros hábitos de consumo que se quedarán con nosotros, así como oportunidades para crear, transformar, conectar y aventurarse. AT& ReMo, producto y servicios prestados por Broxel, brinda soluciones que permiten adaptarse a esta nueva normalidad.

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- En nuestro país, el e-commerce ha estado al alza durante años, sin embargo, es evidente que durante el 2020 ha logrado un crecimiento importante, aproximadamente de un 60%. De acuerdo al estudio "Los pagos, el comercio y la vida después de la cuarentena de Covid-19" * al menos 6 de cada 10 mexicanos utilizaron menos efectivo, impulsando así la adopción de pagos digitales y el surgimiento de alianzas estratégicas entre líderes en tecnología, conectividad y servicios financieros.

Con la necesidad de quedarse en casa y cuidar la salud de todos, los mexicanos buscan hoy un medio de pago seguro, confiable y fácil de usar, por eso Broxel , líder de tecnología en medios de pago, en alianza con AT& México, crearon AT& ReMo , una herramienta que responde a nuevas necesidades a través de la tecnología e innovación, con el fin de digitalizar el dinero de forma segura. Con AT& ReMo, se puede comprar en línea o establecimientos, pagar servicios, recargar tiempo aire, administrar, mandar, recibir, controlar y usar el dinero como, cuando y donde se quiera.

Broxel tiene un compromiso con México para fomentar la inclusión financiera y el uso de la tecnología e innovación, ofreciendo un medio de pago disruptivo, seguro y disponible en cualquier parte del mundo, y qué mejor aliado para lograrlo que AT& México, con casi 19 millones de usuarios móviles en México, y cuyo objetivo es conectar a las personas con lo que más quieren y necesitan.

A través de AT& ReMo, Broxel y AT& México buscan digitalizar el dinero en nuestro país, reduciendo el uso de efectivo y mejorando la calidad de vida de todos a través de soluciones que permitan retomar las actividades y reactivar la economía. Esperando facilitar la adaptación a esta nueva normalidad y apoyar a cada mexicano en sus finanzas personales para reflejar el mayor bienestar en sus familias, AT& ReMo producto y servicio prestado por Broxel, invita a disfrutar de los beneficios de digitalizar el efectivo de la mano de dos expertos en innovación.

* Fuente: "Los pagos, el comercio y la vida después de la cuarentena de Covid-19" por Americas Market Intelligence

*Acerca de Broxel

Broxel es una empresa 100% mexicana, líder en tecnología especializada en medios de pago. Desde hace 10 años Broxel busca crear puentes y alternativas hacia la inclusión financiera en México y Estados Unidos, mejorando la calidad de vida de sus usuarios y clientes. Con el ecosistema Broxel, las personas pueden fácilmente hacer pago de servicios, envío y recepción de dinero, administración de sus tarjetas Broxel, entre otros. Su liderazgo le ha permitido formar alianzas con las instituciones financieras más importantes, actualmente es licenciatario de los 3 proveedores más importantes del mundo: VISA, Mastercard y Carnet. Para mayor información acerca de los productos y servicios de Broxel visite: https://broxel.com/

*Acerca de AT&

AT& Inc. (NYSE:T) ayuda a millones de personas alrededor del mundo a estar conectadas a través de sus servicios líderes en entretenimiento, internet móvil de alta velocidad y servicios de voz. Somos uno de los proveedores de televisión de paga más grandes del mundo. Contamos con clientes de TV en los EE.UU. y en 11 países de América Latina. Además, ayudamos a millones de empresas de diversos tamaños a nivel global para que presten un mejor servicio a sus clientes con nuestras soluciones móviles e inteligentes de alta seguridad.

Los productos y servicios de AT& en México están disponibles a nivel nacional en los puntos de venta de AT&. AT& está transformando la industria de las telecomunicaciones al fomentar una mayor competencia y dar forma a la nueva generación de internet móvil en México. La red cubre actualmente a casi 100 millones de personas en México.

