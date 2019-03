CIUDAD DE MÉXICO y LONDRES e IRVINE, California, 4 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- CalAmp (Nasdaq: CAMP), un pionero de soluciones tecnológicas que transforman la economía conectada mundial, anunció ayer dos adquisiciones estratégicas que ampliarán considerablemente los servicios de telemática para vehículos y rastreo de activos de las compañías en México, el Reino Unido y otras geografías.

LoJack México

CalAmp acordó adquirir Car Track, S.A. DE C.V., el licenciatario exclusivo de la tecnología LoJack® para el mercado mexicano. Car Track utilizará la serie completa de soluciones de telemática y software como un servicio (SaaS) de CalAmp para ampliar las ofertas de productos a su considerable base de suscriptores, así como para atender a concesionarios de automóviles y fabricantes de equipo original (OEM), proveedores de seguros y empresas de arrendamiento en México. El acuerdo es para comprar el 87.5% de las acciones de Car Track que actualmente no pertenecen a CalAmp por un precio de compra, neto de efectivo disponible, de aproximadamente US$13 millones.

La marca LoJack México fue creada en México por Car Mart Comunicaciones, una subsidiaria de Car Track, en 1998, y se consolidó rápidamente como un líder reconocido del mercado en recuperación de vehículos robados (RVR) trabajando en estrecha relación con las autoridades en las grandes ciudades de México.

"Como el robo de autos esta en los niveles históricos más altos en México y solo el 40% de los vehículos están asegurados, la demanda por los servicios de LoJack nunca ha sido mayor", dijo José Antonio Ocejo Gutiérrez, fundador y presidente ejecutivo de Car Track. "Hemos creado un negocio rentable y una marca de categoría mundial con sólidos canales y relaciones estrechas con el cliente. Con la experiencia de CalAmp en el segmento de telemática y su avanzada tecnología para conectar vehículos, las perspectivas de crecimiento de Car Track son prometedoras y fortalecerán su posición competitiva en el mercado mexicano, facilitando la expansión de la marca LoJack en el futuro".

TRACKER

CalAmp también ha adquirido TRACKER , otro licenciatario de LoJack y líder del mercado en servicios de RVR y telemática en el Reino Unido. Después de la integración, TRACKER se alineará estratégicamente con LoJack Italia e impulsará la expansión europea de CalAmp aprovechando la cartera completa verticalmente integrada de la empresa de dispositivos de telemática, nube y servicios de software para desarrollar soluciones avanzadas de auto conectado dirigida a concesionarios de automóviles, OEM, proveedores de seguros y otros clientes empresariales. El precio de compra es de US$13 millones (£10 millones) aproximadamente.

Siguiendo un modelo similar al de la operación LoJack Italia de CalAmp, que ha tenido un gran éxito, TRACKER tiene extensas relaciones con las autoridades y un gran conocimiento de la marca en el Reino Unido. Esta adquisición permitirá a CalAmp integrar sinérgicamente dos de los proveedores de soluciones de RVR y telemática más avanzados de Europa para apoyar oportunidades de clientes empresariales en toda Europa.

"Estamos entusiasmados con la oportunidad de incrementar nuestra base de suscriptores en el creciente mercado de telemática del Reino Unido y de Europa y en la economía conectada europea en general. Vemos nuestra unión al equipo de CalAmp como una progresión natural para facilitar esa oportunidad", dijo Greig Hilton, director gerente de TRACKER.

La adquisición de TRACKER se ha cerrado y se espera que la adquisición de Car Track se cierre en marzo. Estas adquisiciones aceleran la expansión internacional de CalAmp y, en combinación con LoJack Italia, se espera que aporten más de $10 millones al trimestre en ingresos recurrentes en la segunda mitad del año fiscal 2020 y representarán más de 400,000 suscriptores en tres países. También se espera que las dos adquisiciones impulsen la expansión marginal y aumenten las ganancias trimestrales no definidas según principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP) de CalAmp en el cuarto trimestre del año fiscal 2020.

"Vemos una oportunidad significativa para la expansión internacional y la participación del cliente empresarial global para servicios de ingresos recurrentes de margen más alto a través de las adquisiciones de LoJack México y TRACKER", dijo Justin Schmid, gerente general de Operaciones Internacionales de LoJack®. "LoJack México y TRACKER ya son líderes reconocidos en sus respectivos países en telemática y RVR. Se espera que las marcas reconocidas y sus canales extiendan el alcance mundial de los servicios avanzados de auto conectado de CalAmp para clientes empresariales y consumidores por igual".

