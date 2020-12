LOS ANGELES

, 17 de diciembre del 2020 /PRNewswire/ -- Canoo, una compañía que desarrolla vehículos eléctricos de avanzada, reveló hoy que su vehículo de reparto multipropósito totalmente eléctrico tendrá un precio a partir de aproximadamente 33.000 dólares.i El vehículo está diseñado con el propósito de maximizar el retorno de la inversión para sus clientes. Se basa en la plataforma eléctrica patentada de Canoo y se ofrecerá en dos variantes de tamaño inicial, a las que seguirán otras. El vehículo estará disponible a partir del 2022, con la producción a escala y el lanzamiento previsto para el 2023. Con su vehículo de reparto multiuso, Canoo tiene previsto ofrecer a los clientes el mejor costo total de propiedad de su clase, un volumen de carga líder en su clase y características de diseño funcional.ii Los interclientes interesados pueden hacer el apartado del vehículo a cambio de un depósitoreembolsable de 100 dólares por vehículo en www.canoo.com/mpdv

Nuestro

"Creamos nuestro vehículo de reparto de adentro hacia afuera, teniendo en cuenta la ergonomía del conductor y prestando atención a los detalles para ayudarlos a ser más felices y productivos en el trabajo", dijo Tony Aquila, Presidente Ejecutivo de Canoo. "El vehículo entrará al mercado con un precio competitivo que ofrece una mayor capacidad de carga que las actuales ofertas de entrega eléctrica de su clase.objetivo es reducir el costo total de propiedad y aumentar el retorno de la inversión para todos, desde los propietarios de pequeñas empresas locales hasta las grandes flotillas".

Multipropósito

Como parte integral de la estrategia comercial de Canoo, el diseño funcional del vehículo de reparto está destinado a atender a una amplia gama de clientes. Fue construido específicamente con las necesidades de las pequeñas empresas y empresas de reparto de ruta lechera. El diseño del modelo, junto con el mejor costo total de propiedad (TCO) de su clase, también lo convierte en una gran opción para contratistas independientes, empresas de servicios públicos, técnicos de servicio y muchos más. Los grandes clientes, como las flotillas de reparto y de entrega de paquetes, los minoristas, las grandes corporaciones y las empresas de logística, también tienen la opción de desarrollar conjuntamente con Canoo un vehículo personalizado para satisfacer sus necesidades específicas.

El Mejor Costo Total de Propiedad y Volumen de Carga de su Clase

Con este vehículo, Canoo planea lograr el mejor costo total de propiedad de su clase a través del rango y la eficiencia del espacio de carga, así como la durabilidad y los bajos costos de mantenimiento. Se espera que la plataforma patentada de la empresa reduzca los costes de material y servicio, resultando en un ahorro considerable en los clientes.

La plataforma de vehículos eléctricos patentada por Canoo es la más nivelada de la industria y ha permitido un volumen de carga interior potencialmente líder en su clase en la huella de vehículos pequeños. El volumen interior también se maximiza a través de la arquitectura de conducción de Canoo, que fue diseñada con la seguridad en mente. Canoo estima que sus clientes de vehículos de reparto pueden lograr entre 50.000 y 80.000 dólares de mejora en el retorno del capital en seis o siete años, dependiendo del caso de uso, en comparación con otros vehículos de reparto de mayor venta.

La Productividad es Nuestra Pasión

Para maximizar la funcionalidad del usuario, la producción del vehículo tiene previsto ofrecer un cargador bidireccional a bordo en lugar de añadir un convertidor DC-AC separado, que transformará el vehículo en una planta de energía para equipos y herramientas. Se puede incorporar al vehículo un enchufe de salida de 125V o 240V AC para que herramientas como sierras, taladros y compresores de aire se puedan alimentar convenientemente en destinos remotos. El vehículo también permite varias estaciones de trabajo. Por ejemplo, los conductores que tienen que tomar notas por entrega o trabajo tendrán la posibilidad de colocar una computadora portátil u otros dispositivos a la izquierda del asiento del conductor.

El vehículo fue diseñado de adentro hacia afuera para ser sensible a la ergonomía y la productividad de las personas que lo utilizan. Otros ejemplos de personalización de vehículos que se centran en la ergonomía y en el aumento de la productividad son la altura del techo, los armarios de almacenamiento, la puerta desplegable, las rampas de salida, entre otros.iii Ambas variantes de vehículos están diseñadas para ofrecer un escalón bajo de 17 pulgadas de altura, permitiendo un acceso fácil y cómodo al vehículo. Con la eficiencia de espacio que ofrece el vehículo de reparto de Canoo, las flotillas pueden acomodar mayores capacidades de almacenamiento para satisfacer las crecientes demandas de sus clientes.

El vehículo permite un mayor "tiempo de funcionamiento", u horas reales de uso, gracias a una serie de beneficios únicos, entre los que destacan:

Mayor espacio de carga con casi un 30% más de volumen de paquetes que otrosvehículos de reparto líderes en segmentos comparables.

con casi un 30% más de volumen de paquetes que otrosvehículos de reparto líderes en segmentos comparables. Eficiencia del rango significa que se pueden hacer más paradas con una sola carga, loque ayuda a reducir los costos de operación.

significa que se pueden hacer más paradas con una sola carga, loque ayuda a reducir los costos de operación. Eficiencia energética proporciona un ahorro considerable en términos de gastos defuncionamiento porque el vehículo puede ir más lejos por kilovatio de energía que lacompetencia.

proporciona un ahorro considerable en términos de gastos defuncionamiento porque el vehículo puede ir más lejos por kilovatio de energía que lacompetencia. Maniobrabilidad urbana habilitada por la tecnología de dirección por cable de Canoo,que elimina la conducción a mano alzada y aumenta el rango de movimiento y lasopciones de ruta.

El vehículo de reparto fué diseñado desde cero para ser un vehículo eléctrico, lo cual significa que no ha sido modificado ni diseñado con base a un modelo alimentado por gas o diésel. Esto ha permitido un diseño de EV mejor pensado, fiable y eficiente, hecho específicamente para que la gente utilice el vehículo como un espacio de trabajo, por ejemplo, para enchufar sus herramientas en un trabajo remoto.

El vehículo de reparto se construirá sobre la plataforma EV patentada por Canoo, la cual cuenta con una construcción de marco de acero, muelles transversales con resorte de láminas compuesto, un sistema de suspensión de doble trapecio, dirección de relación variable por cable y freno por cable. El vehículo estará completamente conectado con capacidades de reporte de datos y contará con un nivel de autonomía de 2.5 y actualizaciones de software OTA. El vehículo también será compatible con software (SaaS) de vanguardia para ayudar a las flotas a mejorar su costo total de propiedad profesional (TCPO), permitiéndoles gestionar sus activos, planificar las rutas, realizar diagnósticos y apoyar a los conductores con información sobre seguridad, concienciación y ergonomía. El sistema de conducción por cable de Canoo permitirá una transición sencilla hacia la autonomía una vez que la plena autonomía esté disponible comercialmente. El sistema de conducción por cable también ayuda a acelerar los planes de internacionalización del vehículo, permitiendo el rápido despliegue de una oferta de conducción por la derecha.

Se espera que las dos variantes de vehículos, el vehículo de reparto multiuso 1 (MPDV1) y el vehículo de reparto multiuso 2 (MPDV2), ofrezcan tres tamaños de batería -80, 60 y 40 kilovatios-hora (kWh)-, mientras que el tamaño de 80 kWh presenta un tiempo de carga rápida de 28 minutos, del 20% al 80% de carga.

MPDV1

Al ofrecer más capacidad a un precio asequible, la eficiencia de alcance superior del MPDV1 y la movilidad urbana son posibles gracias a una huella eficiente en el espacio. El vehículo también está diseñado para caber dentro de muchas áreas de altura restringida como los garajes de estacionamiento.

Dimensiones y Capacidades Clase 1 Longitud, Anchura, Altura 4.4 metros, 1.9 metros, 1.9 metros Distancia Entre Ejes 2.9 metros Altura de Paso 430 milimetros Trocha Delantera/Trasera 1687 milimetros /1667 milimetros Tamaño de los Neumáticos 215/60R18 Distancia al Suelo 185 milimetros Volumen de carga (parte trasera del muro de retención) 6 metros cúbicos Volumen de la Carga (cabina) 1 metros cúbicos Carga Útil Batería de 80 kWh 700 kilogramos Batería de 60 kWh 800 kilogramos Batería de 40 kWh 900 kilogramos Peso Total Batería de 80 kWh 1900 kilogramos Batería de 60 kWh 1800 kilogramos Batería de 40 kWh 1700 kilogramos Peso Bruto del Vehículo 2600 kilogramos



Unidad de Manejo

Un Motor Eléctrico Síncrono de Imanes Permanentes

Par Motor Máximo 320 Nm Potencia del Motor Eléctrico 150 kW Tracción Delantera

Batería y Células de Carga Capacidad de la Batería 80/60/40 kWh Rango Estimado de WLTP Batería de 80 kWh 480 kilómetros Batería de 60 kWh 400 kilómetros Batería de 40 kWh 270 kilómetros Rango Estimado de la EPA Batería de 80 kWh 370 kilómetros Batería de 60 kWh 310 kilómetros Batería de 40 kWh 210 kilómetros Refrigeración Líquida

Células Cilíndricas 21/700









Dimensiones y Capacidades Clase 1 Longitud, Anchura, Altura 5.2 metros, 2.2 metros, 2.5 metros Distancia Entre Ejes 2.8 metros Altura de Paso 440 milimetros Trocha Delantera/Trasera 1687 milimetros /1667 milimetros Tamaño de los Neumáticos 215/60R18 Distancia al Suelo 185 milimetros Volumen de carga (parte trasera del muro de retención) 13 metros cúbicos Volumen de la Carga (cabina) 1.5 metros cúbicos Carga Útil Batería de 80 kWh 600 kilogramos Batería de 60 kWh 700 kilogramos Batería de 40 kWh 800 kilogramos Peso Total Batería de 80 kWh 2000 kilogramos Batería de 60 kWh 1900 kilogramos Batería de 40 kWh 1800 kilogramos







Unidad de Manejo

Un Motor Eléctrico Síncrono de Imanes Permanentes

Par Motor Máximo 320 Nm Potencia del Motor Eléctrico 150 kW Tracción Delantera

Batería y Células de Carga Capacidad de la Batería 80/60/40 kWh Rango Estimado de WLTP Batería de 80 kWh 400 kilómetros Batería de 60 kWh 300 kilómetros Batería de 40 kWh 180 kilómetros Rango Estimado de la EPA Batería de 80 kWh 300 kilómetros Batería de 60 kWh 230 kilómetros Batería de 40 kWh 140 kilómetros Refrigeración Líquida

Células Cilíndricas 21/700









El techo y la altura del MPDV2 permiten a los individuos entrar y salir fácilmente del vehículo, y con casi 6,5 pies de altura interior en todo, es lo suficientemente alto como para acomodar una posición de pie mientras se está en el interior, lo que conduce a una mayor facilidad de uso y comodidad para los conductores.

MPDV3

Canoo se está preparando para lanzar una tercera variante más grande que estará en la categoría de camiones de clase 3, tras la introducción de MPDV1 y MPDV2.

La Revolución Eléctrica

A medida que las empresas se ven cada vez más presionadas tanto por los organismos reguladores como por los consumidores para reducir su huella de carbono, se espera que la adopción de vehículos eléctricos entre los vehículos de reparto comerciales experimente un aumento exponencial. Se prevé que este cambio sea liderado por el segmento de los vehículos comerciales ligeros, un segmento objetivo inicial de Canoo. Se espera que la demanda de vehículos comerciales ligeros con EV en los Estados Unidos, Europa y China crezca a una CAGR del 33% entre 2019 y 2028, según BloombergNEF.

Además, el crecimiento y el aumento de la eficiencia del comercio electrónico ha dado lugar a un cambio en las expectativas de los consumidores, ya que los proveedores de comercio electrónico presionan cada vez más para reducir los plazos de entrega de los paquetes de dos días al mismo día. Según la investigación encargada por Canoo, se proyecta que los volúmenes de entrega de paquetes en el mismo día en los Estados Unidos crecerán hasta 10.000 millones de paquetes para 2030, lo cual refleja una tasa de crecimiento anual de aproximadamente el 23% desde 2019. Se espera que este cambio dé lugar a un aumento de la demanda de vehículos de reparto más pequeños que puedan ejecutar eficientemente rutas de reparto de menor volumen y más frecuentes.

El vehículo está construido a partir de la plataforma de Canoo, lo que ha permitido acelerar el diseño y los plazos de lanzamiento del segundo modelo de vehículo de la compañía. Otras variaciones del vehículo de reparto multiusos seguirán, y Canoo planea anunciar una red de servicio en una fecha posterior.

Si bien varias empresas de vehículos eléctricos han anunciado recientemente sus planes de producir vehículos de reparto, el mercado de reparto puerta a puerta es un segmento y una clasificación de vehículos totalmente distintos de los vehículos y camiones de reparto grandes y medianos. Los vehículos de reparto puerta a puerta funcionan en entornos predominantemente urbanos con diversos casos de uso, por lo que requieren un tamaño y una maniobrabilidad compactos. Los vehículos utilizados suelen pertenecer al segmento de los vehículos comerciales ligeros y la mayoría de los vehículos son de la categoría de clase 1.

Estos vehículos de clase 1 tienen los mismos requisitos reglamentarios y de pruebas de choque a los que están sujetos los coches de pasajeros. La plataforma de Canoo, diseñada específicamente para vehículos de clase 1, ha sido validada para soportar estos requisitos de colisión a través de su programa de vehículos de pasajeros. Esto proporciona a Canoo una importante ventaja competitiva, por cuanto la mayoría de los actores en el espacio de los vehículos comerciales no han realizado pruebas de choque con sus plataformas, dado que se centran en vehículos de mayor tamaño.

Tras su debut comercial en los Estados Unidos, Canoo tratará de lanzar el vehículo de entrega multiuso en otros mercados como el de Canadá, México y Europa. Los clientes que deseen obtener más información sobre el vehículo de reparto multiuso pueden visitar canoo.com.

Acerca de Canoo

Canoo es una empresa con sede en Los Ángeles que ha desarrollado vehículos eléctricos de vanguardia, reinventando el panorama automovilístico con audaces innovaciones en el diseño, tecnologías pioneras y un modelo de negocio único que desafía la propiedad tradicional para poner a los clientes en primer lugar. Distinguida por su experimentado equipo, que cuenta con más de 300 empleados de empresas líderes en tecnología y automotriz, Canoo ha diseñado una plataforma modular construida expresamente para ofrecer el máximo espacio interior del vehículo y adaptable para soportar una amplia gama de aplicaciones de vehículos para consumidores y empresas.

Para más información, por favor visite www.canoo.com.

Para ver el material de prensa de Canoo, incluyendo fotos, por favor visite press.canoo.com.

Para los inversores, por favor visite investors.canoo.com.

Declaraciones Prospectivas

La información que figura en el presente comunicado de prensa incluye "declaraciones prospectivas" en el sentido de las disposiciones de "puerto seguro" de la Ley de reforma de los litigios sobre valores privados de los Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de palabras como "estimar", "planificar", "proyectar", "prever", "pretender", "esperar", "anticipar", "creer", "buscar", "objetivo" u otras expresiones similares que predicen o indican acontecimientos o tendencias futuros o que no son declaraciones de asuntos históricos. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones relativas a estimaciones y previsiones de medidas financieras y de rendimiento, proyecciones de oportunidades de mercado y cuota de mercado, expectativas y plazos relacionados con el lanzamiento de productos comerciales, capacidad para acelerar la estrategia de comercialización de Canoo y aprovechar las oportunidades comerciales, el posible éxito de la estrategia de comercialización de Canoo y las expectativas relativas a las especificaciones de los vehículos, la fijación de precios y el costo total de propiedad y las expectativas relacionadas con los plazos de lanzamiento de los vehículos. Estas declaraciones se basan en varios supuestos, identificados o no en este comunicado de prensa, y en las expectativas actuales de Canoo's y Hennessy Capital Acquisition Corp. IV ("HCAC") y no son predicciones del rendimiento real. Estas declaraciones prospectivas se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y no pretenden servir de garantía, aseguramiento, predicción odeclaración definitiva de hecho o probabilidad, ni deben ser utilizadas por ningún inversorcomo tal. Los hechos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y diferirán delas suposiciones. Muchos eventos y circunstancias reales están fuera del control de Canoo yHCAC. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres,como los cambios en las condiciones comerciales, de mercado, financieras, políticas y jurídicasnacionales y extranjeras; la incapacidad de las partes para llevar a cabo con éxito uoportunamente la combinación comercial propuesta, incluido el riesgo de que no se obtenganlas autorizaciones reglamentarias necesarias, se retrasen o estén sujetas a condicionesimprevistas que podrían afectar negativamente a la empresa combinada o a los beneficiosprevistos de la combinación comercial propuesta, o que no se obtenga la aprobación de losaccionistas de HCAC o Canoo; no lograr los beneficios previstos de la combinación comercial propuesta; los riesgos relacionados con la incertidumbre de la información financiera proyectada con respecto a Canoo; los riesgos relacionados con la puesta en marcha de las actividades de Canoo y el calendario de los hitos comerciales previstos y el lanzamiento comercial; los riesgos relacionados con la futura adopción por el mercado de las ofertas de Canoo; los riesgos relacionados con la estrategia de salida al mercado y el modelo comercial de suscripción de Canoo; los efectos de la competencia en las actividades futuras de Canoo; la cantidad de solicitudes de reembolso presentadas por los accionistas públicos de HCAC; la capacidad de HCAC o de la empresa combinada para emitir acciones o valores vinculados a acciones en relación con la combinación de empresas propuesta o en el futuro, y los factores mencionados en el prospecto final de HCAC presentado el 4 de marzo del 2019, el Informe Anual en el Formulario 10-K para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre del 2019 y los Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q para los trimestres que finalizan el 31 de marzo del 2020, el 30 de junio del 2020 y el 30 de septiembre del 2020, la declaración de registro en el Formulario S-4 (junto con todas sus enmiendas, la "Declaración de Registro") presentada inicialmente el 18 de septiembre del 2020, y la declaración de poder definitiva / prospecto que contiene, en cada caso, bajo el título "Factores de Riesgo", y otros documentos de HCAC presentados, o que se presentarán, ante la Comisión de Valores y Bolsa ("SEC"). Si alguno de estos riesgos se materializa o nuestras suposiciones resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir materialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. Puede haber riesgos adicionales que ni HCAC ni Canoo conocen en la actualidad o que HCAC y Canoo creen actualmente que son irrelevantes y que también podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Además, las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, planes o previsiones de HCAC y Canoo sobre los acontecimientos y puntos de vista futuros a la fecha de este comunicado de prensa. HCAC y Canoo anticipan que los eventos y desarrollos subsecuentes causarán que las evaluaciones de HCAC y Canoo cambien. No obstante, aunque HCAC y Canoo pueden optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento del futuro, HCAC y Canoo renuncian específicamente a cualquier obligación de hacerlo. No se debe confiar en que estas declaraciones prospectivas representen las evaluaciones de HCAC y Canoo a partir de cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa. Por consiguiente, no se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas.

Información Importante para los Inversores y Accionistas

En relación con la combinación de negocios propuesta, HCAC ha presentado la Declaración de Registro ante la SEC. Además, HCAC presentará otros materiales relevantes a la SEC en relación con la combinación de negocios. Se pueden obtener copias gratuitas en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Se insta a los titulares de valores de la HCAC a que lean la Declaración de Registro y el resto de los materiales pertinentes cuando estén disponibles antes de tomar cualquier decisión de voto con respecto a la combinación de empresas propuesta, ya que contendrán información importante sobre la combinación de empresas y las partes de esta. La información contenida en los sitios web a los que se hace referencia en el presente comunicado de prensa, o a la que se puede acceder a través de ellos, no se incorpora por referencia a este comunicado de prensa ni forma parte de él.

Participantes en la Solicitud

HCAC y sus directores y funcionarios pueden considerarse participantes en la solicitud de poderes de los accionistas de HCAC en relación con la combinación comercial propuesta. Los tenedores de valores pueden obtener información más detallada sobre los nombres, las afiliaciones y los intereses de algunos de los funcionarios ejecutivos y directores de HCAC en la convocatoria leyendo el Informe Anual de HCAC en el Formulario 10-K para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre del 2019, y la Declaración de Registro y otros materiales relevantes presentados a la SEC en relación con la combinación de negocios cuando estén disponibles. La información relativa a los intereses de los participantes de HCAC en la convocatoria, que en algunos casos pueden ser diferentes de los de sus accionistas en general, se exponen en la Declaración de Registro.

Contacto:

Para Canoo / Relaciones con los Medios de Comunicación

Stacy Morris

press@canoo.com

i Refleja la variante base de 40kWh del MPDV1 de Canoo. El precio y las especificaciones del vehículo de producción final están sujetos a cambios.

ii Determinaciones de los mejores de su clase basadas en una comparación de los MPDV1 y MPDV2 de Canoo con un conjunto representativo de los principales vehículos de la competencia de tamaño comparable, entre ellos el Nissan E-NV200, el Ford Transit Custom L2H2, el Ford Transit L2H2 290, el Mercedes Sprinter L1H1 RWD, el Mercedes e-Vito L3 y el Mercedes e-Sprinter L2H2, entre otros. Los supuestos del costo total de propiedad incluyen, entre otras consideraciones, la vida útil de 6 años del vehículo, los costos de electricidad (0,17 dólares / kW) menos el 10% de ineficiencia de carga, los costos promedio de la gasolina e incluye incentivos/descuentos para los vehículos eléctricos. Todos los vehículos incluyen los pagos de seguros (referenciados en el MSRP). Asume la reducción de los costos de mantenimiento anual para los vehículos eléctricos con batería. Los valores residuales se comparan con los del Ford Transit L2H2.

iii Características individuales disponibles en determinados vehículos.

iv Las especificaciones de los vehículos y las medidas de rendimiento son prospectivas y reflejan la dirección actual de la ingeniería y el diseño, las simulaciones de los fabricantes y la metodología de cálculo del rango promedio estimado por la EPA. Las especificaciones y las medidas de rendimiento de los vehículos en producción final están sujetas a cambios.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1388026/MPDV1.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1229806/canoo.jpg

FUENTE Canoo