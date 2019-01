Canopy LATAM comienza el año con fuerza: abriendo nuevos mercados, brindando apoyo a la educación y logrando una capacidad de producción con una nueva licencia

LIMA

SMITHS FALLS, Ontario

, Perú y, 9 de enero de 2019 /PRNewswire/ -- Canopy Growth Corporation (TSX: WEED) (NYSE: CGC) (la "Compañía" o "Canopy Growth"), a través de su subsidiaria centrada en América Latina, Canopy LATAM Corporation ("Canopy LATAM"), se enorgullece de presentar a Spectrum Cannabis Perú S.A.C. ("Spectrum Cannabis Peru"), el miembro más nuevo de la creciente familia global de Spectrum Cannabis.

Spectrum Cannabis Peru operará como parte de la red Canopy LATAM y con Perú preparado para introducir nuevas regulaciones sobre el uso de cannabis medicinal, esta nueva entidad en el mercado se encuentra en una posición única para respaldar la apertura del mercado peruano al tiempo que aprovecha la experiencia global de Canopy Growth en la educación de pacientes y médicos, así como en la producción de cannabis medicinal.

Este anuncio apoya directamente la estrategia de Canopy Growth de asegurar la ventaja del primer promotor para aprovechar las oportunidades generadas gracias al desarrollo de regulaciones sobre el cannabis en toda la región y el mundo. Hasta que se publiquen las regulaciones que apoyan el acceso de los pacientes al cannabis medicinal, Spectrum Cannabis Peru se centrará en avanzar en las actividades educativas, incluyendo un trabajo en estrecha colaboración con la comunidad médica para fomentar una mayor comprensión de los potenciales usos del cannabis medicinal y reducir el estigma en torno al mismo.

Apoyando a la educación, su regulación y el acceso de los pacientes al cannabis medicinal en América Latina.

Mientras se encuentra en Lima para participar en el lanzamiento de Spectrum Cannabis Peru, el Dr. Mark Ware, Director Médico de Canopy Growth, está avanzando en el compromiso de la Compañía con la educación a través de la participación en una variedad de eventos para profesionales de la salud, médicos y grupos de pacientes enfocados en el cannabis.

Esto incluye dirigirse a los profesionales de la salud que actualmente asisten a un curso introductorio sobre cannabis realizado por el Colegio Médico del Perú, además de impartir directrices y participar en el 1er. Encuentro Americano De Profesionales Expertos En Fitocannabioides, realizado en Lima del 10 al 11 de enero.

La conferencia también contará con la participación del Dr. Ware, en su calidad de médico de familia con un enfoque en el manejo del dolor, en la firma de la Declaración de Lima sobre el uso médico del cannabis.

Esta declaración dirigida por un médico alienta a los gobiernos, entes reguladores y autoridades de salud en toda la región a garantizar que el acceso de los pacientes y la investigación científica sean las piedras angulares de todas las leyes sobre cannabis medicinal de América Latina. Además, la declaración promueve la colaboración en toda la región y pide a los profesionales de la salud que contribuyan al acceso informado a los medicamentos a base de cannabis, mientras que les pide a los pacientes que defiendan y aboguen por sus derechos a tales tratamientos.

Un paso adelante para la producción regional sostenible a través de Spectrum Cannabis Colombia

Como se anunció anteriormente, las operaciones de producción están avanzando en la finca de la Compañía en Colombia, y el cultivo inicial comenzó a fines de 2018. En línea con el plan para la producción regional sostenible con sede en el país, la Compañía se complace en informar que se han recibido licencias para la producción de cannabis en las 126 hectáreas (13,6 millones de pies cuadrados) de área de cultivo adecuada en la finca.

Esto representa un aumento de las 42 hectáreas (4.5 millones de pies cuadrados) de área de producción y, según el conocimiento de la Compañía, la totalidad de la finca ahora representa una de las instalaciones de producción de cannabis con licencia más grande del mundo. Esto también posiciona a Canopy Growth con la capacidad para satisfacer las demandas emergentes de la oferta regional, ya que varios países de América Latina actualizan sus regulaciones y, al hacerlo, abren sus mercados para la importación y venta de productos médicos de cannabis de alta calidad de Spectrum Cannabis.

Desarrollo continuo de Canopy LATAM y entidades locales del mercado.

A medida que las regulaciones en la región continúan evolucionando a un ritmo acelerado, Canopy Growth está bien posicionada para aprovechar estas nuevas oportunidades a través de su subsidiaria Canopy LATAM y las entidades del mercado que trabajan colectivamente como parte de la estructura LATAM de la Compañía - que ahora cuenta con un equipo de liderazgo completo tanto a nivel regional como local para guiar estas actividades, basado en la amplia experiencia de las organizaciones líderes en las industrias farmacéutica, de alimentos y bebidas y de consultoría.

Con un sitio de producción licenciado en Colombia, operaciones recientemente lanzadas en Perú, un panorama que va evolucionando rápidamente en México y ensayos clínicos en curso en Chile, Canopy LATAM y Canopy Growth están en una posición única para aprovechar las oportunidades significativas en América Latina con el objetivo final de servir a los pacientes a través de la educación y de productos médicos de cannabis confiables y de alta calidad.

Citas de los directivos

"Estamos orgullosos de darle la bienvenida a Perú a la creciente familia de países de Spectrum Cannabis y de tener la oportunidad de atender a pacientes y profesionales de la salud peruanos en el futuro", dijo Mark Zekulin, Presidente y Co-CEO de Canopy Growth. "Canopy Growth es líder mundial en el suministro de cannabis medicinal seguro y regulado y al aprovechar nuestra experiencia junto con la experticia local, esperamos ayudar a construir una industria peruana responsable del cannabis hoy y en el futuro".

"El panorama para el cannabis medicinal continúa evolucionando rápidamente en América Latina y Perú

está preparado para asumir un papel de liderazgo con la introducción de nuevas regulaciones que esperamos que prioricen el acceso de los pacientes", dijo Antonio Droghetti, Director General de Canopy LATAM. "El lanzamiento de las operaciones en Perú mejora nuestra capacidad de involucrarnos con los entes reguladores, profesionales de la salud y pacientes para garantizar que tengan la información que necesitan y al mismo tiempo que se preparen para la venta futura de productos de cannabis medicinal en todo el país".

"Con la licencia completa de nuestra finca de 126 hectáreas, Spectrum Cannabis Colombia y Canopy Growth han demostrado una vez más nuestra capacidad de ejecución y preparación para el rápido aumento de la demanda de cannabis medicinal", dijo Bibiana Rojas, Directora General de Spectrum Cannabis Colombia. "Nuestro ambicioso objetivo de producción regional sostenible para cannabis medicinal está un paso más cerca en América Latina y estamos orgullosos de desempeñar un papel en el aumento del potencial de la producción total de Canopy Growth, ya que esto crea mercados a nivel internacional.»

Acá estamos para el crecimiento del futuro (Perú y Latam).

