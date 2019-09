Captain Tsubasa ZERO – Tiro milagroso

¡El 12 de septiembre empieza a distribuirse globalmente Captain Tsubasa ZERO – Tiro milagroso! ¡Empieza la campaña de celebración de lanzamiento!

TOKYO, Sept. 12, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- El jueves 12 de septiembre, GMO Internet, Inc. (en adelante «GMO Internet») ha empezado a distribuir Captain Tsubasa ZERO – Tiro milagroso, la versión global del JDR/simulador de fútbol en tiempo real para móviles Captain Tsubasa ZERO – Tiro milagroso (en adelante «Captain Tsubasa ZERO»), en más de 100 regiones y países de todo el mundo.Banner: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e7ad1d0e-f044-4bcb-9d92-a8ef15a0bc66https://apps.apple.com/app/id1462848280https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.gamepot.tsubasa.global¡Te presentamos el juego!Captain Tsubasa ZERO – Tiro milagroso es un JDR de simulación de fútbol en tiempo real que reproduce al detalle el mundo de la última adaptación de Captain Tsubasa para la televisión. ¡Juega con personajes legendarios de la serie como Tsubasa Ozora, Kojiro Hyuga, Schneider, Díaz y Pierre para crear el equipo de tus sueños!¡Primero, hazte con jugadores!Conseguirás jugadores con un traspaso gratuito que podrás usar una vez al día, o empleando moneda del juego que conseguirás al progresar en las historias que recrean el mundo de la serie de televisión. Podrás asignar varias habilidades de ataque y defensa a cada jugador, ya que será clave para poder ganar partidos. ¡También existen habilidades exclusivas para determinados jugadores, y podrás ejecutar las espectaculares técnicas especiales que has visto cientos de veces en la serie!https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d566054a-271d-495a-a526-a50e4e88efe9¡Crea un equipo con los jugadores obtenidos!Una vez que tengas a los jugadores, ¡ya puedes formar tu equipo! Podrás elegir la formación, p. ej. 3-5-2 o 4-3-3 en Formación de equipo. Puedes crear un equipo para que sea agresivo, se centre en la defensa o se adapte mejor a cualquier estrategia que elijas. ¿Las formaciones no son tu especialidad? ¡No hay problema! La función de Autoeditar te ayudará a crear una.https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3f67b3ad-0660-4dc5-8d03-75e5c3445c7f¡Juega un partido con tu equipo!Una vez formado el equipo, ya puedes saltar al campo. Tus jugadores se moverán automáticamente por el terreno de fuego siguiendo las instrucciones del entrenador (tú).Podrás ejecutar un Tiro milagroso cuando el medidor se llene a medida que progrese el juego. Cuanto más lleno esté, más técnicas podrás enlazar. ¡Elige un jugador con ventaja sobre el portero rival para ejecutar el remate y tener así más posibilidades de marcar!https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/672a5ea2-a3e9-4d0d-b215-f419da8ba3f1Con el modo Historia podrás revivir todas las emociones de la serie original.El modo Historia sigue la trama de la última adaptación de este anime para la televisión. Podrás revivir escenas míticas con tus equipos favoritos de la serie.https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/54047ce4-a372-4d3f-a868-f0fc5ccbd976¡Eventos y mucho más!¡Disfruta de eventos originales para el juego, historias secundarias originales inéditas en televisión, ligas donde poner a prueba tus habilidades y mucho más![1] ¡Traspaso de celebración de lanzamiento con hasta 300 traspasos gratis!https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6683da3a-dc9f-495f-89fe-fa425f241a5b[Periodo de campaña]Desde la fecha del lanzamiento global hasta el jueves 31 de octubre a las 20:59 h (CET)[Detalles]Empieza el Traspaso de celebración de lanzamiento de hasta 300 tiradas gratis, donde los usuarios podrán usar un traspaso x10 cada día. Los usuarios podrán utilizarlo 30 días, para un total de hasta 300 tiradas. ¡Inicia sesión cada día para aprovechar al máximo el traspaso x300! Consulta las noticias en la aplicación para más detalles.[2] ¡Traspaso de celebración de lanzamiento!https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8165dbb4-8538-4797-a194-c51623e70c62[Periodo de campaña]Desde la fecha del lanzamiento global hasta el miércoles 25 de septiembre a las 6:59 (CEST)[Detalles]El traspaso de celebración de lanzamiento tiene probabilidades aumentadas de Tsubasa Ozora de selección nacional juvenil japonesa y Taro Misaki de selección nacional juvenil japonesa. Si haces jugar a ambos en el mismo equipo, aumentará la potencia de habilidad de cada uno de estos jugadores. Además, cuentan con una característica especial que incrementará la potencia de habilidad dependiendo del número de centrocampistas de selección juvenil que jueguen en su posición natural. También podrás conseguir jugadores que equipos extranjeros incluyendo Hamburgo - Karl Heinz Schneider y Hamburgo - Genzo Wakabayashi de 3 estrellas.Además, por cada 3 veces que uses un traspaso x10, recibirás otro traspaso x10 gratis. También existe un traspaso x10 de un solo uso a cambio de gemas de pago que garantiza recibir más de un jugador de 3 estrellas.https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eb83f2fa-4951-4062-9b42-58d38374e28bhttps://www.gmo.jp/pdf/news/gmo_news_6541.pdf*Las capturas de pantalla incluidas en este documento se tomaron cuando la aplicación estaba aún en desarrollo. Algunas características pueden ser diferentes de la versión final.*App Store es una marca comercial de Apple Inc.*Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc.*El resto de los nombres de compañías y productos mencionados son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. 