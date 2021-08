Cartel Blue, Inc. anuncia primeras Salas de Cigarros de Cáñamo Premium y Exposición de Productos

LONG BEACH, California, Aug. 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --una corporación de Nevada, fundada en 1992, anunció un acuerdo en principio para comenzar el diseño, construcción y administración de las tres primeras nuevas

Cartel Blue, Inc., anunció la construcción de los próximos tres locales en Nashville, TN, seguidos de Cathedral City, CA, y un tercer local en Honolulu, HI. Los nuevos locales de cáñamo permiten al fumador de cáñamo premium disfrutar los productos de Cartel en un ambiente cómodo y seguro. Philip Moreb, director ejecutivo de la empresa, considera que los compradores de estos cigarros de calidad superior pueden probar no solo los cigarros, sino también el inventario abierto de productos fabricados y producidos por proveedores selectos y otras marcas de Cartel.

Además, Cartel Blue, Inc. también tendrá licencia para ofrecer productos con las marcas comerciales "Hawaii Grown" y "Product of the Kingdom of Hawaii" dondequiera que los productos Cartel Blue se comercialicen y vendan a nivel mundial. La comodidad agregada de una sala de exposición ayudará al marketing y venta de productos a través del catálogo y exhibidores en el local. Esto permitirá que los productos se vendan bajo la marca Cartel en los puntos de venta mayoristas y minoristas.

Todos los productos futuros de Cartel Blue, Inc., que incluyen, entre otros, cigarros Cartel Premium, agua hidratada RX3, accesorios de Cartel, productos nutracéuticos, medicinales, prendas de vestir y productos de construcción hechos de cáñamo, estarán más disponibles para los mercados globales.

Cartel Blue, Inc. es la primera y única empresa de ropa de cáñamo listada en el Principal Índice Bursátil de Marihuana | Cáñamo.

Cartel Blue, Inc., seleccionó Sr. Alan Ada de Pointe West Pacific Development, cuyos esfuerzos se centrarán en la expansión, construcción y administración de todas las instalaciones para ayudar en el crecimiento del modelo de negocio de Cartels.

DECLARACIÓN DE SALVAGUARDA

Este comunicado de prensa puede contener cierta información y declaraciones prospectivas, según su definición bajo el significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934 y está sujeto a la salvaguarda creada por estas secciones. Este material contiene declaraciones acerca de eventos futuros anticipados y/o resultados financieros que son de naturaleza prospectiva y están sujetos a riesgos, incertidumbres y otros factores, que pueden causar que los resultados reales, el rendimiento o los logros de Cartel International, Inc. difieran sustancialmente de las declaraciones realizadas en este documento.

Para información adicional, comuníquese con nosotros:

Cartel Blue, Inc. Relaciones con los Inversores (310) 955-0099

Email: philip@cartelscigars.com

Web: www.cartelscigars.com

