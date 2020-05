Cartera de pago de criptomonedas y Blockchain ID adoptado por una plataforma de juegos de 20 millones de usuarios KAYBO.COM en América Latina

FHL Games

SEÚL, Corea del Sur, 13 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- La empresa líder en publicación de contenido de juegos y entretenimiento de América Latina, FHL Games, anunció que lanzará una autenticación de usuario basada en tecnología blockchain y un servicio de pago digital, "KAYBO KEEPIN", en Google Play Store.

FHL Games Co. LTD, establecida en 2008, opera el servicio de publicación de contenido de juegos y entretenimiento, KAYBO.COM, que disfrutan más de 20 millones de usuarios en 25 países de la región de América Latina, incluidos México, Brasil y Perú. FHL Games publica y distribuye juegos populares a nivel mundial como Point Blank, Special Force, Gunz, MU y PIN de PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (PUBG) para. También tienen derecho a publicar Game of Thrones, un juego creado en base a las populares series de televisión de HBO, y League of Angels 3 en 2020.

A través de KAYBO KEEPIN, FHL Games proporciona una gestión de acceso de usuario segura y conveniente y un servicio de pago digital a sus usuarios de KAYBO.COM. Las funciones de administración de acceso de identidad de KAYBO KEEPIN incluyen un sistema de autenticación de 2 factores, un registro de servicio simple y un inicio de sesión sin contraseña. Además, admite la compra, el envío y el intercambio de K-Coin, la moneda virtual de KAYBO.COM, integrada con 120 canales de pago locales y criptomonedas basadas en ERC20 como Ethereum (ETH), Latam Cash (LMCH) y Metadum Token (META). Los 20 millones de usuarios de KAYBO.COM ahora pueden administrar de forma segura y conveniente su cuenta de juego y sus activos desde sus teléfonos móviles.

La tecnología principal de blockchain que usa KAYBO KEEPIN es la 'Identidad descentralizada (DID)', que es conocida por la base del sistema de identidad auto soberana (SSI), que prevé otorgar poder y responsabilidad para compartir el acceso y controlar la información personal en manos de el individuo. Los usuarios de KAYBO KEEPIN podrán tener una propiedad completa y un control seguro de su información personal en su propio dispositivo móvil vinculado con su propia firma biométrica o códigos PIN. KAYBO KEEPIN DID se basa en la plataforma pública blockchain, llamada Metadium, que se desarrolla conjuntamente entre las tecnologías de Coinplug y Metadium en 2018.

Para el desarrollo del servicio, FHL Games se asoció con la potencia de la tecnología blockchain de Corea del Sur, Coinplug, una de las compañías de tecnología blockchain más antiguas e influyentes de Corea del Sur. Fundada por ex ingenieros de Cisco Systems, Coinplug es la empresa con la mayor cantidad de patentes de blockchain en el mundo, reconocida en octubre de 2019 por Harrity &Harrity, una firma estadounidense líder de patentes. En términos de solicitudes de patentes, estamos ubicados entre las 10 mejores empresas del mundo. Coinplug está ejecutando diversos negocios y proyectos de blockchain a nivel nacional e internacional, con organizaciones como la ciudad de Busan, Servicios postales nacionales de Corea, Agencia de Seguridad de Internet de Corea, Hyundai Card y SK Telecom.

"La tecnología Blockchain y las criptomonedas tienen un gran potencial para desempeñar un papel muy importante para impulsar la innovación de los servicios financieros subdesarrollados en América Latina". dijo Chul Jeong, CEO de FHL Games, "Y, especialmente para la industria de los juegos, donde la identificación virtual, el pago digital y el comercio de activos se han adoptado a gran escala, los usuarios pueden aceptar rápidamente la tecnología blockchain y ayudar a crear un ecosistema más saludable y seguro."

