CIUDAD DE MÉXICO, 15 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- CASETiFY, la más grande marca de accesorios tecnológicos personalizables, se asocia con Coca-Colapara lanzar una colección de edición limitada de accesorios con diseños súper exclusivos.

Así nace la colección "The Coca-Cola Collection", combinando elementos de ambas marcas.La colección se podrá comprar en línea a partir del 16 de abril del 2020, con envío disponible a más de 180 países.

Como líderes en sus respectivas industrias, "The Coca-Cola Collection" ofrece una versión cool y divertida de accesorios tecnológicos de primera calidad. Todos podrán ver el icónico logo y colores característicos de Coca-Cola® en los diseños más vendidos de CASETiFY, además de todos los nuevos productos que habrán en esta colección de edición especial.

Los consumidores alrededor del mundo podrán ver el logo de Coca-Cola® en muchos de los diseños clave de la colección, presentando una dirección de arte multilingüe inspirada en las diversas culturas que disfrutan de Coca-Cola® cada día. Además, "The Coca-Cola Collection" reinterpreta los diseños estrella de CASETiFY como el confeti y la cinta basada en el logo, que estarán reflejados en las Fundas Personalizables de Alto Impacto y de Espejo. Los accesorios tecnológicos estarán disponibles para iPhone, AirPods Generación 1, 2 y Pro, Cargadores Inalámbricos, MacBooks, iPads y más.

"Estamos ansiosos por anunciar a Coca-Cola como la próxima marca en unirse a nuestro programa Co-Lab", menciona Wes Ng, CEO y cofundador de CASETiFY. "Como marca Millennial y Gen Z, no podemos imaginar un momento en nuestras vidas en el que no hayamos visto las refrescantes bebidas de Coca-Cola a nuestro alrededor. No solo somos una empresa internacional que opera desde dos oficinas en todo el mundo, sino que también estamos orgullosos de ofrecer un producto que resuena en tantos mercados y culturas diversas. Esta colaboración habla de la conexión global que la tecnología trae consigo, así como una asociación de marca fuertemente alineada a través de valores compartidos de felicidad y el espíritu de individualidad ".

"The Coca-Cola Collection" será la primera colaboración presentada por ambas marcas y formará parte de nuestras CASETiFY Co-Labs. Dentro de éstas, hemos tenido varias con líderes de la industria a lo largo de los años. Estas colecciones han tenido miles de suscriptores en listas de espera y se han agotado en tan sólo horas.

Acerca de CASETiFY

Fundada en 2011, CASETiFY es reconocida como la primera y más grande plataforma global en términos de creatividad y personalización alrededor del mundo. Actualmente, CASETiFY ofrece las fundas más delgadas y protectoras disponible en 80 países.

CASETiFY se ha expandido a través de tres canales clave: asociaciones con celebridades, retail y colaboraciones con marcas. Las más destacadas han sido las colecciones de accesorios tecnológicos de Sarah Jessica Parker y Pharrell William, además de colecciones tecnológicas con Saint Laurent, Moncler, Vetements, DHL,The Poke´mon Company, BAPE y BTS.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1155619/CASETiFY_coleccion_Coca_Cola.jpg

FUENTE CASETiFY