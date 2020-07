CASETiFY se reúne con The Pokémon Company para crear una Nueva ColaboraciónLa empresa mundial de fundas presentará los nuevos accesorios tecnológicos con los famosos Pokémon, disponibles este verano a la venta en todo el mundo.

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Después de agotar ventas el año pasado, CASETiFY y The Pokémon Company se unen nuevamente para crear una nueva colección original. Buscando llegar a la nostalgia de los años 90's; que hace homenaje a cuando Pokémon lanzó sus primeros videojuegos, esta colaboración diseñada por CASETiFY trae consigo una gran variedad de diseños para distintos estilos. El primer lanzamiento de las tres partes de esta serie saldrá el 12 de2020, con envíos mundiales a través de

Inspirada en el concepto de "Pasado, Presente y Futuro" la primera colección de CASETiFY y Pokémon juega con las modas clásicas de los '90s, con fundascon diseños atrevidos de la década como cuadros blanco y negro, o diseños tie-dye. Además contarán con personajes como Pikachu, Bulbasaur, Charmander y Squirtle en fundas de Alto Impacto, incorporando el toque especial de CASETiFY con elementos que los fans alrededor del mundo aman.

A través de esta colección de CASETiFY y Pokémon revivirán los famosos diseños con estilo de pegatinas de la colección, sólo que esta vez con un toque tie-dye. Los accesorios de esta colección estarán disponibles para: iPhone, AirPods, Apple Watch, iPads, MacBooks, Cargadores Inalámbricos, Phone Holders y más: y los precios van desde los $550 MXN.

"Esta colaboración entre CASETiFY y Pokémon, es una de las más populares y queridas alrededor del mundo." menciona el CEO y Co-Fundador de CASETiFY, Wes Ng. "Estamos muy emocionados de traer a los fans de diferentes partes del mundo, un nuevo lanzamiento con increíbles diseños, esta vez incorporando estilos nostálgicos de los 90's en nuestras icónicas fundas."

Exclusivo de CASETiFY y Pokémon, esta nueva colección seguirá los pasos de Co-labs pasadas con el apoyo mundial del Programa Creativo de CASETiFY.

ACERCA DE CASETiFY

Fundada en 2011, CASETiFY es reconocida como la primera y más grande plataforma global para la creatividad y la personalización. Hoy, CASETiFY es la marca de fundas líder de la Gen Z, llevando las fundas más protectoras y con los diseños más cool a clientes de todo el mundo. Los fans de CASETiFY buscan las colaboraciones edición especial con las mentes más creativas y talentosas de la industria. Algunas de las Co-Labs más destacadas de CASETiFY son: Moncler Genius, Vetements, DHL, Coca-Cola, The Pokémon Company, y el grupo de K-Pop BTS. Para más información de sus tiendas, colaboraciones y productos, visita www.CASETiFY.com.

© 2020 Pokémon. © 1995 - 2020 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.

