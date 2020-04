Argentina

Mundo de

MENDOZA,, 2 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Mientras Argentina entra en cuarentena obligatoria el 20 de marzo, exceptuando a productores agropecuarios como bodegas, el equipo de Catena Zapata se dirige a los viñedos con máscaras y guantes para finalizar una cosecha extraordinaria. En este contexto, el 1 de abril,distingue a Catena Zapata como 'la Marca de Vinos más Admirada del2020', elegida por un grupo internacional de expertos en vino, incluyendo compradores y profesionales de la industria, de 48 países diferentes. La encuesta fue realizada en asociación con especialistas en investigaciones de mercado de

El anuncio, queoriginalmente revelaría en la feria ProWein en marzo, fue pospuesto luego de la cancelación del evento dada la expansión del COVID-19 por Europa. Con la salud como su máxima prioridad, la familia Catena Zapata se contactó virtualmente por Zoom con sus clientes y colegas de todo el mundo para alentar a quienes están en cuarentena y hacer un brindis por su salud y por tiempos mejores.

La Dra. Laura Catena, cuarta generación de la familia y directora ejecutiva de la bodega, dice: "Me gradué como médica durante la epidemia del SIDA en la década del 80 y me sentí verdaderamente afligida por no poder hacer más. Hoy, todos podemos ayudar a detener la propagación del COVID-19, permaneciendo en nuestras casas y ayudando a nuestros padres, abuelos, amigos y colegas. El premio otorgado a Catena Zapata está dedicado a todas las excelentes personas que han trabajado en nuestra bodega desde 1902, a nuestros maravillosos viñedos y a todos los que disfrutan de nuestros vinos alrededor del mundo".

Para otorgar el premio a 'la Marca de Vinos más Admirada del Mundo', los encuestados enumeraron las tres marcas de vinos que más admiran, teniendo en cuenta la calidad, la percepción del consumidor, el packaging y su autenticidad respecto de su región vitivinícola. Entre los ganadores recientes de la distinción figuran las bodegas Torres, Penfolds y Concha y Toro.

Acerca de Catena Zapata

Fundada en 1902, la bodega argentina Catena Zapata es reconocida por su rol pionero en el resurgimiento de la variedad Malbec y el descubrimiento de terroirs de altura extrema al pie de los Andes. Nicolás Catena Zapata es el único bodeguero sudamericano que ha recibido el Premio al Hombre del Año y el Premio al Servicio Distinguido de las revistas Decanter y Wine Spectator. El Viñedo Adrianna de la bodega obtuvo varios 100 puntos de críticos internacionales. Para encontrar más información, visite: www.catenazapata.com.

Foto -

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1141008/CATENA_ZAPATA_Logo.jpg

FUENTE Catena Zapata