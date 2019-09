CB2 Insights anuncia nombramiento de directora médica en Colombia y penetra al mercado con enfoque en investigación del Cánnabis

La compañía recluta a la prominente doctora colombiana especialista en medicina integrativa y naturopática, Dra. Paola Cubillos, MD, ND para dirigir los programas de investigación del cánnabis medicinal para avanzar los mercados emergentesEl rápido crecimiento de presencia en el mercado de los productores con licencia y fabricantes de productos centrados en el cánnabis crean condiciones primarias para utilizar de manera inmediata las capacidades de tecnología, datos e investigación de la compañíaLos esfuerzos de investigación iniciales se centrarán en el dolor agudo y crónico, y se extenderán a otras indicaciones a corto plazoLa compañía desarrollará un registro de pacientes y ampliará la red de médicos a través de Colombia utilizando su herramienta de soporte de decisiones de inteligencia artificial patentadaTORONTO, Sept. 03, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- CB2 Insights (CSE:CBII; OTCQB: CBIIF) ( “CB2” o la “Compañía”), una compañía líder basada en datos centrada en traer evidencia en mundo real impulsada desde el punto de atención a la comunidad de cánnabis medicinal, anunció hoy que penetra el mercado colombiano para avanzar los esfuerzos de investigación de cánnabis medicinal dentro del país. El objetivo es desarrollar el registro de pacientes de Colombia y ampliar la red de médicos del país, utilizando la herramienta de soporte de decisiones de inteligencia artificial patentada. y Sail de CB2, el primer sistema de gestión de datos de ensayos clínicos en la industria. Para lograr estos objetivos, CB2 nombró a la Dra. Paola Cubillos, MD, una prominente doctora colombiana especialista en medicina integrativa y naturopática, como directora médica de la compañía.La Dra. Cubillos se capacitó y ha ejercido en Toronto, Canadá y en Colombia. Con la fusión de tratamientos convencionales y naturópatas, la Dra. Cubillos ha dirigido varios esfuerzos de investigación de cánnabis medicinal en la Clínica Las Américas, un hospital privado muy reconocido en Colombia, que pertenece a una de las redes de atención de la salud más grandes de América Latina. La Dra. Cubillos está a la vanguardia de los avances del cánnabis medicinal y la percepción y educación médica en toda Colombia y América Latina.“Ha habido un fuerte aumento en la percepción positiva de los médicos en toda Colombia, sin embargo, hoy nos encontramos en un punto de inflexión donde los cultivadores y los fabricantes deben adoptar protocolos de investigación tradicionales para comercializar sus productos de una manera verdaderamente significativa”, dijo la Dra. Paola Cubillos, directora médica, CB2 Insights. “CB2 Insights se ha convertido en la marca preferida para programas de investigación centrados en el cánnabis en los Estados Unidos y el Reino Unido, y estoy encantada de traer esa experiencia al mercado colombiano”.Oportunidad de CB2 ColombiaColombia representa uno de los mercados de cánnabis medicinal emergentes más importantes del mundo. Los principales cultivadores locales e internacionales y los fabricantes de productos han invertido fuertemente en el mercado colombiano en los últimos tiempos, incluyendo: Canopy Growth, Aphria, Khiron, Medicine Man Technologies y PharmaCielo. Los expertos estiman que Colombia puede suministrar hasta dos quintas partes de cánnabis mundial en el futuro1. CB2 Insights, por intermedio de su nueva directora médica, la Dra. Cubillos, espera ser la conexión entre la buena disposición médica y el desarrollo sustancial del producto que ocurre dentro de Colombia.La compañía centrará sus esfuerzos en apoyar a los productores con licencia, fabricantes de productos, laboratorios farmacéuticos y otros grupos interesados en Colombia que requieren estrategias integrales de investigación para llevar medicamentos a base de cánnabis al mercado. La investigación clínica tradicional casi siempre ha sido un desafío para los fabricantes debido a las restricciones regulatorias y la falta de normas claras para seguir las estructuras de desarrollo de productos tradicionales, por lo que disminuye la buena disposición de los médicos para integrar los productos de cánnabis medicinal a los planes de tratamiento tradicionales.En un plazo inmediato, la compañía trabajará para desarrollar el registro de pacientes dentro de Colombia, ampliar la red de médicos dispuestos a prescribir cánnabis medicinal dentro de su práctica y apoyar a los grupos interesados en la gestión y ejecución completa de los ensayos clínicos; información que ayudará a generar datos de seguridad y eficacia para las agencias reguladoras locales, incluyendo el INVIMA - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia. Además, la compañía lanzará su plataforma de apoyo de decisiones patentada para ayudar a proporcionar educación en el punto de atención y normas de referencia para los médicos que buscan identificar el cánnabis como una opción de tratamiento para sus pacientes. Las herramientas de CB2 Insights permitirán a los médicos seguir los protocolos estandarizados en la evaluación, determinación y prescripción del cánnabis medicinal, incluyendo la identificación de los factores de riesgo potencial específicos del paciente, las interacciones de medicamento a medicamento, normas de dosificación y Horario de dosificación.Acerca de CB2 InsightsCB2 Insights tiene la misión de integrar el cánnabis medicinal a la atención de salud tradicional. Somos una compañía de investigación y tecnología, dedicada a ofrecer un conjunto de soluciones de datos y tecnología como un servicio clínico completo CRO, especializada en Fase II, III y IV, post-marketing, ensayos observacionales y experimentales en una gama de áreas terapéuticas para los patrocinadores de todo el mundo. CB2 Insights ayuda a los grupos interesados de la industria a crear una historia de valor sólido con evidencia del mundo real, la generación de datos de seguridad y eficacia, operando en dos segmentos: soluciones clínicas y soluciones de datos.Para más información visite, www.cb2insights.com.Declaraciones prospectivasLas declaraciones en este comunicado de prensa que son declaraciones prospectivas están sujetas a varios riesgos e incertidumbres con respecto a los factores específicos identificados aquí y en otros lugares en los informes presentados por CB2 ante los reguladores de valores canadienses. Cuando se utiliza en este comunicado de prensa, palabras tales como "será, podría, planificar, estimar, esperar, proponer, puede, potencial, creer, debería" y expresiones similares, son declaraciones prospectivas.Las declaraciones prospectivas pueden incluir, sin limitación, declaraciones con respecto a la oportunidad de ofrecer servicios y software para la industria del cánnabis en Estados Unidos.Aunque CB2 ha intentado identificar los factores importantes que podrían causar que los resultados reales, rendimiento o logros difieran materialmente de aquellos contenidos en las declaraciones prospectivas, puede haber otros factores que causan que los resultados, rendimiento o logros no sean los anticipados, estimados o previstos, incluyendo, sin limitación, la dependencia de obtener aprobaciones regulatorias, inversiones en empresas o proyectos objetivo, que tienen un historial limitado o no operativo y están sujetas a legislación y regulación inconsistente; cambio en las leyes; confianza en la administración; requisitos para financiamiento adicional; competencia; obstaculizando el crecimiento del mercado y la adopción estatal, debido a la opinión pública inconsistente y la percepción de la industria de la marihuana para uso medicinal y recreacional o cambios regulatorios o políticos.No puede haber ninguna garantía de que dicha información compruebe ser correcta o que las expectativas o estimaciones de la administración sobre futuros desarrollos, circunstancias o resultados se hagan realidad. Como resultado de estos riesgos e incertidumbres, los resultados o eventos previstos en estas declaraciones prospectivas pueden diferir de manera material de los resultados o eventos reales.Por consiguiente, los lectores no deben depositar confianza indebida en las declaraciones prospectivas Las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa son válidas a la fecha de este comunicado. CB2 rechaza cualquier intención u obligación de actualizar o modificar dicha información, excepto según lo requiera la ley aplicable, y CB2 no asume ninguna responsabilidad de divulgación de información relativa a cualquier otra empresa mencionada en este comunicado.Ningún regulador de valores o bolsa ha revisado, aprobado, desaprobado, o acepta responsabilidad por el contenido de este comunicado de prensa._______________________1 Fuente: Financial Times. Colombia seeks to be a cut above on cánnabis. 20 de julio de 2019.Contacto Principal:

Dan Thompson

Director Corporativo - CB2 Insights

1.855.847.4999 ext. 120

Consultas de inversores:

Sophic Capital

