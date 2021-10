CDPQ Infra, una subsidiaria de Caisse de dépôt et placement du Québec, publica un aviso en el mercado para uno de los proyectos de transporte público más importante de Norteamérica

MONTREAL

Quebec

, 29 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- CDPQ Infra, una subsidiaria de Caisse de dépôt et placement du Québec, publicó recientemente un aviso al mercado de su proyecto Réseau express métropolitain de l'Est (REM de l'Est), que actualmente se encuentra en la etapa de consulta y planificación detallada y cuya construcción comenzará en 2023. CDPQ Infra es responsable de la planificación, financiación, construcción y operación de proyectos de infraestructura eny el extranjero.

Una primera fase en construcción: 67 km y 26 estaciones

Creada en 2015, CDPQ Infra está llevando a cabo la primera fase de un mega proyecto de infraestructura, el Réseau express métropolitain (REM), que representa el proyecto de transporte público más grande de Quebec en más de 50 años. El REM es un sistema de metro ligero de 67 kilómetros que se extiende por la gran área de Montreal con 26 estaciones, lo que duplicará el tamaño del sistema de metro actual de la ciudad. La construcción del proyecto comenzó en 2018 y la primera puesta en marcha está programada para el próximo año, solo cuatro años después del inicio de la construcción.

Aviso al mercado para la segunda fase: 32 km y 23 estaciones

Mientras el proyecto REM está en marcha, el aviso al mercado para la segunda fase, el REM de l'Est, se presenta ahora para permitir que el mercado esté adecuadamente preparado para los diversos pasos del proceso de adquisición de este proyecto a gran escala. El REM de l'Est es un proyecto de transporte público de metro ligero eléctrico totalmente automatizado, con 32 km de vías y 23 nuevas estaciones planificadas, cuyo objetivo es crear nuevas conexiones rápidas y eficientes entre el centro de Montreal y los residentes de barrios en el este y el noreste de la ciudad. Este proyecto, anunciado en diciembre de 2020, aún se encuentra en la etapa de planificación detallada: quedan por completar varios pasos importantes. Está previsto que la construcción comience en 2023 y que la primera puesta en marcha se realice en 2029.

El aviso al mercado está dirigido a cualquier parte interesada en llevar a cabo el proyecto y se puede consultar aquí. Dado que la planificación detallada del proyecto aún está en marcha, la información contenida en el aviso pretende ser una guía. El propósito de la información es permitir a las partes interesadas obtener una idea general del proyecto REM de l'Est, que seguirá evolucionando a medida que se integren las modificaciones y mejoras en desarrollo.

Un proceso de licitación de cuatro lotes

El proceso de licitación del proyecto llevará a la firma de contratos importantes, que podrían incluir:

Un contrato para los servicios de un operador de fase inicial, seguido de un contrato de operación y mantenimiento de las infraestructuras y activos del proyecto. Un contrato de suministro para el material ferroviario y los sistemas relacionados. Un contrato de diseño y construcción de un túnel. Un contrato de diseño y construcción para obras de ingeniería civil y trabajo elevado.

La gobernanza y los requisitos del proceso de licitación cumplirán con las mejores prácticas de la industria y con las políticas de licitación de CDPQ Infra a fin de garantizar negociaciones justas, transparentes e imparciales con todas las partes interesadas.

ACERCA de CDPQ INFRA

CDPQ Infra es una subsidiaria de la Caisse de dépôt et placement du Québec, responsable de la planificación, financiación, construcción y operación de proyectos de infraestructura en Quebec y en el extranjero. CDPQ Infra es una de las pocas organizaciones del mundo con la capacidad financiera y los conocimientos técnicos necesarios para llevar a cabo megaproyectos de infraestructura de transporte público. Tanto en Quebec como a nivel internacional, la plena solidez de la experiencia de CDPQ Infra se aplica a la creación de nuevas conexiones y proyectos de construcción que estén bien pensados y sean sostenibles. Estos proyectos sociales se planifican y ejecutan en beneficio de las comunidades. Para obtener más información sobre CDPQ Infra, REM, REM de l'Est u otros proyectos, visite cdpqinfra.com o siga nuestros proyectos en Twitter @CDPQInfra.

Emmanuelle Rouillard-Moreau, asesor, Relaciones con los medios de comunicación, Cel.: 438 881-1884, media@cdpqinfra.com; Céliane Dorval, directora de Comunicaciones y relaciones con los medios, Cel.: ? 356-4531, cdorval@cdpqinfra.com

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1673862/REM_de_l_Est_Carte_reseau_EN_Photo1.jpg

FUENTE CDPQ Infra Inc.