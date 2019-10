Celebramos el vigésimo aniversario de Vogue México y Latinoamérica con diversas portadas que reflejan 20 años de moda, arte, cultura y tradición.PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de octubre de 2019

#VOGUE20

CELEBREMOS LOS 20 AÑOS DE LA BIBLIA DE LA MODA EN MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO, 1 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Esta edición es un homenaje a nuestro país. Viajamos del norte al sur de México para presentarles a las mujeres que son las verdaderas líderes de nuestros tiempos. Cada una de estas inspiraciones rinde tributo a su historia ancestral, reinventada para el presente y el futuro, uniendo forma con función, fuerza con estilo y poder con propósito. Ellas preservan las tierras y nuestra identidad para generaciones próximas, por eso y más las celebramos.

"Esta edición es, sin duda, un tributo a las mujeres en México, a las que nos han criado o las que han caminado a nuestro lado, algunas famosas y otras no…Todas ellas dignas de una ¡auténtica celebración!"- mencionó Karla Martínez de Salas, Directora Editorial de Vogue México y Latinoamérica.

MÉXICO

María Lorena Ramírez jamás imaginó convertirse en una corredora internacional; sin embargo, una inesperada victoria catapultó a esta mexicana de la comunidad tarahumara a incursionar, más allá de su amada tierra, en esta carrera de la vida. María Lorena Ramírez se deja ver desde lo más transparente, fotografiada por el lente de Rena Effendi y con la realización de Enrique Torres Meixueiro.

"Me gusta ser una mujer rarámuri, me gusta tener esta cultura, estas tierras que estoy pisando, donde he crecido, es un lugar muy bello. Tenemos de todo, tenemos árboles, tenemos muchas cosas aquí en el estado de Chihuahua. Me siento muy feliz de lo que tengo." Nos explica María Lorena Ramírez.

En portada también, de la mano de cuatro reconocidos nombres del universo gastronómico internacional, nos sumergimos en una rica aventura de sabores; Abigail Mendoza, Graciela Ángeles, Gabriela Cámara y Elena Reygadas serán nuestros guías en un viaje destinado al paladar. Esta portada nace después de un viaje por Oaxaca y la Ciudad de México, ciudades que brindan elementos culinarios de indiscutible importancia a nuestra mesa día a día. El resultado de una travesía riquísima, fotografiado por David Abrahams, y con el set design de Noemi Bonazzi.

La mexicana Elisa Carrillo ha hecho historia al ganar tres grandes premios de la danza clásica: el del Festival Internacional Dance Open de San Petersburgo en 2013, el Alma de la Danza –rara vez otorgado a extranjeros– también en 2019, y el Benois de la Danse en mayo de 2019. Hoy, Elisa posa para Vogue ante el lente del fotógrafo Sharif Hamza y con la realización de Valentina Collado.

"Una bailarina pasa por etapas muy difíciles. Es una carrera que, como todas, requiere mucha disciplina y dedicación porque todos los días hay que practicar, repetir las cosas (...). se requiere mucha concentración, repetición y dolor" dice en exclusiva para Vogue Elisa Carrillo.

Actriz y feminista, Irene Azuela posee cualidades que la han posicionado como una figura referente, y su más reciente proyecto, Monarca, serie producida por Salma Hayek, ha permitido revelar muchos de estos rasgos indiscutiblemente atractivos, además de su carácter apasionado. Con la fotografía de Sharif Hamza y con la realización Max Ortega esta portada nos invita al retrato de la actriz mexicana.

"No tengo miedo de la carrera porque siento que puedo hacer otras cosas en algún otro momento. Ya probé la producción (Teatro: Salomé y Déjame entrar) y siento que pudiera seguir en ello"- Irene Azuela

Exclusivas México

Melissa Barrera, cantante y actriz, triunfa en Hollywood con una misión: romper los estereotipos que han limitado a los latinoamericanos en la industria de la pantalla de plata. Una mexicana sin barreras, aferrada a sus raíces latinas, nos cuenta, en exclusiva, sus impresiones de la meca del cine y sus metas a alcanzar.

Por otro lado, en Patricia Conde Galería el trabajo de 12 fotógrafas mexicanas de distintas generaciones forma espacios de reflexión y fantasía. En una plática íntima con las organizadoras de este proyecto, conocemos los detalles de este diálogo entre mujeres.

El arte culinario de Abigail Mendoza se ha vuelto un estandarte de respeto por la tradición y su vehemencia por la cultura zapoteca la ha convertido en maestra y ejemplo de sabiduría y pasión. Con la fotografía de Rena Effendi y David Abrahams, el diseño en set de Noemi Bonazzi y la realización de Enrique Torres Meixueiro, visitamos su cocina y restaurante en Oaxaca, México.

El palenque Real Minero es el escenario en el que descubrimos la determinación, destreza y amor por la tierra son los componentes de la visión de Graciela Ángeles quien ha logrado convertir una empresa familiar en un referente en la industria del mezcal en México y el mundo. De la mano de la fotografía de Rena Effendi y David Abrahams, el diseño en set de Noemi Bonazzi y la realización de Enrique Torres Meixueiro, conocemos su apasionante y apasionado trabajo.

La chef Gabriela Cámara es una apasionada por la alegoría del buen comer y el disfrute de la sobremesa, su pasión por la gastronomía ha sido un móvil y herramienta de activismo social y promoción de la riqueza cultural. La empresaria y cocinera nos abre las puertas de Contramar, su famoso restaurante en la Ciudad de México, y lo vivimos de mano de la fotografía de David Abrahams, el diseño en set de Noemi Bonazzi y la realización de Bárbara Terán, Enrique Torres Meixueiro y Regina Montemayor.

Su inteligente y sensible apropiación de los ingredientes han hecho de Elena Reygadas parte de una generación de chefs que no solo enaltecen y rescatan el legado gastronómico mexicano, sino que lo renuevan. Su restaurante Rosetta es prueba de ello. Con la fotografía de David Abrahams, el diseño en set de Noemi Bonazzi y la realización de Bárbara Terán, Enrique Torres Meixueiro y Regina Montemayor.

Como parte de una profesión en constante evolución, la versátil arquitecta mexicana Frida Escobedo sigue abriéndose paso en el panorama internacional, mientras adapta su filosofía de trabajo al contexto actual, observando y utilizando dinámicas que le interesan para expandir las posibilidades de su práctica. Una historia fotografiada por David Abrahams, con el estilismo de Valentina Collado y el diseño en set de Noemi Bonazzi.

Los reportajes de la frontera enfatizan, muchas veces, lo que separa a Estados Unidos y México. En este caso, un viaje a lo largo del Río Grande revela lo que nos une, y así descubrimos qué comer, beber y dónde hospedarse a lo largo de las tierras fronterizas. Un foto-reportaje por James Burke y Molly Mandell.

Para saber más de la histórica edición que celebra el 20 aniversario de Vogue México entra aquí: https://www.vogue.mx/estilo-de-vida/articulo/20-aniversario-vogue-mexico-portadas-de-revistas-historicas-octubre-2019

Diariamente publicaremos todas las historias de esta edición aquí: https://www.vogue.mx/tags/vogue-20-aniversario

Descubre los videos en nuestro canal de YouTube aquí: youtube.com/c/voguemexico

CONTACTO: Sergio Garcia, sergio.garcia@condenast.com.mx

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1004318/portadas_vogue_mexico_edicion_veinte_aniversario.jpg

FUENTE Vogue Mexico