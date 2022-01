Cellebrite se une a AWS Partner Network como socio de tecnología avanzada

La empresa anuncia que Cellebrite Guardian está disponible en AWS, parte de la plataforma de Inteligencia Digital de investigación líder en el sector de la empresa

Los clientes ahora pueden aprovechar el poder de AWS con Cellebrite Guardian para gestionar y colaborar en evidencia digital como parte de su flujo de trabajo investigativo

PETAH TIKVA, ISRAEL y TYSONS CORNER, Va., Jan. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite (Nasdaq: CLBT), un líder mundial en soluciones de Inteligencia Digital (DI) para los sectores público y privado, anunció hoy que se unió a AWS Partner Network (APN - Red de Socios de AWS) como Socio de Tecnología Avanzada y ofrece Cellebrite Guardian, una solución de gestión de evidencia digital de investigación diseñada específicamente para investigadores, examinadores y abogados, en Amazon Web Services (AWS). Cellebrite Guardian es la más reciente oferta de la plataforma DI de investigación de extremo a extremo de Cellebrite diseñada para ayudar a las agencias de seguridad pública y empresas a modernizar su flujo de trabajo de investigación.

Al unirse a APN, Cellebrite obtiene acceso a una comunidad de más de 10,000 socios en 150 países que utilizan AWS para desarrollar soluciones y servicios para clientes en una variedad de sectores y disciplinas diferentes. El acceso a programas de posicionamiento en el mercado, experiencia y recursos de APN apoyará la capacidad de Cellebrite para la expansión de su cartera de soluciones basadas en la nube que ayudan a los clientes a reducir el riesgo, aumentar la colaboración y reducir los costos de almacenamiento, hardware y mantenimiento del sistema.

Ryan Reynolds, líder de justicia y seguridad pública de Estados Unidos en AWS, dijo: "Damos la bienvenida a Cellebrite a nuestra AWS Partner Network, donde los clientes encontrarán una solución líder en el sector que les permite gestionar, colaborar y obtener información de forma segura basada en evidencia digital como parte de sus esfuerzos investigativos".

Leeor Ben-Peretz, director de estrategia de Cellebrite, comentó: "El lanzamiento de nuevas soluciones de DI líderes en el mercado en la nube es un área de enfoque significativa para Cellebrite. La AWS Partner Network nos permitirá escalar rápidamente y satisfacer las crecientes demandas de los clientes de soluciones de investigación basadas en la nube".

Cellebrite y el cliente de AWS, Joshua Lee, sargento de policía en el Departamento de Policía de la Ciudad de Mesa (Arizona), dijeron: "El uso de Cellebrite Guardian para gestionar la cadena de custodia de evidencia física y evidencia digital, simplificando cada paso a lo largo del flujo de trabajo, la convierte en una solución esencial para conducir investigaciones eficaces y acelerar el tiempo para la acción. El cambio transformacional de las unidades de papel y USB a Cellebrite Guardian afectará de manera directa y positiva la capacidad de los equipos de investigación para optimizar los recursos. Guardian es flexible y se puede adaptar a cualquier flujo de trabajo, lo que ayuda a eliminar procesos manuales y permite a los investigadores revisar los hallazgos en tiempo real. Es fantástico que dos líderes del sector se hayan unido para ofrecer una solución esencial cuando los retrasos son cada vez más largos".

Para más información acerca de Cellebrite Guardian, visite aquí .

Acerca de Cellebrite

La misión de Cellebrite (Nasdaq: CLBT) es empoderar a sus clientes para proteger y salvar vidas, acelerar la justicia y preservar la privacidad en comunidades en todo el mundo. Somos un líder mundial en soluciones de Inteligencia Digital para los sectores público y privado, empoderando a las organizaciones para dominar las complejidades de investigaciones digitales legalmente sancionadas agilizando los procesos de inteligencia. Con la confianza de miles de agencias y empresas líderes en todo el mundo, la plataforma y soluciones de inteligencia digital de Cellebrite transforman la forma en que los clientes recopilan, revisan, analizan y administran datos en investigaciones legalmente autorizadas.

Para más información, visítenos en www.cellebrite.com y https://investors.cellebrite.com .

Advertencia con respecto a las declaraciones prospectivas

Este documento incluye "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las disposiciones de "salvaguarda" de la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas se pueden identificar mediante el uso de palabras tales como; "pronóstico", "pretende", "busca", "objetivo", "anticipa", "cree", "podría", "continúa", "espera", "estima", "puede", "planifica", "perspectiva", "futuro" y "proyecta" y otras expresiones similares que predicen, proyectan o indican eventos o tendencias futuros o que no son declaraciones de asuntos históricos. Dichas declaraciones prospectivas incluyen información financiera estimada. Tales declaraciones prospectivas con respecto a los ingresos, ganancias, rendimiento, estrategias, perspectivas, y otros aspectos del negocio de Cellebrite se basan en las expectativas actuales que están sujetas a riesgos e incertidumbres. Una serie de factores podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos indicados por tales declaraciones prospectivas. Estos factores incluyen, sin limitación, los siguientes: La capacidad de Cellebrite de desarrollar soluciones tecnológicamente avanzadas e integrarse con éxito con las soluciones de software utilizadas por los clientes; aceptación de las soluciones por parte de los clientes; errores, fallas, defectos o bugs en las soluciones; falla en mantener la productividad del personal de ventas y marketing o contratación, integrar y retener personal adicional de ventas y marketing; el impacto de la pandemia global de COVID-19; el impacto de la competencia en los precios y en la participación de mercado de Cellebrite; resultados subóptimos de los productos debido al mal uso por parte de los clientes; falla de Cellebrite para mantener y mejorar su reputación y marca; inexactitud de las estimaciones de las oportunidades de mercado de Cellebrite y las previsiones de crecimiento del mercado; cambios en los modelos de empaque y licencia que afectan negativamente la capacidad de atraer o retener clientes; falla en la gestión efectiva del crecimiento futuro; falla en la introducción de nuevas soluciones y complementos; problemas en el uso de inteligencia artificial que resultan en daño o responsabilidad para la reputación; la necesidad de capital adicional para apoyar el crecimiento del negocio de Cellebrite; falla en el mantenimiento de la seguridad de las operaciones y la integridad de las soluciones de software; el impacto de los ciclos presupuestarios y las asignaciones gubernamentales, la terminación anticipada, las auditorías, las investigaciones, las sanciones y las sanciones; una disminución en los presupuestos gubernamentales, los cambios en el gasto o las prioridades presupuestarias, o los retrasos en la adjudicación de contratos; una falla en obtener, mantener, proteger y hacer cumplir adecuadamente la propiedad intelectual de Cellebrite o la violación de los derechos de propiedad intelectual de otros; percepciones o decisiones judiciales o regulatorias de que las soluciones de Cellebrite violan los derechos de privacidad; el uso de soluciones por parte de los clientes de una manera que es, o que se percibe como incompatible con los derechos humanos; incumplimiento de las leyes con respecto a la privacidad, protección de datos y seguridad, protección de tecnología, sanciones, controles de exportación y otros asuntos; y otros factores, riesgos e incertidumbres establecidos en las secciones tituladas "Factores de riesgo" y "Nota cautelar con respecto a las declaraciones prospectivas" en la declaración/folleto de representación final relacionada con la combinación de negocios consumada de Cellebrite presentada ante la SEC el 5 de agosto de 2021 y en otros documentos presentados por Cellebrite ante la SEC, que están disponibles de forma gratuita en www.sec.gov . Se le advierte que no debe depositar confianza indebida en las declaraciones prospectivas, válidas únicamente hasta la presente fecha, en este comunicado o en otro lugar. Cellebrite no asume ninguna obligación de actualizar sus declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otro tipo, en caso de que las circunstancias cambien, excepto según lo exijan los valores y otras leyes aplicables.

