Cellebrite y Chainalysis se asocian para modernizar investigaciones digitales y revelar datos sobre criptomonedas

Dos líderes del mercado se unen para expandir investigaciones digitales

PETAH TIKVA, Israel y TYSONS CORNER, Virginia, July 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), un líder mundial en soluciones de Inteligencia Digital (DI) para los sectores público y privado, y Chainalysis, la plataforma de datos del blockchain, forman una asociación que permite que los clientes identifiquen y evalúen con facilidad las actividades delictivas que involucran criptomonedas durante investigaciones digitales para agilizar la resolución de casos.



El uso de las criptomonedas aumentó de forma significativa en los últimos años. Aunque la gran mayoría de sus usos tiene fines legítimos, también ha sido explotada para su uso ilícito en estafas, lavado de dinero, ransomware y más. Ya que los artefactos de criptomoneda se están encontrando con mayor frecuencia y se pueden utilizar como piezas clave de evidencia digital, las autoridades y corporaciones necesitan acceso a conocimientos y herramientas especializadas en las criptomonedas para investigar las actividades delictivas y ayudar a resolver casos.

Juntas, Cellebrite y Chainalysis permiten a los clientes modernizar las investigaciones aprovechando la transparencia del blockchain. La solución integrada ofrecerá capacidades e información de valor automáticas y eficaces para identificar y evaluar los riesgos de las criptomonedas y correlacionar dicha información con elementos adicionales de un caso relacionado. El conjunto de soluciones de DI (Inteligencia Digital en inglés) de Cellebrite revelará datos e información de las criptomonedas con precisión y en tiempo real desde la plataforma de datos de Chainalysis. Como resultado de este esfuerzo colaborativo, los examinadores, investigadores, analistas y oficiales del cumplimiento de la ley podrán identificar de modo transparente la actividad ilícita relacionada con las criptomonedas en un solo lugar como parte de sus flujos de trabajo de investigación digital.

Cellebrite y Chainalysis también colaboran para capacitar a los clientes para cerrar la brecha de conocimiento en criptomonedas. En conjunto, capacitarán a los expertos internos de los clientes ofreciendo entrenamientos en criptomonedas y servicios de investigación especializados en criptomonedas, así como poniendo a su disposición la solución Reactor de Chainalysis, herramienta de investigación, para monitoreo avanzado de criptomonedas.

"Las criptomonedas, así como cualquier otro instrumento financiero, se convirtió en un medio para financiar el delito y lavado de dinero, y mientras aumenta su adopción, nuestros clientes deben equiparse con soluciones de vanguardia para identificar esta importante categoría de evidencia digital", dijo Leeor Ben-Peretz, Jefe ejecutivo de estrategia de Cellebrite. "Ofrecer a nuestros clientes una solución integrada de investigación de criptomonedas agilizará sus investigaciones a través de la automatización y ayudará a descubrir de modo transparente una mayor variedad de evidencia digital dentro del conjunto de soluciones de inteligencia digital de Cellebrite. Estamos encantados de unir fuerzas con Chainalysis para optimizar aún más las herramientas y conocimientos de nuestros clientes, modernizar las investigaciones y acelerar la justicia".

"Estamos encantados de asociarnos con Cellebrite, el líder del mercado de inteligencia digital, para expandir nuestro alcance en los sectores público y privado y ofrecer acceso a las soluciones, capacitación y experiencia de Chainalysis”, dijo Thomas Stanley, presidente y Jefe ejecutivo de ganancias de Chainalysis. "Juntos, Cellebrite y Chainalysis se comprometen a ayudar a combatir los delitos relacionados con el blockchain, mejorar la confianza y la transparencia en el blockchain y garantizar la seguridad de la criptomoneda para todos".

Se espera que la solución integrada inicial esté disponible en el tercer trimestre de 2022. Para más información acerca de las ofertas de asociación, visite: https://cellebrite.com/en/cellebrite-crypto-solution-powered-by-chainalysis/

Acerca de Cellebrite

La misión de Cellebrite (NASDAQ: CLBT) es empoderar a sus clientes para proteger y salvar vidas, acelerar la justicia y preservar la privacidad en comunidades en todo el mundo. Somos un líder mundial en soluciones de Inteligencia Digital para los sectores público y privado, empoderando a las organizaciones para dominar las complejidades de investigaciones digitales legalmente sancionadas agilizando los procesos de inteligencia. Con la confianza de miles de agencias y empresas líderes en todo el mundo, la plataforma y soluciones de inteligencia digital de Cellebrite transforman la forma en que los clientes recopilan, revisan, analizan y administran datos en investigaciones legalmente autorizadas. Para más información, visítenos en www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com, o síganos en @Cellebrite.

Acerca de Chainalysis

Chainalysis es la plataforma de datos del blockchain. Ofrecemos datos, software, servicios e investigación para agencias gubernamentales, mercados de valores, instituciones financieras y empresas de seguros y ciberseguridad en más de 70 países. Nuestros datos impulsan investigaciones, conformidad y software de inteligencia de mercado utilizado para resolver algunos de los casos penales más importantes del mundo y aumentar el acceso de los consumidores a las criptomonedas de forma segura. Con el respaldo de Accel, Addition, Benchmark, Coatue, GIC, Paradigm, Ribbit y otras firmas líderes en capital de riesgo, Chainalysis desarrolla la confianza en el blockchain para promover más libertad financiera con menor riesgo. Para más información visite, www.chainalysis.com.

Advertencia con respecto a las declaraciones prospectivas

Este documento incluye "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las disposiciones de "salvaguarda" de la Ley de Reforma de Litigio de Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas se pueden identificar mediante el uso de palabras tales como; "pronóstico", "pretende", "busca", "objetivo", "anticipa", "hará", "parece", "aproximado", "prevé", "puede", "posible", "potencial", "cree", "podría", "predice", "debe", "continúa", "espera", "estima", "puede", "planifica", "perspectiva", "futuro" y "proyecta" y otras expresiones similares que predicen, proyectan o indican eventos o tendencias futuros o que no son declaraciones de asuntos históricos. Tales declaraciones prospectivas incluyen información financiera estimada. Tales declaraciones prospectivas con respecto a los ingresos, ganancias, rendimiento, estrategias, perspectivas, y otros aspectos del negocio de Cellebrite se basan en las expectativas actuales que están sujetas a riesgos e incertidumbres. Una serie de factores podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los indicados por tales declaraciones prospectivas. Estos factores incluyen, sin limitación, los siguientes: La capacidad de Cellebrite para mantener el ritmo de los avances tecnológicos y estándares del sector en evolución; la dependencia material de Cellebrite de la aceptación de sus soluciones por agencias de cumplimiento de la ley y gubernamentales; errores, fallas, defectos o errores reales o percibidos en las soluciones de DI de Cellebrite; la incapacidad de Cellebrite para mantener la productividad del personal de ventas y marketing, incluso con relación a contratación, integración y retención de personal; incertidumbres con respecto al impacto de las condiciones macroeconómicas y/o globales, inclusive COVID-19 y las acciones militares que involucran a Rusia y Ucrania; intensa competencia en todos los mercados de Cellebrite; el mal uso involuntario o deliberado de las soluciones de Cellebrite; factores políticos y de reputación relacionados con el negocio o las operaciones de Cellebrite; riesgos relacionados con estimaciones de oportunidades de mercado y pronósticos de crecimiento del mercado; la capacidad de Cellebrite para administrar adecuadamente su crecimiento; riesgos asociados con líneas de crédito y liquidez de Cellebrite; la confianza de Cellebrite en proveedores externos para ciertos componentes, productos o servicios; desafíos asociados con grandes transacciones y largo ciclo de ventas; riesgos de que los clientes de Cellebrite puedan no cumplir con el contrato o el pago obligaciones; riesgos asociados con una cantidad significativa del negocio de Cellebrite provenientes de clientes gubernamentales en todo el mundo; riesgos relacionados con la propiedad intelectual de Cellebrite; vulnerabilidades o defectos de seguridad, inclusive ciberataques, infracciones, fallas o interrupciones del sistema de tecnología de la información; el mal manejo o mal manejo percibido de información sensible o confidencial; los entornos regulatorios complejos y cambiantes relacionados con las operaciones y soluciones de Cellebrite; las restricciones regulatorias a las que estamos sujetos; riesgos asociados con diferentes requisitos de gobierno corporativo aplicables a las empresas israelíes y riesgos asociados con ser un emisor privado extranjero y una empresa de crecimiento emergente; volatilidad del mercado en el precio de las acciones de Cellebrite; cambios en las leyes y regulaciones fiscales; riesgos asociados con iniciativas conjuntas, empresas, asociaciones e iniciativas estratégicas; riesgos asociados con las operaciones internacionales significativas de Cellebrite; riesgos asociados con el incumplimiento por parte de Cellebrite de las leyes y regulaciones anticorrupción, cumplimiento comercial, contra el lavado de dinero y sanciones económicas; riesgos relacionados con la idoneidad de los sistemas, procesos, políticas, procedimientos, controles internos y personal existentes de Cellebrite para las necesidades actuales y futuras de operaciones e informes de Cellebrite; y otros factores, riesgos e incertidumbres establecidos en la sección titulada "Factores de riesgo" en el informe anual de Cellebrite en el formulario 20-F presentado ante la SEC el 29 de marzo de 2022 y en otros documentos presentados por Cellebrite ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ("SEC"), que están disponibles de forma gratuita en www.sec.gov. Se le advierte que no debe depositar confianza indebida en las declaraciones prospectivas, válidas únicamente hasta la presente fecha, en este comunicado o en otro lugar. Cellebrite no asume ninguna obligación de actualizar sus declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otro tipo, en caso de que las circunstancias cambien, excepto según lo exijan los valores y otras leyes aplicables.

