La nueva versión «plus» de la prueba añade una 3ª diana génica para mejorar la detección de futuras variantes del virus SARS-CoV-2

SUNNYVALE, CALIF. — XX de octubre de 2021 — Cepheid anunció hoy que ha recibido el marcado CE para el ensayo Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus, una prueba de diagnóstico molecular rápido para la detección cualitativa de los virus que causan la COVID-19, la gripe A, la gripe B y el virus respiratorio sincitial (RSV) en una muestra única de paciente. La nueva versión plus de la prueba proporciona una tercera diana génica para la detección del virus SARS-CoV-2 con el fin de afrontar el problema de futuras mutaciones del virus. Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus está diseñada para utilizarse en cualquiera de los más de 35 000 sistemas GeneXpert® de Cepheid existentes en todo el mundo y proporcionar resultados en aproximadamente 36 minutos.

Durante la pandemia, en el mundo se han documentado diversas variantes del virus que causa la COVID-19. Los virus cambian constantemente mediante mutación, y con el tiempo se espera que aparezcan nuevas variantes. La adición de una 3ª diana génica a la versión plus de la prueba CoV-2/Flu/RSV de Cepheid proporciona una cobertura más amplia para mitigar los posibles efectos de las futuras variaciones genéticas del virus.

«En esta temporada de enfermedades respiratorias, el personal sanitario puede enfrentarse a diversas infecciones víricas que cursan con síntomas similares a los de la COVID-19, como la gripe A y B, y el virus respiratorio sincitial. Disponer de una prueba rápida y precisa, diseñada para detectar las variantes actuales y futuras de los virus que causan la COVID-19 y la gripe será cada vez más importante», afirmó el Dr. David Persing, MD, Ph.D., Director médico y tecnológico de Cepheid. «La posibilidad de recoger una muestra y realizar una única prueba multiplex de alta sensibilidad que detecte y distinga los cuatro virus proporcionará resultados prácticos para tomar mejores decisiones en primera línea en nuestros sistemas sanitarios».

Se espera que esta semana se empiece a enviar ya la prueba Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus a los países que acepten productos con marcado CE.

Visite https://www.cepheid.com/en para obtener más información, vídeos y prospectos.

