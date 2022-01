Corea del Sur

SEÚL,, 7 de enero de 2022 /PRNewswire/ --Coway Co., Ltd., "The Best Life Solution Company", está presentando sus últimas innovaciones en soluciones para el cuidado de la salud en el hogar en el CES 2022, que se lleva a cabo esta semana. Algunas de las innovaciones dignas de verse en el evento son los colchones, los purificadores de agua, los purificadores de aire y los bidés de la empresa.

"Nuestra misión siempre ha sido hacer que la vida de las personas sea mejor y más saludable, y nos entusiasma mostrar nuestras últimas innovaciones y diseños en el CES 2022 y en línea", afirmó Conall Lee, director de Negocios Globales de Coway. "En los tiempos actuales, crear entornos saludables en el hogar reviste más importancia que nunca, y una mejora en la calidad del aire, el agua y el sueño pueden ser transformadoras. Esperamos que nuestros productos inteligentes para el hogar permitan a los usuarios vivir de manera más saludable".

Llevamos soluciones de higiene del aire y el agua a Latinoamérica desde 2018.

Coway es un gigante surcoreano de bienestar en el hogar que se especializa en electrodomésticos innovadores que ayudan a los consumidores de más de 60 países a vivir de manera más saludable. La base de la excelencia de Coway radica en contar con su propio equipo de investigación y desarrollo. Opera el centro de investigación de agua y aire más grande de Asia, donde desarrolla su propia tecnología de filtrado y diseño de productos líder en la industria con más de 4.200 derechos de propiedad intelectual y patentes.

Desde 2018, Coway Dominicana ha inspirado a los dominicanos a vivir de manera más cómoda, segura y saludable. A través de la tecnología de filtrado de agua, Coway ofreció una solución que permite a las personas beber agua purificada directamente del grifo. Reducir las botellas de plástico y vidrio no solo es beneficioso para la salud, sino también para el medio ambiente.

A pesar de que el mercado es un gran consumidor de agua embotellada, empezó a considerar los purificadores de agua como un sustituto valioso. Actualmente, con la propagación de la COVID-19, los purificadores de agua de Coway se han convertido en una solución sanitaria para hogares y empresas que proporcionan agua limpia de manera segura.

Además de los purificadores de agua, el mantenimiento de los productos de Coway ha cambiado la forma en que viven muchos dominicanos. El servicio elimina la molestia de mantener el producto y cambiar los filtros de agua, lo que les permite a las personas dedicar ese tiempo a sus actividades favoritas. Coway Doctors, expertos profesionales en productos, están a cargo del mantenimiento, el cambio oportuno de filtros y la toma de medidas preventivas para conservar el agua limpia.

Coway Doctors atiende más de 2.000 casos de mantenimiento de purificadores de agua al mes. Este servicio genera conciencia sobre la importancia del mantenimiento del producto y permite que los consumidores se enfoquen en disfrutar del agua limpia.

En la actualidad, Coway es reconocida como la marca prémium de purificadores de agua y aire en la República Dominicana. El compromiso de la marca es seguir haciendo que el hogar y la vida sean más saludables.

Para obtener más información sobre los productos líderes de purificación de agua y aire de Coway, visite https://www.coway.com.do

Acerca de Coway Co., Ltd.

Fundada en Corea en 1989, Coway, "The Best Life Solution Company", es una empresa líder en electrodomésticos ambientales que hace que la vida de las personas sea saludable y cómoda gracias a soluciones innovadoras como purificadores de agua, purificadores de aire, bidés y colchones. Desde su fundación, Coway se ha convertido en líder en la industria de electrodomésticos ambientales gracias a su investigación intensiva, ingeniería, desarrollo y servicio al cliente. La empresa ha visto reflejada su dedicación a la innovación en los premios otorgados a sus productos, la experiencia en salud en el hogar, la participación inigualable en el mercado, la satisfacción del cliente y el reconocimiento de marca. Coway sigue innovando mediante la diversificación de las líneas de productos y la aceleración de los negocios en el extranjero, específicamente en Malasia, Estados Unidos, Tailandia, China, Indonesia, Vietnam, Japón y Europa, en función del éxito comercial en Corea.

Para obtener más información, visite http://www.coway.com/ o http://newsroom.coway.com.

