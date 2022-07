Chad Reed se suma a Ken Roczen y a una grilla de motociclistas de clase mundial para el Campeonato Mundial de Supercross FIM 2022

Australia

QUEENSLAND, Australia, 21 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Melbourne fue presentada hoy como la anfitriona de la Ronda 02, así como ciudad australiana con exclusividad para asegurar los derechos de organizar una ronda del Campeonato Mundial de Supercross FIM entre 2022 y 2024. Después de la Ronda 01 del sábado 8 de octubre en el Estadio Principality de Cardiff, el WSX Australian Grand Prix transformará el Estadio Marvel de Melbourne en el más poderoso y polvoriento campo de batalla para tener dos días de acción inigualable el viernes 21 y sábado 22 de octubre.

Chad Reed

Ya confirmó que, superestrella australiana y mundial del supercross, vuelve después de su retiro para ir tras su tercer título del Campeonato Mundial de Supercross FIM, en la categoría WSX (450 cc). Reed se suma a la bien establecida operación estadounidense de supercross MDK Motorsports.

"Oportunidades como el WSX no se presentan todos los días. Después de dos años de retiro, tengo una nueva perspectiva sobre las carreras al más alto nivel. Estoy más que emocionado por estar de nuevo sobre la motocicleta, con la mente en modo atlético y listo para competir y ganar en octubre", sostuvo Reed. "No he competido en Melbourne desde 2019, por lo que será una experiencia increíble regresar allá en octubre y enfrentarme a los mejores pilotos actuales del mundo. Será una experiencia épica competir por un Campeonato Mundial avalado por la FIM".

El campeón australiano se sumará a una grilla repleta de motociclistas estrellas de clase mundial, incluido el alemán Ken Roczen, actual número dos del mundo; Justin Brayton, número diez del mundo; Vince Friese, Cole Seely y otros de los Estados Unidos, así como Dean Wilson (Escocia) y Max Anstie (Inglaterra), los mejores del Reino Unido, quienes competirán hombro a hombro con el resto de la grilla compuesta por pilotos de Francia, Italia, Brasil y más.

"La incorporación del dos veces leyenda mundial del supercross de la FIM y dos veces campeón mundial, Chad Reed, a los 10 equipos y una grilla de 40 pilotos de clase mundial, es increíble", comentó Adam Bailey, director general de deportes a motor de SX Global. "Solo es una adición a lo que ya es una alienación estelar con los mejores pilotos de supercross del mundo y será genial verlo mezclarse con pares como Roczen y Brayton. El Campeonato WSX es el futuro del supercross mundial".

Para enterarse de las noticias, anuncios e información sobre entradas para el Campeonato Mundial de Supercross FIM, visite wsxchampionship.com .

FUENTE SX Global