Changsha: Terreno de innovación para los nuevos medios de China

, 20 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- La Conferencia de Nuevos Medios de2020 se llevó a cabo con éxito el 19 de noviembre en, dirigiendo una vez más la atención de toda la industria china de los nuevos medios hacia esta ciudad.ha organizado con éxito dos Conferencias de Nuevos Medios consecutivamente desde el año anterior, lo que deja ver la gran aspiración depor convertirse en la ciudad líder en la industria china de los nuevos medios, de acuerdo con el Departamento de Publicidad del Comité Municipal de

La Conferencia de Nuevos Medios de2020 presentó principalmente los productos y tecnologías representativos, incluyendo una técnica de restauración ende películas clásicas, reportes de noticias con lenguaje de señas por IA en tiempo real, aplicación de tecnologías de renderización industrial 5G+RV en campos de manufactura avanzados, estaciones inteligentes de radio en 5G y tecnologíaUHDV y de efectos de sonido panorámicos. Estos logros innovadores son los resultados del efecto clúster enen torno a la cultura del video y las industrias creativas.

El Malanshan Video Cultural Park, que se apoya en tecnologías de internet y se enfoca en la cultura del video, es un referente de innovación que se creó en Changsha en los últimos años. Después de dos años de desarrollo, rápidamente se ha convertido en un punto de encuentro creativo y cultural, donde el video digital es referencia en su sector. Durante la época de la pandemia, Malanshan Video Cultural Park ayudó a un grupo de importantes empresas en la selección y adecuación de su establecimiento invitando proveedores, adelantando negociaciones y firmando los contratos, todo esto de forma virtual. Hasta el momento, 1.462 empresas nuevas se han registrado, entre ellas, 18 compañías de renombre y en la lista Global 500, incluyendo cuatro de las principales que cotizan en bolsa; MANGO EXCELLENT MEDIA, TVZONE, CHINA SOUTH PUBLISHING &MEDIA GROUP y HUNAN TV &BROADCAST INTERMEDIARY CO., LTD.

Este año, un exitoso programa llamado "Sisters Who Brave the Winds and Waves" ("Hermanas que desafían los vientos y las olas") encendieron el verano de China. Se trata de un programa de gran calidad producido por MANGO EXCELLENT MEDIA en Malanshan Video Cultural Park. Gracias a su gran popularidad, el valor de mercado de MANGO EXCELLENT MEDIA ha superado los CNY 130 millones.

Con la aceleración repentina de la IA, Malanshan Video Cultural Park continúa siguiendo el desarrollo de las innovaciones tecnológicas y poniéndose a la vanguardia. Hace algunos días apareció "nuevo amigo" en el salón de asuntos del gobierno del distrito de Kaifu en Changsha. Este puede ofrecer servicios de lenguaje de señas para personas con discapacidades auditivas en el salón las 24 horas. Este producto de alta tecnología fue inventado por Malanshan Hunan Qianbo Information Technology Co. Ltd.

Hunan Qianbo Information Technology Co. Ltd. se ha dedicado a la investigación y el desarrollo de "presentadores virtuales de lenguaje de señas", los cuales se han implementado ampliamente en los noticieros en vivo. Sus productos han sido adquiridos por gran variedad de medios, escuelas y salones de asuntos gubernamentales. En octubre de 2020, Qianbo Information Technology Co. Ltd. llegó a acuerdos con UNOSSC para la implementación de tecnologías de traducción de lenguaje de señas con IA y un proyecto TI para lenguaje de señas para personas con discapacidades auditivas.

De cara al futuro, el despliegue de la industria de los nuevos medios de Changsha será un motor importante para alcanzar el objetivo de desarrollo económico de alta calidad. Changsha también acelerará el ritmo para lograr su objetivo de convertirse en referente de innovación en la industria de los nuevos medios en China.

