Chefs Celebridades de Renombre Internacional Proporcionaron Pasión al Festival Gastronómico de Blue Diamond Resorts

CANCUN, Mexico, Sept. 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts ha concluido con éxito su primera edición de Food + Drink Experience en el hotel todo-incluido sólo para adultos Royalton CHIC Suites Cancun. Diecisiete chefs famosos junto con once mixólogos y sommeliers de clase mundial brindaron entretenimiento sin fin durante el evento de siete días, ofreciendo a los invitados la oportunidad exclusiva de experimentar la excelencia culinaria de renombre mundial.

Al reunirse en el pintoresco Cancún en el Caribe mexicano, los invitados experimentaron una variada oferta culinaria en sus paladares por parte de los famosos chefs Aarón Sánchez, Ray “Dr. BBQ ”Lampe, Ted Reader, Dean Max, Cindy Hutson, Rick Moonen, Bernard Guillas, Tim Grandinetti, Debbie Gold, Jorge Valencia, Federico López, Reyna García, Zaraida Fernandez, Rosalia Chay Chuc y Alfredo así como los talentosos chefs ejecutivos de Blue Diamond Resorts Romero, Freddy Chi y Carlo Magno. Con grandes platillos vinieron combinaciones perfecta de bebidas en la que varios mixólogos y talentosos sommeliers se presentaron para la labor, incluidos David Araya, Edson Frikitiki Arzate, Alejandro Pérez, Eliu Salazar, Brandon Orozco, Federico Moreno, Jaime Basauri Alvarado, Gerson Soriano Cruz, Joaquín Torres, Javier Toledo y Emanuel Micieli.

Food + Drink Experience comenzó con las palabras de bienvenida de Jordi Pelfort, Presidente de la división de Hoteles y Resorts de Sunwing Travel Group, seguido por el corte de cinta inaugural que marcó oficialmente el comienzo del evento de una semana. Entre las recetas tradicionales de la chef Rosalía “Recado Negro”, el Bar de Hamburguesas y Poutinerie en la playa de Ted Reader, las sesiones interactivas de mixología de Edson Frikitiki Arzate y la cena exclusiva de maridaje con los chefs Dean Max y Debbie Gold, el primer día de Food + Drink Experience tuvo un comienzo exitoso y una señal de lo que estaba por venir: una experiencia espectacular. A medida que avanzaba la semana, los invitados pudieron disfrutar de demostraciones culinarias interactivas de la mano de Jorge Valencia, Federico López y Rick Moonen, probaron la cocina sureña de Tim Grandinetti y las albóndigas vegetarianas de Zaraida Fernández, compartieron el amor de Cindy Hutson por la comida tradicional cubana y aprendieron la clave del BBQ americano clásico con Ray “Dr. BBQ” Lampe y mucho más.

Para remojar el paladar, los sommeliers del evento guiaron a los invitados a través de catas íntimas de algunos de los mejores viñedos de España y México, y se sumergieron en el complejo mundo de los vinos de montaña y boutique, mientras que los extraordinarios mixólogos cautivaron a los invitados con sus creaciones únicas y los guiaron a través de trucos y consejos para hacer cócteles. A lo largo de la semana, diez de los mejores mixólogos y bartenders de la región de Cancún-Riviera Maya compitieron en el primer Concurso de Mixología Tiki del Caribe Mexicano para mostrar su conocimiento sobre el Cóctel Tiki. Después de múltiples rondas que evidenciaron creatividad sin límites, Ramón Celis Esquivel fue la elección de los jueces por su coctel “Krakatoa” el cual utilizó infusiones de sabores de coco, saramuyo y endulzantes especiados.

Las celebraciones continuaron hasta la noche mientras los asistentes al evento disfrutaban de las lujosas fiestas temáticas nocturnas a lo largo de la semana, con música en vivo y presentaciones energizantes del DJ residente de Royalton CHIC Suites Cancun.

“Conectar la pasión de Blue Diamond Resorts por la comida y la bebida con el mejor talento culinario del mundo se traduce en una experiencia indescriptible y recuerdos para toda la vida para los huéspedes”, dice Erik Peters, director corporativo de alimentos y bebidas de Blue Diamond Resorts. "Desde demostraciones culinarias épicas hasta entretenimiento ininterrumpido que encendió todos los sentidos en nuestra primera edición de Food + Drink Experience".

Blue Diamond Resorts estuvo encantado de dar la bienvenida a HB S-Delli como patrocinador principal de Food + Drink Experience, junto con los patrocinadores asociados Encore, Pilsa y Front of the House. Un agradecimiento especial a Caribe Mexicano y muchos más por su apoyo y participación en el evento inaugural.

