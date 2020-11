ChemPoint es seleccionado como distribuidor de los productos de Soluciones Especializadas de DuPont para México

DOWNERS GROVE, Illinois

, 26 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- ChemPoint.com Inc. ("ChemPoint"), una filial de Univar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) ("Univar Solutions" o "la Compañía"), distribuidora mundial de sustancias químicas e ingredientes, y proveedora de servicios de valor agregado, anunció hoy que DuPont ha ampliado su sociedad con ChemPoint para vender y distribuir sus ofertas de celulosas y poli (óxido de etileno) en aplicaciones industriales en México.

El acuerdo ampliará la presencia de DuPont en el mercado industrial de México para suplir la demanda de ingredientes de celulosas y poli (óxido de etileno). DuPont y ChemPoint ya comparten un modelo de pedido, entrega y servicio, diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de los clientes de aplicaciones industriales para polímeros de etilcelulosa ETHOCEL™, éteres de celulosa METHOCEL™, polímeros solubles en agua POLYOX™ y productos WALOCEL™ CRT. Univar Solutions y DuPont trabajarán conjuntamente para mejorar la experiencia del cliente ofreciendo un mayor nivel de servicio y soporte, respaldado por un equipo técnico de marketing y ventas comprometido, y centrado en las ofertas de celulosas y poli (óxido de etileno) de DuPont en aplicaciones industriales.

El equipo de celulosa industrial de ChemPoint opera como una extensión integral de DuPont para satisfacer las necesidades de los clientes en información de mercados, selección de productos, asistencia técnica, administración de pedidos y cumplimiento. Además, los clientes reciben asistencia de profesionales en servicio al cliente y cadena de suministro de ChemPoint con el fin de cumplir con los tiempos de entrega y ofrecer altos niveles de servicio.

Rick Hoener, director administrativo global de ChemPoint, destacó: "Nuestro objetivo en todas las regiones es mejorar la experiencia de compra de los clientes y ofrecer altos niveles de servicio para sus requisitos de productos de celulosas y poli (óxido de etileno). Como extensión integral de DuPont, ChemPoint ofrece un amplio portafolio de productos, y está bien posicionado para satisfacer las necesidades de los clientes en optimización de grado de productos, asistencia técnica, administración de pedidos y cumplimiento para espesantes y formadores de película".

El conocimiento que ChemPoint tiene sobre diferentes segmentos industriales, su capacidad de comprender las necesidades de los clientes y las habilidades en marketing para llegar a nuevos mercados y aplicaciones, lo hacen una opción ideal para apoyar el crecimiento de Soluciones Especializadas de DuPont. "DuPont está muy entusiasmado con la expansión de nuestra sociedad con ChemPoint en México. El modelo de negocio único de ChemPoint nos ayuda a adaptarnos rápidamente a las necesidades tan cambiantes de la actualidad. Gracias a sus capacidades digitales únicas, podemos llegar a los clientes más rápido y de forma más eficiente, y apoyarles en diversas aplicaciones", comentó Klairie Gounaridi, líder comercial global de Soluciones Especializadas de DuPont.

Con la adición de estas tecnologías ChemPoint ha podido ampliar su portafolio disponible para el mercado de México. Hoener agregó: "Estamos muy complacidos por esta oportunidad de seguir ampliando nuestra relación con DuPont. Con la distribución, venta y mercadeo de las soluciones especiales en México, podremos seguir simplificando y mejorando la experiencia del cliente, apoyándonos en nuestro enfoque en marketing y ventas digitales".

Acerca de Univar Solutions

Univar Solutions (NYSE: UNVR) es un distribuidor líder a nivel mundial de ingredientes y sustancias químicas especializadas, y representa un portafolio de primer nivel de los principales productores del mundo. Con la mayor flota de transporte privado de la industria y la mayor fuerza de ventas de Norteamérica, un know-how en logística incomparable, un profundo conocimiento del mercado y de las regulaciones, desarrollos de fórmulas y recetas de clase mundial y unas herramientas digitales potentes, la compañía está bien posicionada para ofrecer soluciones a la medida y servicios de valor agregado para un amplio rango de mercados, industrias y aplicaciones. Univar Solutions está comprometida a ayudar a clientes y proveedores a innovar y crecer juntos. Conozca más en UnivarSolutions.com.

Acerca de ChemPoint

ChemPoint.com Inc., una filial propiedad total de Univar Inc., es una empresa única de distribución que brinda servicios de marketing y ventas de sustancias químicas finas y especializadas en Norteamérica, Europa, Medio Oriente, África y Latinoamérica. La compañía mantiene relaciones para su exclusiva línea de productos con fabricantes de primer nivel, y ofrece soluciones a la medida a más de 80 socios proveedores y más de 200 líneas de productos en el mundo. Para obtener más información, visite ChemPoint.com.

Acerca de DuPont

DuPont es un líder global en innovación de materiales, ingredientes y soluciones de base tecnológica que ayudan a transformar las industrias y la vida cotidiana. Nuestros empleados aplican la ciencia y los conocimientos para ayudar a los clientes a desarrollar sus mejores ideas y crear innovaciones esenciales en sectores clave, incluidos el electrónico, el transporte, la construcción, el agua, la salud y el bienestar, la alimentación y la seguridad laboral. Puede obtener más información en www.dupont.com.

