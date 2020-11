CHTF2020 se inaugura en Shenzhen, China para mostrar tecnologías innovadoras globales y discutir las futuras tendencias en alta tecnología

SHENZHEN, China

, 13 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- La 22Feria de Alta Tecnología (CHTF2020) dio inicio en el Centro de convenciones y exhibiciones deenel 11 de noviembre de 2020. La ceremonia de apertura contó con la participación de académicos de la Academia China de Ingeniería, científicos globales, así como los cónsules de Bélgica,, España y Polonia en

China

Con un área de exhibición de 140.000 mel evento de cinco días reunirá a 3.300 expositores locales y extranjeros, y presentará más de 140 actividades. La exhibición cubre diversos campos de alta tecnología, incluyendo TI, conservación de energía, protección del medioambiente, tecnología de la construcción, energías nuevas, nuevos materiales, atención médica inteligente, aeroespacial, exhibiciones optoelectrónicas, ciudad inteligente y fabricación avanzada. Además, se realizará de manera simultánea el Foro de Alta Tecnología de, en donde se compartirán reflexiones de expertos mundiales y las últimas tendencias en desarrollo de alta tecnología.

En la feria, los visitantes podrán admirar el gran número de productos innovadores de alta tecnología como el MiniLED de vidrio que puede mejorar en gran medida el efecto de visualización de los productos LCD, el chip CAISA de Corerain que puede convertirse en un procesador importante en la era inteligente, y el revestimiento de material compuesto reforzado de grafeno que puede impulsar la aplicación industrial de nuevos materiales. Entre ellos, 69 productos fueron clasificados como "Productos innovadores de excelencia CHTF2020".

Además, muchos expositores extranjeros presentan un gran atractivo. La delegación rusa contó con 17 expositores, incluyendo la Universidad Técnica Estatal Kuzbass y el Instituto de Investigación Ruso de Problemas Complejos en Enfermedades Cardiovasculares, para mostrar tecnologías esenciales que incluyen la radiociencia, impresión en 3D, nanomateriales, enfermedades cardiovasculares complejas y energía limpia.

La delegación brasileña, que participa en la feria por primera vez, estuvo integrada por 29 empresas de alta tecnología para la exhibición en línea. Estas mostraron sus tecnologías agrícolas más recientes como el sistema innovador de planta de caña de azúcar, así como comunicaciones digitales y más.

El Foro de Alta Tecnología de China, como parte integral del CHTF2020, está formado de múltiples foros temáticos como "New Era, Technology and Economy" ("Nueva era, tecnología y economía") y "Emerging Technologies Shaping the World" ("Tecnologías emergentes que están dando forma al mundo"). Académicos, científicos y economistas importantes, así como altos ejecutivos de empresas de renombre como IBM, Huawei, Bosch, Fujitsu, Cisco, y China Mobile, ofrecieron discursos y compartieron reflexiones en el foro, enfocándose en la innovación tecnológica, el desarrollo benéfico para todos los involucrados y el entorno de desarrollo posterior a la pandemia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1333247/image.jpg

FUENTE CHTF Organizing Committee Office