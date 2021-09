SAN DIEGO

, 13 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Mientras que el mundo pone sus ojos en París como sede para los próximos Juegos Olímpicos, América del Norte concursa por realizar un evento internacional que hará historia en 2024. Por primera vez, dos ciudades situadas en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México, se han unido para acoger un encuentro mundial que algunos llaman las "Olimpiadas del Diseño y la Innovación".

Separados por una frontera internacional, pero unidos por su cultura y su historia,han dado el paso sin precedentes de asociarse para buscar el título de. Esta colaboración transfronteriza no es nada nuevo en lo que se conoce como la mega-regiónpandemia, los cambios sociopolíticos y el continuo crecimiento regional, la candidatura ase traduce en una plataforma unificadora que puede elevar a la región de manera global.

"Nada ejemplifica la conectividad internacional como una iniciativa transformadora que, literalmente, cruza las fronteras, atraviesa dos países y ayuda al mundo a (re)diseñar el futuro", comentó Michèle Morris, presidenta de Design Forward Alliance, la organización que encabeza este proyecto. "Se trata de mostrar al mundo que somos algo más que una frontera o dos ciudades fronterizas. Somos una región con 7 millones de personas que tienen más similitudes que diferencias y que se asocian de maneras increíbles y sorprendentes. También se trate de mostrarnos en el escenario global como pioneros y líderes respecto al diseño e innovación que somos en conjunto".

En caso resultar ganadores, el cruce fronterizo más transitado del hemisferio occidental se revelará como el hogar de diseñadores, científicos, artistas, arquitectos, músicos, ingenieros, educadores y líderes de talla mundial que ayudarán a construir comunidades interconectadas y resistentes, muy necesarias en este siglo XXI. La designación también destacará el papel que el diseño y el trabajo centrado en el ser humano aportarán para afrontar grandes retos como la equidad y la justicia social, la acción climática, la vivienda accesible, la movilidad, etc.

"El diseño y la innovación que se extienden sobre nuestra frontera es incomparable", afirmó Laura Araujo, Directora de Asuntos Binacionales de Tijuana Innovadora y Copresidenta del Comité de Experiencias de Visita de esta iniciativa. "Somos una mega-región binacional que es más que un destino turístico, es un epicentro de la ciencia, la innovación y el diseño que están cambiando el mundo. Nos entusiasma compartir esa historia".

La Organización Mundial del Diseño (WDO por sus siglas en inglés), un grupo internacional que representa a miles de diseñadores mundialmente, anunció el pasado julio que la región binacional San Diego-Tijuana había pasado a la ronda de finalistas, compitiendo con Moscú por la codiciada designación. Tras una visita del comité de selección a principios de octubre, la WDO anunciará su veredicto a finales de ese mes.

San Diego sería la primera ciudad de Estados Unidos en recibir la designación de Capital Mundial del Diseño, mientras que Tijuana sería la segunda ciudad en México en ostentarla, siendo la primera la Ciudad de México en 2018.

El proyecto es liderado por Design Forward Alliance, con el apoyo de gobiernos locales, incluidos los alcaldes de San Diego y Tijuana. La colaboración transfronteriza de aliados cívicos, académicos, comunitarios y gubernamentales ha reunido a organizaciones como Design Lab-University of California San Diego, Burnham Center for Community Enhancement, Smart Border Coalition, Tijuana Innovadora, American Institute of Architects, The Wrethinking Foundation, CETYS Universidad y empresas privadas como Illumina, empresa biotecnológica con sede en San Diego, que fue nombrada como "la empresa más inteligente del mundo".

"La innovación y el diseño son el alma de la región de San Diego-Tijuana. Como dice el tema de nuestra propuesta, cambiar el mundo comienza en casa", añadió Tad Parzen, presidente y director ejecutivo del Burnham Center for Community Enhancement. "Nuestra región tiene una historia única que contar, y es a través de la colaboración y el compromiso cívico, poniendo a nuestras comunidades primero antes que nosotros mismos, que hemos logrado tanto. Esta cultura es la que ha fomentado descubrimientos importantes y sigue atrayendo interés e inversión a nuestra región ".

Cada dos años, la Organización Mundial del Diseño reconoce a las ciudades por su uso eficaz del diseño para impulsar el desarrollo económico, social, cultural y ambiental. La Capital Mundial del Diseño demuestra sus mejores prácticas en materia de políticas urbanas sustentables, basadas en el diseño y la innovación que mejoran la calidad de vida.

2024 marcará la novena edición de la Capital Mundial del Diseño. Las designaciones anteriores incluyen: Turín (2008), Seúl (2010), Helsinki (2012), Ciudad del Cabo (2014), Taipei (2016), Ciudad de México (2018) y Lille Metropole (2020). La ciudad de Valencia será en 2022.

Acerca de Design Forward Alliance: Design Forward Alliance es una organización sin fines de lucro, que promueve los valores del diseño para el desarrollo económico, cívico y social. Está dedicada a construir la capacidad y reputación de San Diego como un líder global en el diseño y la innovación.

