CME Group anuncia las primeras transacciones de futuros sobre la tasa de interés de F-TIIE de México

, 25 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- CME Group, el mercado de derivados líder y más diverso del mundo, anunció hoy las primeras transacciones de los nuevos futuros con tasas de interés basadas en la tasa de financiamiento TIIE a un día (F-TIIE) del Banco Central de México. Lanzadas el 24 de mayo de 2021, las transacciones fueron realizadas por BBVA México, Monex Casa de Bolsa y Banorte, y fueron ejecutadas a través de Altura Markets y CME Direct.

"Nos complace haber recibido apoyo de la industria para nuestro primer contrato mexicano de futuros con tasa de interés F-TIIE", comentó Agha Mirza, director global de Tarifas y Productos OTC de CME Group."Nuestro contrato de futuros se alinea con los objetivos del Banco Central de México de desarrollar sólidas tasas libres de riesgos (RFR) y establecer una curva de financiación nacional, a la vez que complementa nuestro negocio OTC de compensación de canje de tasas de interés mexicanas, contratos de futuros de divisas dólar-peso y futuros SOFR".

"México adopta plenamente la tendencia global para las nuevas tasas de referencia basadas en el mercado, y hoy ha llegado un instrumento óptimo para el comercio y la cobertura de la tasa de referencia a un día del Banco Central de México", indicó Alejandro Faesi, director de Mercados Globales y Ventas Institucionales de Banorte. "Banorte se enorgullece de unirse a CME Group en esta iniciativa".

"El desarrollo de un mercado de derivados activo y líquido para financiar la TIIE es uno de los elementos clave para permitir que esta tasa se convierta en el punto de referencia para el mercado mexicano", señaló Manuel Meza, director de Mercados Globales de BBVA México. "Los emisores corporativos y los préstamos bancarios en MXN pronto tendrán a F-TIIE como tasa de referencia".

"Los futuros de TIIE de financiación en CME Group, junto con otros contratos como SOFR y contratos de futuros de divisas USD/MXN, son fundamentales para la transición a la nueva y moderna estructura de mercado para México y sus participantes en los mercados financieros. Esto es algo disruptor", manifestó Javier Alvarado, director ejecutivo de Monex Casa de Bolsa.

El contrato mexicano denominado en pesos se liquidará en efectivo con base en la tasa F-TIIE compuesta durante los períodos mensuales del contrato. La F-TIIE la publica el Banco Central de México cada día y se basa en el mercado repo mexicano que tiene alto nivel de desarrollo y liquidez. Los futuros mexicanos sobre tasa F-TIIE están listados con y sujetos a las reglas de CME. Para obtener más información sobre las especificaciones del contrato, por favor, visite: www.cmegroup.com/ftiie.

