El éxito de trabajar con la impresora 3D Fortus 900mc llevó al IEAv a presentar el artículo "Preliminary Studies of Hypersonic Flows Over 3D Printed Models" durante el Foro de Aeronáutica y Espacio, realizado por el American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) en Orlando, Estados Unidos, en septiembre de este año.EFE/SOLO USO EDITORIAL