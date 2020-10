Comienza la Conferencia de la Industria del Hidrógeno del PNUD 2020 en Foshan, China

China

FOSHAN,, 21 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- En la mañana del 19 de octubre, se inauguró la Conferencia de la Industria del Hidrógeno del PNUD 2020 en Foshan,, con una duración de cuatro días. Esta conferencia se lleva a cabo bajo la orientación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la República Popular China, con el copatrocinio de PNUD China y China Automotive Technology and Research Center Co., Ltd., y con el apoyo total del Gobierno Popular de la Municipalidad de Foshan y el Distrito Nanhai de Foshan.

Influenciada por los efectos de la COVID-19, a esta conferencia se le dio el lema "Hidrógeno verde, recuperación verde". Diplomáticos y oficiales consulares de varios países, líderes de distintos ministerios del gobierno central, al igual que expertos de organizaciones globales, instituciones de investigación científica y compañías focales en el campo de la energía por hidrógeno y células combustibles, se dieron cita en el distritopara realizar intercambios internacionales exhaustivos y profundos en torno a la industria de la energía por hidrógeno.

"Foshan ha asumido el compromiso de construir la cadena completa de energía por hidrógeno en China. Espero que esta conferencia encienda la chispa de la sabiduría y aliente la innovación, y les sirva a todos para aprender más sobre Foshan y para elegir a Foshan. Foshan seguirá creando un ambiente de desarrollo favorable y promoviendo el desarrollo mutuo", afirmó Zhu Wei, alcalde de Foshan, y agregó que acelerar el desarrollo de la industria de la energía por hidrógeno es una importante medida adoptada por Foshan para promover la transformación y el desarrollo de la industria manufacturera, por tanto, esta conferencia no es solo un gran evento a nivel mundial para intercambios y muestras de tecnologías de energía por hidrógeno, sino también una importante plataforma que le permite a Foshan conocer experiencias avanzadas y conectarse con plataformas de punta.

Gu Yaohui, alcalde del distrito de Nanhai, mencionó: "La Conferencia de la Industria del Hidrógeno del PNUD se ha convertido en una de las principales plataformas para promover la imagen de marca regional y desarrollar la industria de la energía por hidrógeno. La conferencia ya se ha llevado a cabo en cuatro sesiones consecutivas con resultados evidentes y gran cantidad de proyectos industriales, estableciendo buenos cimientos para la construcción a futuro de un sistema industrial moderno en Nanhai que se centre en la industria de manufacturas de alta tecnología y servicios de alta calidad, la industria de nuevas energías, la industria de nuevos materiales, la industria de la información electrónica de última generación y la industria de los nuevos desarrollos en biomedicina". También mencionó que el distrito de Nanhai seguirá organizando la Conferencia de Energía de la Industria del Hidrógeno en el futuro, en busca de atraer mejores inversiones y seguir fortaleciendo la plataforma en la que se apoyan las políticas y las innovaciones tecnológicas, así como de mejorar las prácticas ecológicas en la industria de la energía por hidrógeno.

Esta conferencia cuenta con seis foros temáticos denominados Foro China-Japón-Corea, Diálogo de alto nivel, Foro académico, Foto técnico, Foro de implementación y Foro de seguridad. Entre estos, el Foro China-Japón-Corea hace las veces de plataforma para el diálogo y la cooperación en el terreno de la acción; el Diálogo de alto nivel, el Foro académico y otras conferencias temáticas, han atraído a más de diez académicos de la industria para darse cita en Nanhai, Foshan y discutir en torno al desarrollo de la energía por hidrógeno; y el Segundo Foro Internacional sobre Códigos, Estándares y Seguridad para el Hidrógeno reunió expertos de alto nivel de industrias nacionales y extranjeras para enfocarse en la tecnología de tanques de hidrógeno tipo IV y la seguridad en la energía por hidrógeno, a fin de promover el desarrollo de estándares y regulaciones para la energía por hidrógeno de manera conjunta.

Además, en la Ceremonia de Suscripción de Proyectos para la Industria de la Energía por Hidrógeno celebrada durante la ceremonia de apertura se firmaron un total de 16 proyectos con el distrito de Nanhai. La conferencia también presentó la ceremonia conjunta de lanzamiento de la Conferencia Mundial de Tecnologías de Energía por Hidrógeno 2023, la ceremonia de lanzamiento del nuevo libro "Safety Guidelines for Fuel Cell Electric Vehicles", el lanzamiento del "Research on China's Hydrogen Energy Industry Development Index", y otros eventos. Debido a que se trata de la exhibición más grande de energía por hidrógeno en China, la 4th International Hydrogen Energy &Fuel Cell Technology and Product Expo Foshan China (CHFE2020) tuvo lugar simultáneamente y convocó a cerca de 300 empresas participantes, lo cual representó un incremento de alrededor del 35 % en comparación con el año anterior, con un número récord de expositores.

Enlace a la imagen adjunta: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=374584

Leyenda: Izquierda: Ceremonia de apertura de la Conferencia de la Industria del Hidrógeno del PNUD 2020; centro: Firma de 16 proyectos de la industria del hidrógeno con el distrito de Nanhai durante la conferencia; derecha: Muestra de un vehículo autónomo impulsado por hidrógeno

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1317038/UNDP_Hydrogen_Industry_Conference.jpg

FUENTE The People's Government ofDistrict, Foshan City