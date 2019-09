¿Cómo empezar a convertir tu hogar en una casa inteligente?Algunas herramientas de iluminación pueden ser la mejor opción para iniciar con un proceso de automatización en una casa: cortinas, atenuadores y sensores son opciones escalables y útiles para crear un espacio inteligente.PR Newswire

CIUDAD DE MEXICO, 6 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- La automatización de los hogares es un tema que ha ido adquiriendo mas popularidad en la medida en que las opciones se vuelven más completas y asequibles. Se trata de contar con herramientas que permitan a los usuarios tener el control de diversos aspectos de su hogar de manera remota a través de dispositivos móviles o paneles de control.

Una pregunta muy común entre quienes tienen la inquietud de integrar sistemas inteligentes a su hogar es, ¿Cómo empezar? Si estamos hablando de que se trata de un inmueble que está en proceso de construcción, la respuesta es mucho más sencilla, pues es posible instalar los sistemas desde la concepción del espacio. Por otro lado, si la idea surge en una casa que ya está habitada, construida y amueblada, la respuesta puede no ser tan obvia.

De acuerdo con los expertos de Lutron Electronics, estas son algunas recomendaciones para iniciar con la automatización de un inmueble:

Atenuadores de luz: Una de las formas más sencillas de iniciar con la migración hacia los espacios inteligentes es a través de la instalación de atenuadores. Los atenuadores son una herramienta con más de 50 años en el mercado, pero que aun son reflejo de innovación y diseño.A través de ellos es posible crear ambientes que se adapten a diversas necesidades en cuanto al uso de la habitación, además de que representan un ahorro en consumo energético al no tener que utilizar las luminarias al 100% de su capacidad todo el tiempo. Su instalación es sumamente sencilla y su operación es simple.Sensores: Los sensores de presencia o de luz de día son ideales para darle ese toque "inteligente" a las habitaciones de un hogar. Se trata de herramientas básicas y asequibles que colocadas adecuadamente pueden sumar al confort de un espacio.Una ventaja importante de la instalación de sensores es que pueden contribuir a la seguridad del hogar, ya que es posible, por ejemplo, programar el encendido de luces a un horario específico o de manera aleatoria con el objetivo de que parezca que siempre hay alguien en el inmueble.Cortinas: Las cortinas automáticas son una excelente forma de contribuir con el control de la luz natural. La variedad de diseños ayuda a que se adecuen a los diferentes estilos de decoración de los hogares. Los mecanismos y necesidades de instalación dependen del modelo que se elija, pero en la mayoría de los casos, el control puede centralizarse en el mismo panel que controla la iluminación artificial.Sistemas inalámbricos de control: En el Mercado existen diversas opciones con diferentes niveles de complejidad. El Caseta Wireless, por ejemplo es un sistema inalámbrico de instalación sencilla; esta herramienta presenta la ventaja de que es escalable, lo que permite crecerlo hasta 75 dispositivos. Los sistemas de control permiten integrar funcionalidades como atenuadores con sensores de presencia o luz de día, además de que, en la mayoría de los casos permiten monitorear y controlar el desempeño a través de un dispositivo móvil. Otra opción en este apartado sería los sistemas de control a través de dispositivos móviles, tales como Geofencing, que permite configurar escenarios como "Welcome Home" o "home away", en los que se pueden ajustar las funciones para que ciertas luces o funciones se enciendan cuando se detecte que la casa está ocupada o se apaguen cuando el dispositivo móvil salga del perímetro configurado.Herramientas de control de voz: Actualmente una de las formas más populares de automatizar cualquier espacio es a través de los sistemas de asistente por voz, mismos que pueden programarse de manera que controlen aspectos tan diversos como la música, el aire acondicionado, la iluminación, las cortinas, etcétera. Las opciones en el mercado son bastante amplias, lo que permite elegir la que mejor se adapte a las necesidades de los habitantes de un hogar. Estos son pequeños pasos que se pueden seguir para iniciar con un proceso de automatización en una residencia. Se trata de herramientas o soluciones que pueden ser usadas en inmuebles de cualquier tamaño y que, en su mayoría, no requerirán de un gran esfuerzo de instalación y ayudarán a dar un toque de modernidad y diseño a una casa.

