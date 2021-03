A medida que más estados pasan a semáforos verde y amarillo, la industria nupcial ve más cercano su camino a la recuperación económica.

El último año fue uno de los más difíciles para las bodas, pero profesionales y parejas aprovecharon este tiempo de receso para adaptar cada detalle de estas celebraciones a la situación actual.

La forma creativa con la que la industria está incorporando cada protocolo y medida de seguridad permite hablar ahora de estas cinco grandes tendencias para las bodas de 2021.

Ciudad de México, 29 de marzo de 2021.— Después de un largo receso para las bodas y a medida que algunos estados avanzan al semáforo verde y otros se consolidan en amarillo, la industria nupcial empieza a ver la luz al final del túnel. Los eventos sociales todavía tendrán que acatar restricciones por la pandemia, pero, entre las medidas de seguridad, se abren paso las que serán las grandes tendencias de las bodas en 2021.

El último año fue uno de los más difíciles para el sector nupcial, que en México da trabajo a cientos de miles de trabajadores. Sin embargo, de acuerdo con los resultados de una encuesta realizada en febrero por el portal especializado Bodas.com.mx a más de 1,850 usuarios, solo entre el 5% y el 11% de las parejas mexicanas cuya fecha de boda resultó impactada por el Covid-19 la canceló o todavía no le pone nueva fecha. De acuerdo con esa misma encuesta, la mayoría (88%) de las parejas que pospuso su celebración espera poder retomarla en 2021 y solo un 12% la aplaza a 2022.

Los últimos 12 meses también han significado para muchos empresarios de las bodas la reinvención de sus negocios. Del análisis que Bodas.com.mx ha realizado sobre cómo la industria ha incorporado los protocolos y medidas, se desglosan estas cinco grandes tendencias para las bodas de 2021. Click para descargar estas y más fotos

1. Bodas de día y al aire libre

Las bodas en espacios abiertos serán la mejor opción para procurar una mayor ventilación. Por eso, jardines, playas, viñedos y todo tipo de locaciones exteriores serán la opción más extendida. Además, las celebraciones diurnas permitirán aprovechar mejor las horas de luz solar y se ajustarán a las limitaciones de algunos estados que, aunque permiten los eventos, restringen el horario nocturno.

Esta tendencia es algo que ya se ha visto en las bodas de los últimos meses, pues casi una de cada cinco parejas (17%) reportó a Bodas.com.mx que, a raíz de la pandemia, movió su celebración de un espacio interior al exterior.

Como a raíz de las restricciones las bodas tendrán que celebrarse con los círculos de confianza más cercanos, estos eventos también tendrán un espíritu más familiar e informal. Esto se reflejará también en la decoración, que rescatará los ambientes más íntimos, propios de interiores, y los desplazará a espacios al aire libre. Por eso, no será extraño ver acogedoras salas lounge instaladas a la sombra de los árboles o altares de ceremonia con mobiliario de interior, pero cubiertos con una decoración muy vegetal.

2. Moda minimalista

Por la situación actual, muchas parejas decidieron fraccionar sus bodas, teniendo primero una ceremonia más íntima y esperando en un futuro poder convocar a todos sus invitados. El carácter más íntimo de esas primeras bodas incidirá en que la moda nupcial se llenará de naturalidad, minimalismo y diseños cómodos y versátiles. Los vestidos demasiado encorsetados y los trajes excesivamente solemnes cederán ante los looks de líneas puras y fluidas, con tejidos ligeros y llenos de dinamismo.

Los vestidos midi o incluso cortos, los jumpsuits y trajes de pantalón y los diseños convertibles que permiten agregar o quitar piezas serán opciones muy flexibles para las novias que busquen un look que pueda adaptarse a más de un momento. Detalles como mangas removibles, sobrefaldas y caudas desmontables o tops sobrepuestos dotarán a las novias de estilismos versátiles que ofrecerán dos o más looks en uno. Click para descargar estas y más fotos

3. Bodas más digitales

Aunque en otros países se ha permitido que las ceremonias civiles de matrimonio puedan celebrarse de forma telemática y en México han surgido algunas iniciativas puntuales, las bodas virtuales todavía no son una realidad en México. Y de serlo, difícilmente harían que las parejas perdieran el interés por tener una boda presencial, si se toma en cuenta que en México, antes de la pandemia, las bodas tenían un promedio de 197 invitados, según el Libro Blanco de las Bodas [1] , de Bodas.com.mx, Google y ESADE.

Sin embargo, en los últimos meses se han popularizado las videollamadas en las bodas. Así, las conexiones vía streaming son una opción para que las personas que no puedan asistir a la celebración a causa de las limitaciones de aforo puedan acompañar a los novios.

La planeación de la boda es algo que sí se ha digitalizado prácticamente en su totalidad. Desde antes de la pandemia, internet y las herramientas digitales ya eran grandes aliados para las parejas, pero las restricciones a la movilidad y a muchas actividades presenciales hicieron que muchos aspectos de la organización tuvieran que evolucionar más rápido desde el punto de vista tecnológico. En este sentido, 2021 vendrá acompañado de invitaciones digitales, mesas de regalos online y soluciones tecnológicas para la industria y los novios, como los tours virtuales o las recreaciones en realidad virtual.

4. Protocolos muy estudiados, pero con espacio para las sorpresas

El cumplimiento de las normativas de aforo, de horario o duración y los protocolos sanitarios ya fueron interiorizados por las parejas en los últimos meses. Por ejemplo, según la encuesta ya mencionada, tres de cada cuatro parejas (78%) redistribuyen los espacios para garantizar la sana distancia entre invitados y cuatro de cada cinco (83%) incorporan medidas preventivas como túneles sanitizantes, estaciones de gel desinfectante o cubrebocas para todos sus invitados.

Todas las gestiones que implicarán estos lineamientos, desde la nueva lista de invitados hasta la adaptación del programa, los ajustes en el servicio del banquete o la delimitación de la pista de baile, requerirán una mayor previsión y un mayor tiempo de planeación.

Para no restarle emoción a un evento como este, el tipo de ambientación y animación será otra forma de sorprender a los allegados de los novios. Por ejemplo, las animaciones wow que combinen espectáculo y sorpresa, al mismo tiempo que evitan las aglomeraciones, como la pirotecnia y los cañones de confeti, se ganarán un hueco en el corazón de las parejas. Otras como los espectáculos de danza, comediantes, imitadores o caricaturistas servirán para entretener a los invitados en pequeños grupos y mantenerlos repartidos por diferentes puntos de la locación.

Asimismo, las wedding bags o wedding boxes se convierten en el nuevo imprescindible de las bodas. Hasta ahora, era habitual que los invitados recibieran algunos recuerdos a modo de cortesía y agradecimiento por su asistencia. Ahora será necesario agregar cubrebocas, geles desinfectantes y otros detalles personalizados que aporten tranquilidad a los invitados y garanticen el cumplimiento de las medidas. Click para descargar estas y más fotos

5. Luna de miel nacional

Mientras se flexibilizan las condiciones para viajar a destinos internacionales y a sabiendas de que en México hay lugares ideales para disfrutar de un viaje de ensueño, las lunas de miel en destinos nacionales ganarán un especial atractivo ante las futuras parejas. Las actividades en la naturaleza, el turismo gastronómico y de bienestar y los protocolos de seguridad incorporados por la industria hotelera en el país serán factores que considerarán las parejas al planear sus viajes.

No cabe duda de que la situación actual alteró el formato de las celebraciones, pero la moda, la decoración y muchos otros detalles estéticos tampoco son ajenos a los cambios. Según Virginia Cánovas, directora de Comunicación de Bodas.com.mx y TKWW para Latinoamérica y Europa, “observaremos cómo se aceleran tendencias que veíamos incipientes y a la vez cómo cambia el rumbo de las que venían reinando en 2019 e inicios de 2020. En cualquier caso, si algo demostró la industria nupcial en estos meses es su capacidad de resiliencia y pasión por lo que hace. No importa cuánto debamos adaptamos a las circunstancias con tal de seguir celebrando el amor de forma segura y bonita”.

La radiografía más completa de tendencias para 2021 se puede consultar en este video del canal de Youtube de Bodas.com.mx.

