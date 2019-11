Compañías legado de Trivium Packaging son las grandes ganadoras en el evento anual Cans of the Year Awards de la revista CanmakerPR Newswire

YOUNGSTOWN, Ohio y CHICAGO, 1 de noviembre de 2019

YOUNGSTOWN, Ohio y CHICAGO, 1 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Dos importantes nombres entre los envases metálicos, que a través de los años se han destacado notablemente como ganadores de premios a envases internacionales, tuvieron un gran éxito en la versión 2019 de los Cans of the Year Awards.

La División de Envases Metálicos para Alimentos y Artículos Especiales de Ardagh Group y Exal Corporation se fusionaron oficialmente para dar vida a Trivium Packaging el 31 de octubre de 2019 y protagonizaron una celebración conjunta para marcar el mayor clúster de logros en el prestigioso evento.

Ardagh Food &Specialty se llevó los Oros por su singular lata para Gaya Gold Coffee y el ambicioso proyecto de latas para mariscos Stabburet, que también se llevó el premio Can of the Year; recibió el Bronce para la lata de hojalata embutida y planchada (D&) con abrefácil (Easy Open End) o desprende-fácil (Easy Peel) para los vegetales D'AUCY. Por su parte, Exal recibió el Bronce por su botella de aluminio resellable Califia.

"Estamos encantados de recibir tal reconocimiento por algunos de nuestros productos más innovadores", señaló Woep Möller, presidente del negocio Alimentos y Artículos Especiales de Trivium en Europa. Agregó: "Nos dedicamos a ofrecer soluciones de envases con valor agregado para nuestros clientes, y estamos tremendamente orgullosos de estos premios".

Michael Mapes, director general de Trivium Packaging, comentó: "Si bien estos admirables logros representan un hito difícil de repetir, siento la confianza necesaria para predecir que, con nuestro enfoque aún más intenso en la innovación, la sostenibilidad y el servicio al cliente, el nombre de Trivium destacará notablemente en premiaciones futuras con las fortalezas y capacidades de los nuevos equipos combinados".

El máximo galardón adjudicado al proyecto de lata para mariscos Stabburet muestra todas las cualidades que harán de Trivium una fuerza tan formidable en envases metálicos: atención al detalle, con más de sesenta diseños diferentes; sostenibilidad con una lata liviana y totalmente reciclable; estrecha cooperación entre una planta de envases moderna y su cliente.

La capacidad para fijar nuevos estándares de innovación fue la principal característica que se exhibió con la lujosa marca de café helado, Gaya, donde se aplicaron impresiones de oro en la pestaña y la base de la lata, y nuevas técnicas en moldeo por soplado permitieron lograr la singular forma expandiendo el tamaño de la lata en un impresionante 26 por ciento bajo una presión de 40 bar.

Trivium Packaging se convierte en una de las principales compañías de envases metálicos del mundo, con más de 60 puntos de presencia en el mundo, una fuerza laboral de aproximadamente 8000 miembros e ingresos anuales de USD2.700mn. Tanto Ardagh Group como Ontario Teachers' Pension Plan son accionistas.

