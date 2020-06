CABO SAN LUCAS , México

, 3 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- La contingencia sanitaria ha sacudido a todo el mundo y todos buscamos cuidar aún más nuestra salud y bienestar, especialmente al viajar. Por ello,, la colección de hermosos resorts de playa en, ha hecho un, reforzando la limpieza en los resorts e implementando nuevas, como la certificación PREVERISK, para garantizar la seguridad de todos.

"Nuestro compromiso va más allá de la", dice Rubén Martínez, Director de Operaciones de Villa Group. "No solohabitaciones y áreas comunes; también tenemos cambios importantes en nuestro servicio.

Los resorts de Villa Group reabrirán el 1 de junio, con medidas que garanticen salud y bienestar a sus huéspedes; entre otras, utilizar termómetros de cero contacto en las entradas para leer la temperatura de huéspedes y personal. Colocar estaciones de señalización y gel antibacterial; ciertos servicios se han suspendido temporalmente, como la preparación de comidas en la habitación y el valet parking, mientras que otros se modificaron, como las comidas tipo buffet y el acceso al gimnasio.

También tomamos medidas para mantener la sana distancia, los camastros en las piscinas y las mesas de los restaurantes se han alejado, la capacidad de los elevadores se limita y los procedimientos de entrada y salida se modificaron para limitar el contacto entre huéspedes y personal.

Además, aplicamos limpieza desinfectante de alto grado en las habitaciones; entre las llegadas cada habitación se somete a una estricta limpieza, incluidas las perillas de las puertas, manijas, interruptores de luz y botones diversos, con el propósito de mantener a los huéspedes seguros.

En Villa Group sabemos que la sanitización y las medidas de precaución son un paso importante para mantener la salud de todos. Villa Group sigue comprometido con sus huéspedes y los invita a regresar al paraíso para unas increíbles vacaciones de playa.

