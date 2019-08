Concesión de $4.4 millones en bonos de Puerto Rico y fondos cerrados en contra de UBS

SAN JUAN, Puerto Rico, Aug. 28, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un panel de arbitraje concedió a un grupo de inversores de UBS Financial Services, Inc. y UBS Financial Services, Inc. de Puerto Rico más de $4.4M en su demanda en contra de la firma de corretaje por su venta “Bonos y fondos cerrados de Puerto Rico”. Los abogados de Shepherd, Smith, Edwards & Kantas (SSEK Law Firm) continúan presentando quejas en contra de firmas de corretaje y sus corredores por la venta de estos productos tóxicos para sus clientes, que en su mayoría son residentes de Puerto Rico. La firma se centra en brindar asistencia a los inversores para responsabilizar a las firmas de servicios financieros por la venta de estas inversiones inadecuadas a sus clientes y recuperar la máxima compensación posible por sus pérdidas antes de que sus reclamaciones estén restringidas de recuperación. Las firmas que se alega que han estado involucradas en la venta de estas inversiones inadecuadas a sus clientes son:UBS Financial Services Inc. of Puerto RicoUBS SecuritiesUBS Wealth ManagementPopular Securities, LLCSantander Securities, LLCOriental Financial Services, Corp.Muchos inversores que compraron estos bonos de Puerto Rico e invirtieron en estos fondos cerrados han sufrido pérdidas financieras considerables y estrés como resultado de sus pérdidas por inversión. Varios clientes de estas firmas de corretaje han presentado quejas en contra de estas firmas y sus agentes-corredores por fraude, ineptitud, ruptura de contrato y responsabilidad fiduciaria, así como otros abusos. Aunque UBS fue la firma de corretaje más activa en la venta de estos productos, incluso yendo hasta crear bonos y fondos cerrados exclusivos con fuertes inversiones en bonos de Puerto Rico, cada una de las firmas arriba indicadas, ha tenido numerosas quejas presentadas por clientes, cuyas cuentas fueron masivamente invertidas en estos productos.Si usted o alguien que conoce ha invertido en fondos de bonos de Puerto Rico y ha sufrido pérdidas, comuníquese con el estudio jurídico de Shepherd, Smith, Edwards & Kantas, LLP, hoy para una evaluación confidencial gratuita de sus cuenta(s). Contamos con un equipo de abogados, consultores y empleados con más de cien años de experiencia combinada en el sector de valores y en leyes de valores que están listos para asistirle en la recuperación de sus pérdidas de inversión hoyContacto: 800-259-9010 Sam Edwards: sedwards@sseklaw.com Kirk Smith: ksmith@sseklaw.com