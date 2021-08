Conferencia de prensa del 6 de agosto por la declaración del Centro de Acción Internacional (IAC) sobre el caso de Alex Saab, en el que hubo violaciones a las normas internacionales, errores y desafíos a la racionalidad legal

Se insta a los jueces Joao Pinto Semedo, presidente, Aristides R. Lima y José Pina Delgado del Tribunal Constitucional de Cabo Verde a seguir el estado de derecho y liberar a Alex Saab

PRAIA, Cabo Verde, Aug. 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Según el IAC, hoy en una conferencia de prensa internacional, en la que se abordó el caso de Alex Saab, se confirmó que Cabo Verde viola una increíble variedad de normas internacionales, como las reglas de la diplomacia internacional, los principios de inmunidad diplomática, los derechos humanos y sus propias normas constitucionales. Cuatro especialistas legales de alto nivel comentaron los errores durante el proceso; a saber, el asesor principal de la CEDEAO, Femi Falana; David Rivkin, que es el asesor principal de Baker y Hostetler con sede en los Estados Unidos, el abogado de Cabo Verde José Manuel Pinto Monteiro y el Dr. Rutsel Silvestre Martha, ex asesor general de la INTERPOL y Director de Asuntos Jurídicos.

El asesor principal del Sr. Saab en Cabo Verde, el Dr. José Manuel Pinto Monteiro, afirmó que: “La ley de Estados Unidos exige que la “regla de especialidad”, para ser vinculante en Estados Unidos, tiene que figurar explícitamente en el tratado bilateral de extradición pertinente; no existe ningún tratado de ese tipo entre Estados Unidos y Cabo Verde. En la medida en que Estados Unidos presuntamente se basa en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional como base para esta extradición, no funciona, ya que las disposiciones sobre extradición de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNCTOC) no incluyeron la cláusula de especialidad. Sin embargo, lo que es aún más convincente retóricamente es que Estados Unidos notificó a la ONU que no aplicará la disposición de extradición de la UNCTOC. Por lo tanto, es falso en el mejor de los casos, y una mentira descarada en el peor, que cualquiera pretenda que la UNCTOC puede ser la base para la imposición de la regla de especialidad".

El Sr. Femi Falana SAN, asesor principal de Alex Saab en la CEDEAO, abordó los siguientes puntos al inicio de la conferencia de prensa:

"El caso de la detención arbitraria en Cabo Verde de Alex Saab dista mucho de ser un caso ordinario de detención o violaciones a los derechos humanos. Este caso es emblemático de una serie de violaciones flagrantes y sistemáticas de las normas internacionales y ha estado, desde el principio, salpicado de errores, violaciones y desafíos a toda racionalidad legal.

El equipo de defensa presentó reclamos ante la Corte de Justicia de la CEDEAO, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y tomó serias medidas legales y diplomáticas para tratar de poner fin a esta situación totalmente injusta e ilegal, que mantiene a un diplomático venezolano en una misión especial en detención arbitraria en condiciones indignas.

Obtuvimos decisiones sensatas de organismos internacionales, que ordenan la liberación inmediata de Alex Saab del Tribunal de Justicia de la CEDEAO, por ejemplo, o que solicitan la suspensión del procedimiento de extradición de conformidad con las medidas provisionales del Comité de Derechos Humanos, junto con llamamientos al diálogo diplomático tanto de las Naciones Unidas como de la Unión Africana. No obstante, el gobierno de Cabo Verde sigue sordo a todas las apelaciones a la razón, a cumplir con la ley y al diálogo".

Alex Saab fue detenido durante más de 400 días de manera totalmente arbitraria y corre el riesgo de ser extraditado por razones puramente políticas a un estado que muestra abiertamente su hostilidad hacia Venezuela y sus líderes.

Según Femi Falana, "Instrumentalizado por Estados Unidos, Cabo Verde acordó violar una increíble variedad de normas internacionales, desde las reglas de la diplomacia internacional, hasta los principios de inmunidad diplomática, los derechos humanos y sus propias normas constitucionales".

La Dra. Rutsel Martha, ex Directora de Asuntos Jurídicos de Interpol abordó la cuestión de las irregularidades en la notificación de Interpol los días 12-13 de junio de 2020, pero también respondió a la pregunta de la doble nacionalidad del diplomático que representa a la República Bolivariana de Venezuela como Enviado Especial que realiza misiones humanitarias. La Dra. Martha dijo: "Estados Unidos, la propia INTERPOL y las autoridades de Cabo Verde no observaron que la orden de arresto subyacente a la Notificación Roja se emitió contra una persona diferente. Lo que significa que el arresto y la detención del Sr. Saab el 12 de junio de 2020 fueron ilegales y arbitrarios. El hecho de que Estados Unidos intentara en marzo de 2021 corregir este error no distrae del hecho de que la detención del Sr. Saab sea ilícita. Su detención continua es un reflejo del desprecio de Cabo Verde hacia los derechos humanos y el estado de derecho".

David Rivkin, el principal asesor jurídico de Estados Unidos del Sr. Saab de Baker y Hostetler, al abordar preguntas sobre la ley estadounidense, afirmó: “El derecho de Alex Saab a la inmunidad diplomática completa y la inviolabilidad a cualquier medida coercitiva se basa en el Artículo 29 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 (en la que Estados Unidos es parte), el Artículo 254d de la Ley de Relaciones Diplomáticas de Estados Unidos, así como las normas de larga data del derecho internacional consuetudinario y la práctica estadounidense vigente”.

En una declaración separada emitida por el reconocido jurista español Baltasar Garzón Real, Jefe del Equipo de Defensa Internacional, señaló: “Alex Saab no puede ser extraditado, porque Estados Unidos simplemente no tiene pruebas penales”. Asimismo, comentó, en declaraciones que coincidían con la opinión de Femi Falana, que “Cabo Verde y el Tribunal Constitucional se encuentran en una encrucijada. Si acceden a extraditar, entonces solo puede ser sobre la base de la conveniencia política, ya que este es el único tema común que ha pasado por todo el proceso de extradición. Será una decisión que avergonzará al pueblo caboverdiano y a todos aquellos que necesitan creer que existe un orden mundial establecido y protegido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

Según el IAC, este caso es emblemático del fracaso del estado de derecho, pero sobre todo es una mancha indeleble en la reputación internacional de Cabo Verde.

