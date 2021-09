Delta del

CIUDAD DE MÉXICO y CIUDAD DE PANAMÁ, 22 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Directores y directoras generales de las empresas más grandes del mundo son cada vez más optimistas sobre las perspectivas de su propio negocio y, a pesar de que la variantevirus ralentizó el 'regreso a la normalidad', su confianza en la economía global ha vuelto a niveles que no se veían desde el inicio de la pandemia. El estudio, que encuestó a más de 1,300 CEO globales sobre sus estrategias y perspectivas en un horizonte de tres años, encuentra que 60% (74% México, 58% Centroamérica) confía en las perspectivas de crecimiento de la economía global durante los próximos tres años (en contraste con el 43% de, que se llevó a cabo entre enero y febrero de 2021).

Las perspectivas de crecimiento de la economía global alientan a la Dirección General a invertir en expansión y transformación empresarial: 64% (68% México, 78% Centroamérica) ha identificado métodos de crecimiento inorgánicos como, fusiones y adquisiciones (M&) y alianzas estratégicas, como la principal estrategia de crecimiento para su organización; 87% (88% México, 80% Centroamérica) declara estar buscando realizar adquisiciones en los próximos tres años para ayudar al crecimiento y transformación de sus negocios.

El análisis identifica que 30% (22% México, 31% Centroamérica) planea invertir más de 10% de los ingresos de la organización en medidas y programas de sustentabilidad en los próximos tres años.

Víctor Esquivel, Socio Director General de KPMG en México y Centroamérica, comenta: "La pandemia puso a prueba la resiliencia de las organizaciones, cuyos directores vuelven a confiar en el crecimiento de la economía, lo cual ha fomentado que opten por estrategias de crecimiento orgánico e inorgánico. Observamos que la Dirección General mantiene el foco en las personas y el propósito, pues se está adaptando a las nuevas demandas del mercado laboral, al tiempo que coloca los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) en el centro de su estrategia y liderazgo. Esto pone de manifiesto la alta capacidad del CEO para enfrentar un mundo que, definitivamente, cambió con la pandemia".

Hallazgos clave:

Alcanzar los objetivos net zero

Entre los desafíos económicos, sociales y ambientales que enfrenta el mundo, los grupos de interés están ejerciendo una enorme presión sobre las empresas para abordar el tema del cambio climático y buscar un impacto positivo en la sociedad. Como resultado, a más de una cuarta parte (27%) le inquieta que no cumplir con las expectativas con respecto al cambio climático dificulte el acceso al mercado de capitales (24%México, 49% Centroamérica).

Más de la mitad (58%) afirma que enfrenta una mayor demanda de información sobre aspectos ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) por parte de sus grupos de interés, como inversionistas, reguladores y clientes (76% México, 71% Centroamérica). Además, tres de cada cuatro (74%) identifican la COP26 como un momento crucial para inyectar urgencia en la agenda del cambio climático (86% México, 72% Centroamérica).

La encuesta muestra que el objeto social o propósito, es decir, lo que representa la empresa y su impacto en las comunidades y en el planeta está impulsando a 73% (90% México, 86% Centroamérica) a actuar para abordar las necesidades de grupos de interés como clientes, empleados, inversionistas y comunidades.

También ha habido un aumento de 10 puntos desde principios de 2020 en la cantidad de directores y directoras generales que afirman que su objetivo principal es incorporar su propósito en las decisiones que toman para crear valor a largo plazo en dichos grupos de interés (64% Global, 66% México, 60% Centroamérica), y nueve de cada diez (86%) afirman que su propósito determinará la asignación de capital y las estrategias de crecimiento inorgánico (88% México, 89% Centroamérica).

"Hoy, el mercado exige que las organizaciones sean responsables y que tengan una verdadera orientación al cliente, fundamentada en la confianza y la transparencia. Las empresas que puedan cumplir con un propósito confiable y responder con agilidad a las crecientes expectativas de la sociedad, mientras impulsan un desempeño empresarial sostenible, estarán mejor posicionadas para prosperar frente a sus competidores", comenta Milton Ayón, Socio Director de KPMG en Panamá y Líder de Centroamérica.

Cambio de enfoque hacia los riesgos operativos y ambientales

Al analizar los riesgos para el crecimiento a tres años, se identifican tres áreas principales de riesgos: cadena de suministro, ciberseguridad y cambio climático; en este sentido, 56% afirma que la cadena de suministro de su empresa ha estado sometida a mayor estrés durante la pandemia (60% México, 62% Centroamérica).

Los mayores riesgos para el crecimiento en los próximos tres años

CEO Outlook 2021 (Global) CEO Outlook 2021 (México) CEO Outlook 2021 (Centroamérica) Riesgo para el crecimiento Rango Riesgo para el crecimiento Rango Riesgo para el crecimiento Rango Cadena de suministro #1 Tecnología emergente o disruptiva #1 Tecnología emergente o disruptiva #1 Ciberseguridad #1 Cadena de suministro #2 Cadena de suministro #2 Ambiental y cambio climático #1 Ambiental y cambio climático #2 Ambiental y cambio climático #3 Regulatorio #2 Ciberseguridad #3 Ciberseguridad #4 Tecnología emergente o disruptiva #2 Regulatorio #4 Fiscal #5 Operativo #2 Cultura interna poco ética #4 Regulatorio y tasas de interés #6

Solo 21% (12% México, 18% Centroamérica) planea reducir, o ya ha reducido, la huella física de su organización, un cambio dramático desde agosto de 2020, con la primera ola de la pandemia en su punto máximo, cuando 69% (82% México, 90% Centroamérica) afirmaba que planeaba reducir su espacio físico.

En cambio, actualmente más de la mitad (51%) se enfoca en proporcionar mayor flexibilidad a su fuerza laboral, invirtiendo en espacios de oficina compartidos (50% México, 40% Centroamérica), en contraste con el 14% de CEO Outlook Pulse 2021 de inicios de año (enero-febrero). Además, 37% (34% México, 33% Centroamérica) ha implementado un modelo híbrido de trabajo para su personal, en el cual la mayoría trabaja a distancia durante dos o tres días a la semana.

Reformas fiscales internacionales sin precedentes: un enfoque importante para el CEO

Tres de cada cuatro CEO (74%) consideran que la presión ejercida sobre las finanzas públicas por la respuesta a la pandemia ha aumentado la urgencia de la cooperación multilateral en el sistema fiscal global (78% México, 85% Centroamérica). Al mismo tiempo, 77% (76% México, 69% Centroamérica) coincide en que el régimen fiscal mínimo global propuesto causa "inquietud significativa" de cara a los objetivos de crecimiento de su organización, generando preocupación por los riesgos regulatorios, que ocupan el 2.o lugar en el mundo, 4.o en México, 6.° en Centroamérica (ver tabla).

Finalmente, el estudio muestra que 74% (88% México, 78% Centroamérica) reconoce el fuerte vínculo entre la confianza del público en sus negocios y cómo su enfoque fiscal se alinea con sus valores organizacionales. A medida que las empresas apuntan a reconstruirse mejor, la mayoría (68%) siente más presión por informar públicamente sobre sus contribuciones fiscales como parte de sus compromisos ASG (72% México, 73% Centroamérica).

Acerca del estudio KPMG 2021 CEO Outlook

En KPMG 2021 CEO Outlook participan 1,350 directoras y directores generales de las empresas globales más representativas de las principales economías, quienes brindan su perspectiva a tres años sobre el panorama económico y empresarial, así como el impacto que la pandemia tendrá en el futuro de sus organizaciones. Las empresas, participantes reportan ingresos anuales de más de USD 500 millones, y una tercera parte supera los USD 10,000 millones.

NOTA: algunas cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.

La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias de ningún individuo o entidad en particular. Aunque procuramos proveer información correcta y oportuna, no puede haber garantía de que dicha información sea correcta en la fecha en que se reciba o que continuará siendo correcta en el futuro. Nadie debe tomar medidas con base en dicha información sin la debida asesoría profesional después de un estudio detallado de la situación en particular.

