Contacto en Medios se convierte en miembro exclusivo para México de With Global Alliance.

Contacto en Medios cumple 25 años y consolida su crecimiento a través de la alianza global.

Ciudad de México a 20 de Enero de 2022- Contacto en Medios anunció hoy su unión a la red global de agencias de relaciones públicas tecnológicas With Global Alliance, con presencia en los 5 continentes y activa en 34 países.

With Global Alliance, lanzada en enero de 2020, está diseñada para apoyar a las empresas tecnológicas con talento especializado en relaciones públicas en todos los mercados. Los miembros de With Global Alliance trabajan juntos en cuentas globales, al proporcionar asesoría estratégica y ejecución experta en el país, con el propósito de ofercer a los clientes una entrega consistente y un informe optimizado de resultados, en la medida en la que escalan sus comunicaciones en los distintos mercados.

"Sabemos que los últimos meses han sido tiempos particularmente atareados, no sólo en términos de sus mercados de origen, sino también cuando los clientes ponen sus ojos nuevamente en los horizontes internacionales", dijo Debbie Zaman, Presidente Global de With Global Alliance. "A lo largo de los años, México siempre ha sido un mercado clave para las empresas tecnológicas internacionales que buscan entrar en la América Latina de habla hispana. Con 25 años de experiencia en el mercado y un impresionante conjunto de clientes, no puedo pensar en un mejor socio que Contacto en Medios para apoyar a los clientes compartidos en México”.

Las agencias comparten experiencia en sectores como martech, fintech, telco & IT, retail tech, medtech y edtech, entre otros. “Para Contacto en Medios es un honor y un reto formar parte de esta red. En 2022 cumplimos 25 años de ofrecer soluciones a la medida y esta alianza nos ayudará a consolidar nuestra trayectoría y conectarla con el futuro” señaló Amaranta Gaona, Directora Ejecutiva de Contacto en Medios.

Los países en los que WGA tiene presencia son: Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Colombia, Perú, Puerto Rico, Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, Suiza, España, Italia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Sudáfrica, India, China, Singapur, Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia, Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda.

Algunas de las agencias que conforman la red son With en el Reino Unido, Gregory FCA en los Estados Unidos, Bud Communications en Singapur, Ideosphere en la India, WEdge en China, FirstCom Comunicação en Brasil, GJComunicaciones en Colombia, Frau Wenk en Alemania, Imfluenciar en España, GinjaNinjaPR en Sudáfrica y PRLab en los Países Bajos.

En la actualidad se están llevando a cabo las debidas diligencias con posibles agencias asociadas en otros mercados de América Latina, Europa del Este y Medio Oriente. Para más información sobre la Alianza Mundial With visita: www.withglobalalliance.com .

With Global Alliance fue fundada por With, una agencia europea de relaciones públicas y marketing tecnológico ganadora de varios premios. With se encuentra entre las 30 mejores agencias tecnológicas de PR Week, es la quinta agencia de más rápido crecimiento en el Reino Unido según PRovoke y actualmente es finalista en los premios PR Moment's Tech Agency of the Year y B2B Agency of the Year. Entre los miembros fundadores se encuentran también Affect, Bud Communications, Ideosphere y WEdge.

Contacto en Medios fue fundada en 1997 por un grupo de periodistas con el propósito de transformar la comunicación para que México sea un mejor país. Firme en su objeto y resiliente en el tiempo, la agencia ha evolucionado. Actualmente tiene consultores especializados en comunicación interna, externa y digital para resolver las necesidades en los sectores de Salud, Financiero y Asegurador, Alimentos y Bebidas, Turismo, Industria de la Transformación y Tecnología, entre otros.

