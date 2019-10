Core Avionics & Industrial Inc. anuncia su asociación con Arm para desarrollar soluciones de procesamiento de seguridad crítica

SAN JOSE, Calif., Oct. 08, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Arm TechCon: Core Avionics & Industrial Inc. (“CoreAVI”) anunció en el día de hoy una asociación tecnológica con Arm para desarrollar soluciones para el procesamiento gráfico de seguridad crítica para sistemas automotrices de la próxima generación.Esta asociación ayudará a simplificar y reducir los riesgos de alcanzar los niveles más estrictos de certificación de seguridad por parte de los fabricantes de sistemas automotrices. CoreAVI tiene una posición única para aplicar las lecciones aprendidas en los casos de utilización de cabina digital aeroespacial en el mercado de la seguridad automotriz. Esto le permitirá a los fabricantes y a los proveedores de la industria automotriz implementar de manera eficiente aplicaciones de cabina de seguridad crítica como clústeres digitales, dispositivos de visualización frontal, sistemas de visión aumentada, espejos digitales y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS).“A medida que los vehículos de la próxima generación evolucionan y se realizan avances para mejorar la experiencia del conductor, la seguridad es fundamental en estos sistemas”, afirmó Chet Babla, vicepresidente de la Línea de Negocios Automotriz y de IoT de Arm. “Esta colaboración con CoreAVI permite sacar provecho de su trayectoria y su experiencia en la seguridad de avionics y casos de utilización de GPU en el ámbito de la cabina digital de los automóviles”.“CoreAVI tiene una amplia trayectoria en el desarrollo de gráficos de seguridad crítica y software en conjunto con los productos y clientes lideres en aplicaciones certificadas de alta confiabilidad. Compartimos con Arm la visión de que tanto la industria automotriz como la industria de la aviación se beneficiarán al garantizar que la certificación de seguridad sea el principal criterio en el diseño”, indicó Damian Fozard, CEO de CoreAVI. “Creemos que nuestra asociación con Arm permitirá crear plataformas integradas que sean fáciles de implementar, contar con el diseño de seguridad del nivel de avionics y que la asociación es ideal para la creciente gama de aplicaciones de seguridad crítica más allá de avionics”.Para obtener más información, contáctese con Core Avionics & Industrial Inc. a la dirección de correo electrónico: Sales@coreavi.com.Acerca de Core Avionics & Industrial Inc. Core Avionics & Industrial Inc. (“CoreAVI”) es una empresa pionera en el sector militar y aeroespacial y tiene una amplia trayectoria en brindar soluciones de software y hardware y plataforma IP que permiten crear aplicaciones de seguridad crítica. La empresa es líder a nivel mundial en diseño de arquitectura y suministro de gráficos en tiempo real y seguridad crítica, cálculos y controladores de video, procesadores de gráficos integrados “listos para el programa” y la IP del hardware COTS DO-254/ED-80 de seguridad certificable. El conjunto de productos de CoreAVI permiten diseñar e implementar soluciones integradas completas de seguridad crítica para aplicaciones aeroespaciales, automotrices e industriales que alcanzan los más altos niveles de certificación de seguridad, como RTCA DO-254/DO-178C, EUROCAE ED-80/ED-12C e ISO 26262, con soporte a largo plazo. www.coreavi.com