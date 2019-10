Querétaro a 23 de octubre de 2019. Una broca es mucho más que eso y sobre todo si se trata de una broca de plaquita intercambiable de mandrinado profundo capaz de perforar orificios de hasta siete veces su diámetro en una sola pasada, sin desviaciones ni recalentamientos. Cuando hace siete años Sandvik Coromant trazó el primer borrador de lo que sería la primera broca de plaquita intercambiable 7xD del mercado, nadie podía prever lo exigente y laborioso que sería el proyecto que empezaba a andar."Por suerte, somos todos unos locos de la tecnología y a nadie se le pasó por la cabeza tirar la toalla, a pesar de encontrarnos con callejones sin salida, vías muertas y otros obstáculos inesperados", explica Håkan Carlberg, responsable técnico del proyecto. "La pasión por este tipo de desafíos es una gran motivación y, personalmente, yo tenía claro que alcanzaríamos nuestro objetivo".

La broca CoroDrill DS20 apenas guarda parecido con su popular predecesora, la CoroDrill 880. En lugar de la clásica hélice constante y de forma espiral, la nueva CoroDrill DS20 variable presenta un giro pronunciado y un canal de viruta recto, una de las muchas características diseñadas para optimizar el rendimiento y, a la vez, mantener la estabilidad y una potencia equilibrada en una broca tan larga y asimétrica.

?En el diseño de la CoroDrill DS20 no se escatimaron esfuerzos ni conocimientos para no dejar nada al azar. "El primer gran desafío era conseguir el diseño y la posición correctos, para determinar la fuerza neta necesaria, ya que las dos plaquitas intercambiables están dispuestas de forma asimétrica", explicó Tomas Furucrona, desarrollador de I+D.A lo largo del proceso, los altibajos fueron constantes: fracasos en las pruebas de laboratorio, rotura de los prototipos, ideas de producción que de repente no servían. Solo para resolver el problema del canal de viruta sin perjudicar la refrigeración interna hicieron falta casi dos años. Y después había otros 50 parámetros que también tenían que estar bien ajustados: si se modificaba uno solo, los otros 49 tenían que ajustarse otra vez."Cuando nuestro gran ingeniero de cálculo, Ramus Hemph, desarrolló una fórmula que no dejaba nada al azar, de repente todo cambió", asegura Carlberg. "Vio cifras y vectores allí donde nosotros solo veíamos un producto físico. El nuevo software nos dio una lógica que permitía controlar, modular y analizar virtualmente todos los parámetros. A partir de ahí, todas las piezas fueron encajando".

Sin embargo, el equipo de desarrollo todavía quería más. "Hicimos una lista con 15 problemas que teníamos que resolver en dos meses, la mayor parte relacionados con la producción", recuerda Carlberg. "Y lo conseguimos. Supongo que lo de mover cielo y tierra para probar nuevas soluciones forma parte de nuestro ADN".El desarrollo de la CoroDrill DS20 fue fruto del trabajo conjunto de un equipo internacional. El núcleo de ese equipo trabajó desde Sandviken, pero en el proyecto participaron más de 50 personas de las plantas suecas de Gimo y Västberga y también de Mebane, en Estados Unidos.

