MIAMI, 30 de octubre de 2019

MIAMI, 30 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- El 25 de octubre, en el marco del Simposio del Council of the Americas (COA) celebrado en el Four Seasons Hotel de Miami, líderes de las principales empresas de la región, instituciones multilaterales y la sociedad civil, compartieron sus puntos de vista sobre las tendencias empresariales que están redefiniendo el liderazgo.

Tras el Simposio, siete figuras fueron reconocidas esa noche en el 25º aniversario de los Premios BRAVO Business Awards por sus extraordinarias contribuciones al desarrollo económico y social de América Latina.

"Ofrecemos una plataforma para que actores clave se comprometan en torno a un tema en común: el liderazgo redefinido en una era de cambio acelerado", dijo Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de Americas Society/Council of the Americas. "América Latina puede superar los constantes conflictos geopolíticos y las débiles tasas de crecimiento económico únicamente mediante el diálogo y un liderazgo excepcional", agregó.

Los principales temas de discusión entre los ejecutivos y expertos de la industria incluyeron la satisfacción de las necesidades cambiantes del cliente empoderado, los pagos digitales de vanguardia, la diversidad y la inclusión, y el poder de las asociaciones estratégicas.

En uno de los paneles,Gerardo Mato, Presidente de Global Banking and Markets-Americas de HSBC, habló sobre la adaptación a un mundo en constantes cambios y destacó la importancia de los innovadores jóvenes: "Necesitamos abrirles un espacio para que crezcan y promuevan ideas diferentes, porque así es como vamos a avanzar en la próxima década".

Posteriormente, en un panel sobre cómo los pagos digitales han transformado la industria bancaria y ampliado la inclusión financiera en América Latina, la cofundadora de Nubank, Cristina Junqueira, también galardonada con el Premio al Emprendedor Visionario BRAVO, dijo que ha sido difícil encontrar talento para la banca digital en su intento de expandirse más allá de Brasil. "El principal desafío era y sigue siendo la gente," alegó.

En una inspiradora conversación con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, ganador del Premio al Legado BRAVO, y el artista Carlos Vives, ganador de varios premios Grammy, hablaron de Tras La Perla, su iniciativa conjunta en la ciudad natal de Vives, Santa Marta, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo socioeconómico en Colombia. "El trabajo más importante es lo que hemos hecho para empoderar a la comunidad", dijo Vives, ganador del Premio al Liderazgo de Impacto Social.

En las sesiones de la tarde se debatió la redefinición del comercio transfronterizo en la economía digital y las implicaciones éticas y el impacto de la inteligencia artificial. Este último panel incluyó al fundador y CEO de gA, Roberto Wagmaister, quien explicó el enorme potencial de la inteligencia artificial para transformar la atención médica.

Para videos del simposio, por favor visitar:www.as-coa.org/bravo

