CRUNCHYROLL ANUNCIA LA FECHA DE ESTRENO DE DRAGON BALL SUPER: SUPER HÉROEEN AMÉRICA LATINA

El primer lanzamiento mundial en cines de Crunchyroll llegará a cines latinoamericanos en agosto

CULVER CITY, Calif. , 14 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- Hoy, Crunchyroll y Toei Animation revelaron detalles adicionales sobre el estreno mundial en cines de Dragon Ball Super: SUPER HÉROE, la última película de la exitosa franquicia de anime de renombre mundial, incluyendo la fecha de estreno en América Latina. La película estará disponible en japonés con subtítulos en español latino, así como doblada en español latino.

, la segunda película de la franquicia, se estrenará en cines de todo el mundo. En América Latina, el filme llegará el 18 de agosto a los siguientes países:

Argentina, Bolivia, Chile, Centroamérica, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

Este es el primer estreno cinematográfico a nivel global de Crunchyroll. En Latinoamérica, la película será distribuida por Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment.

Sinopsis oficial de Dragon Ball Super: SUPER HÉROE:

Son Goku destruyó en su momento a la Patrulla Roja. Ahora, ciertos individuos han decidido continuar con su legado y han creado a los androides definitivos: Gamma 1 y Gamma 2. Estos dos androides se autoproclaman "superhéroes" y deciden atacar a Piccolo y a Gohan. ¿Cuál es el objetivo de la nueva Patrulla Roja? Ante un peligro inminente, ¡llega el momento del despertar del Superhéroe!

La película, que cuenta con el compromiso e intervención del creador original de Dragon Ball, Akira Toriyama, tiene al legendario creador de manga detrás de la historia original, el guión y el diseño de personajes del filme.

Además, la película será dirigida por Tetsuro Kodama. El reparto de voces en japonés incluye a Masako Nozawa (Son Goku, Son Gohan, y Son Goten), Toshio Furukawa (Piccolo), Aya Hisakawa (Bulma), Ryo Horikawa (Vegeta), Mayumi Tanaka (Krillin), Takeshi Kusao (Trunks), Yuko Minaguchi (Videl), Yuko Minaguchi (Pan), Miyu Irino (Dr. Hedo), Hiroshi Kamiya (Gamma 1), Mamoru Miyano (Gamma 2), Volcano Ota (Magenta) y Ryota Takeuchi (Carmine).

El fenómeno Dragon Ball comenzó en 1984 cuando el conocido manga japonés de Akira Toriyama fue lanzado en "Weekly Shonen Jump" de Shueisha – convirtiéndose en uno de los títulos más exitosos durante sus diez años y medio de publicación. Desde entonces, la popularidad del manga ha seguido creciendo con un récord sorprendente de 260 millones de copias vendidas en todo el mundo y contando. Con la popularidad de Dragon Ball siempre en ascenso, este se ha expandido más allá del manga para incluir series animadas para la televisión, películas, juegos y mercancía. Treinta y ocho años después del lanzamiento del manga original, Dragon Ball continúa evolucionando y alcanzará nuevas alturas comenzando con esta nueva gran película.

Sobre Crunchyroll

Crunchyroll, LLC es una empresa conjunta operada de forma independiente entre Sony Pictures Entertainment con sede en EE. UU. y Aniplex de Japón, una subsidiaria de Sony Music Entertainment (Japan) Inc., ambas subsidiarias de Sony Group con sede en Tokio. Las películas distribuidas y comercializadas por Crunchyroll, a nivel nacional e internacional, tienen un historial probado de éxito tanto en taquilla como en crítica. Las películas de Crunchyroll no solo han tenido éxito de taquilla, sino que también han sido reconocidas con numerosos galardones y han sido aceptadas y proyectadas en festivales internacionales de cine de todo el mundo.

Acerca de Sony Pictures Entertainment

Sony Pictures Entertainment (SPE) es una subsidiaria de Sony Group Corporation, con sede en Tokio. Las operaciones mundiales de SPE engloban la producción, adquisición y distribución cinematográfica; la producción, adquisición y distribución de televisión; canales de televisión; la creación y distribución de contenido digital; la operación de las instalaciones de los estudios; y el desarrollo de nuevos productos, servicios y tecnologías de entretenimiento. Sony Pictures Televisión opera docenas de compañías de producción ya sea como dueño o socio alrededor del mundo. Las organizaciones de Sony Pictures Group de SPE incluyen Columbia Pictures, Screen Gems, TriStar Pictures, 3000 Pictures, Sony Pictures Animation, Stage 6 Films, AFFIRM Films, Sony Pictures International Productions, and Sony Pictures Classics. Para información adicional visita: http://www.sonypictures.com/corp/divisions.html

Sobre Toei Animation

Toei Animation Co., Ltd. se encuentra entre los estudios de producción de animación más prolíficos del mundo. Las operaciones de la empresa incluyen el desarrollo y la producción de animación, la comercialización mundial y la concesión de licencias de programas con oficinas de ventas en Los Ángeles, París, Hong Kong y Shanghái. Desde su fundación en 1956, Toei Animation Co., Ltd. ha producido más de 13.316 episodios de series de televisión (más de 230 títulos) y más de 258 largometrajes (cifra de marzo de 2022). Para más información, visite corp.toei-anim.co.jp/en.

