SHENYANG, China, 22 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Con el continuo avance de la ciencia y la tecnología en los últimos años, la internet industrial de China ha ingresado a la "vía rápida" del desarrollo y se ha convertido en un intensificador de la mejora en la fabricación tradicional. Más de 100 expertos y emprendedores del sector de la internet industrial se dieron cita en Shenyang, ciudad capital de la Provincia de Liaoning del noreste de China, en ocasión de la Cumbre Mundial de la Internet Industrial, que se inauguró el 18 de octubre y ofreció perspectivas estratégicas sobre las tendencias en la fabricación inteligente, según el Gobierno Popular de la Ciudad de Shenyang.

En el "corredor de la experiencia" de las tecnologías de primera línea del evento, la plataforma de simulación digital para productos industriales desarrollada por el Centro de Capacitación Industrial Fundamental de la Universidad Tsinghua atrajo a muchos asistentes. Con la ayuda de la terminal de pantalla 3D y un sistema de captura dinámico, la plataforma puede hacer realidad diseños de productos interactivos, evaluación de prototipos digitales, ensamblado virtual y otras funciones, lo que ofrece un medio digital eficaz para el desarrollo de productos y la simulación de sistemas de fabricación.

A medida que se desarrollan las tecnologías, si una empresa quiere diseñar un producto, puede recurrir a la simulación informática y al proceso de ensamblado sin abrir el molde en el futuro. Estos avances promoverán la eficiencia, reducirán los costos y garantizarán que los productos puedan satisfacer la demanda de consumo de manera maximizada.

SIASUN Robot &Automation Co., Ltd, gigante de la internet industrial de Shenyang, también dio a conocer una plataforma de control y software industrial controlables y autónomos que cubren un conjunto integral del sistema que abarca el sistema de software, los chips de control industrial y los equipos de apoyo. La plataforma no solo puede satisfacer las exigencias de los movimientos de alta velocidad, alta precisión y alta complejidad de varios dispositivos, sino que también puede satisfacer las necesidades personalizadas de diferentes controladores y aplicaciones, y puede utilizarse para el desarrollo de aplicaciones y personalización profunda.

"El sistema industrial de China aún carece de software y plataformas avanzadas, por lo que es necesario desarrollar software industrial propio de China, junto con una plataforma de control, con el software como núcleo", expresó Qu Daokui, fundador de SIASUN.

El desarrollo de la internet industrial aún enfrenta algunos desafíos, según Chai Tianyou, miembro de la Academia China de Ingeniería, citando ejemplos de la falta de integración profunda con la tecnología de inteligencia artificial (IA), y la falta de estudios profundizados de las tecnologías centrales de la arquitectura del sistema de la internet industrial, el sistema funcional, autónomo y controlable, y sus diferentes métodos de implementación.

Respecto de cómo se pueden integrar mejor la internet industrial y la IA, Ulrich Sendler, especialista y analista técnico alemán de la Industria 4.0, dijo que aún quedaba mucho por hacer.

La convergencia de la internet industrial y la IA permitirá a las máquinas ofrecer soluciones de manera automática para producciones industriales mediante el aprendizaje de datos históricos, y tal IA industrial debería desarrollarse mediante varios sectores y tecnologías en conjunto, y lograrse de manera gradual durante el proceso, según él.

