Curtis "50 Cent" Jackson con su productora G-Unit Film & Television, será el productor de 'Skill House' de Proxima Media junto a Ryan Kavanaugh

Jackson también se unirá al elenco, protagonizando junto a la veterana de UFC, Paige VanZant, Leah Pipes, McCarrie McCausland, Ivan Leung, Caitlin Carmichael, Emily Mei, Jacob Skidmore, Dani Oliveros, John DeLuca, y Neal McDonough. Como se anunció anteriormente, la película está protagonizada por Bryce Hall, uno de los mayores influencers de las redes sociales con más de 50 millones de seguidores

LOS ÁNGELES, July 14, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Proxima Media de Ryan Kavanaugh está oficialmente en producción de SKILL HOUSE, (Casa de habilidades), el primer episodio de la franquicia de películas de terror con clasificación R, protagonizada por el fenómeno de las redes sociales y estrella de TikTok, Bryce Hall. Después de su anuncio en la primavera, CURTIS "50 Cent" JACKSON con su productora G-Unit Film & Television, será el productor y protagonista de la película. La veterana de UFC y estrella de BKFC y AEW, Paige VanZant también se unió al elenco. Y el renombrado artista de efectos especiales y ganador de Emmy, Steve, Johnson (GHOSTBUSTERS, BICENTENNIAL MAN, HOMBRE ARAÑA 2) entrega las agallas y gore más realistas que los fans jamás hayan visto.



El reparto adicional incluye: Leah Pipes (SECRETO DE SANGRE, (Los Originales), McCarrie McCausland (Army Wives, Los Originales), Ivan Leung (THE TENDER BAR (El bar de las esperanzas), All American, Grey 's Anatomy), Neal McDonough (CAPITÁN AMÉRICA, MINORITY REPORT (Sentencia previa), Yellowstone, Suits), John DeLuca (Spree, American Horror Story) y Caitlin Carmichael (MEDIANOCHE EN EL SWITCHGRASS, EPIFANÍA).

"Esta película está repleta de inconformistas de entretenimiento, muchos abarcando varios géneros y plataformas", señala Kavanaugh. Con respecto a la producción con 50 Cent, Kavanaugh agrega: "De ícono mundial de la música de rap e hip-hop a empresario, actor, escritor y productor, si alguien sabe cómo romper barreras, es 50 Cent. Me siento honrado de trabajar juntos mientras vemos a Bryce hacer lo mismo con su carrera".

Una toma semejante a una sierra que invade el fenómeno de fama y cultura de las redes sociales, SKILL HOUSE ofrece una visión firme de la fama y de lo que las nuevas celebridades están dispuestas a hacer para alcanzarla.

La película basada en Los Ángeles, filmada principalmente en la "Sway House" original, mira el mundo de la fama de las redes sociales y sobrepasa los límites cuando "clics" e "influencia" se convierten en vida o muerte literalmente.

Con fecha de estreno prevista para principios de 2023, el proyecto está financiado y controlado por Proxima Media, de propiedad y operado por el megaproductor Ryan Kavanaugh, nominado a los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony (EGOT). La película es escrita y dirigida por la leyenda del cine de terror, Josh Stolberg, coguionista de películas de terror como ESPIRAL: DEL LIBRO DEL JUEGO MACABRO (BOOK OF SAW), (protagonizada por Chris Rock y Samuel L Jackson), JIGSAW (EL JUEGO CONTINÚA), PIRAÑAS 3D, SECRETO DE SANGRE, así como la próxima película de JUEGO MACABRO (SAW), (tentativamente titulada JUEGO MACABRO X). Con su productora G-Unit Film & Television, Jackson también producirá junto a Kavanaugh, Alex Baskin y Amy Kim y Jaime Burke de Lifeboat Productions. Daniel Herther, que supervisa la producción y el desarrollo creativo en Proxima, será el productor ejecutivo junto a Jason Barhydt y Bobby Sarnevesht.

Acerca de Curtis "50 Cent" Jackson

Curtis "50 Cent" Jackson forjó una exitosa carrera televisiva y cinematográfica como el mejor productor y estrella en su categoría En 2005, fundó G-Unit Film & Television, Inc., que produjo una amplia variedad de contenido a través de varias plataformas y vendió una infinidad de programas a varias redes. Entre éstos está el aclamado por la crítica, show #1 en Starz, "Power", en el que no solo fue coprotagonista sino también productor ejecutivo y director. En octubre de 2018, Jackson y Starz/Lionsgate cerraron un acuerdo sin precedentes para G-Unit Film & Television, Inc. de Jackson. La asociación, promocionada como una de las ofertas más importantes hasta la fecha para un productor ejecutivo de televisión premium, se centrará en la expansión del universo "Power", recientemente anunciado spin-offs "Power Book II: Ghost," "Power Book III: Raising Kanan," y "Power Book IV: Force." G-Unit Film & Television también produjo el éxito de ABC "For Life" y recientemente lanzó la primera temporada de la esperada serie "Black Mafia Family" para Starz, que fue inmediatamente renovada para una segunda temporada. G-Unit también está en desarrollo en las series guionadas "Family Affair" ABC, "The 50th Law" Netflix, Let Me Hear a Rhyme" en Peacock y "Unseen ","Angel 's Playbook","Moment in Time" y "Queen Nzinga" en Starz. Se anunció en mayo de 2021 que "Confessions of A Crime Queen" era una orden de serie directa en Discovery+. Jackson también está actualmente en producción en una serie de BMF Docuseries en Starz y una serie sin guión, "Hip Hop Homicides", en WeTV. La empresa también está desarrollando su lista de presentaciones, comenzando con un contrato para tres películas de terror, en colaboración con el fenómeno de terror Eli Roth y 3BlackDot.

Acerca de Paige VanZant

Paige VanZant es una artista de artes marciales mixtas, ex luchadora de UFC, boxeadora de nudillos desnudos, luchadora profesional, autora y modelo. Paige apareció en televisión en Dancing with the Stars y Chopped.

Acerca de Josh Stolberg

Josh Stolberg es un escritor, director y productor a cargo de algunas de las películas de terror más populares de hoy, incluyendo JIGSAW, PIRAÑAS 3D, SECRETO DE SANGRE, y más recientemente, ESPIRAL. Ha escrito películas para Netflix, Disney, Lionsgate y más. Actualmente está escribiendo una película de acción de Dwayne Johnson en Netflix, así como el próximo episodio de la popular franquicia Saw.

Acerca de Lifeboat Productions

Amy Kim y Jaime Burke son productores galardonados con más de 20 años de experiencia diversa. Produjeron contenido original para todos las principales transmisores y estudios con sus créditos más recientes, incluyendo la próxima serie Surfside Girls para Apple+ y Amazon 's Undone. Kim comenzó su producción con el cortometraje galardonado con el Premio de la Academia, la HISTORIA DE CISJORDANIA y fue directora de producción del estudio digital de Michael Eisner, Vuguru, antes de formar Lifeboat Productions con Jaime Burke en 2012. Burke comenzó su carrera cinematográfica con títulos como LA POSESIÓN DE MICHAEL KING y el clásico de terror indie, EL PACTO. Esta es su segunda colaboración con el escritor y director Josh Stolberg.

Acerca de Proxima y Ryan Kavanaugh

Ryan Kavanaugh, fundador de Proxima Media y accionista mayoritario de Triller, es uno de los ejecutivos más exitosos, prolíficos y honrados en la historia de la industria del entretenimiento. Utilizando un modelo financiero inteligente de finanzas cinematográficas, fue apodado como el creador de "Bola de dinero para películas". Produjo, distribuyó y/o estructuró el financiamiento de más de 200 películas, generando más de $ 20 mil millones en ingresos de taquilla en todo el mundo y ganando 60 nominaciones al Oscar. Es el 25º productor de cine más taquillero de todos los tiempos. Sus producciones incluyen; Rápidos y Furiosos 2-6, 300, Red social, Sin límite, Luchador, Noches de Talladega, Hermanastros y Mama Mia! Kavanaugh y Proxima fueron pioneros en un innovador acuerdo financiero para Marvel posterior a la bancarrota, creando el estudio y estructura financiera que condujo a Marvel Cinematic Universe. Creó la categoría SVOD (streaming) con Netflix, lo que impulsó la capitalización de mercado de la empresa de $ 2 a $ 10 mil millones. Kavanaugh es el cofundador de Triller, una de las tres aplicaciones de redes sociales de más rápido crecimiento. Recientemente lideró la adquisición, fusión y relanzamiento de la aplicación de redes sociales y música.

También creó la poderosa empresa televisiva, hoy conocida como Critical Content, produciendo programas de éxito como Catfish en MTV y Limitless en CBS, que vendió por $ 200 millones. La empresa tenía 40 series de televisión en 19 cadenas antes de su venta. Kavanaugh obtuvo varios logros y premios, como el Premio al Productor del Año de Variety, Premio al Liderazgo de Hollywood Reporter, 40 Under 40 Personas más Influyentes en los Negocios de Fortune, Fortune 400 de Forbes, Productor de Mil Millones de Dólares por Daily Variety y las 100 Personas Más Influyentes del Mundo por Vanity Fair. Proxima y Kavanaugh son representados por Neil Sacker.

