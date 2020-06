MONMOUTH JUNCTION

Nueva Jersey

Colombia

Argentina

Guatemala

Ecuador

Bolivia

El Salvador

Chile

, 24 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- CytoSorbents Corporation (NASDAQ:CTSO), una empresa líder en inmunoterapia para cuidados críticos mediante su tecnología de purificación de la sangre CytoSorb® , destinada al tratamiento de inflamaciones letales en pacientes críticamente enfermos y sometidos a cirugía cardiaca en todo el mundo, anuncia el lanzamiento comercial y la disponibilidad inmediata de CytoSorb en nueve países latinoamericanos:, Perú,, República Dominicana,y Costa Rica. CytoSorb ha estado disponible en Panamá y endurante muchos años, recientemente recibió aprobación para su comercialización en México con ventas iniciales y tiene pendiente su inscripción final en Brasil. CytoSorb ahora se distribuye en un total de 65 países de todo el mundo. Esta expansión es especialmente oportuna ya que los países centro y sudamericanos se han convertido en "zonas intensas" para la transmisión del COVID-19, según la Organización Mundial de la Salud. En los países latinoamericanos donde se distribuye CytoSorb, hasta la fecha se han reportado 2,1 millones de casos de COVID-19, entre una población de aproximadamente 560 millones, o lo que es lo mismo aproximadamente 0,4%, con una tasa de mortalidad de 4,6%. A modo de comparación, en Estados Unidos se reportan 2,4 millones de casos entre una población total de 331 millones, o aproximadamente 0,7%, con una tasa de mortalidad de 5,1%. Los expertos predicen que el COVID-19 no se detendrá hasta que el 60-70% de la población desarrolle una considerable inmunidad colectiva, lo mismo mediante infección que por vacunación , lo cual sugiere que la pandemia global todavía está en sus etapas tempranas.

En Panamá, CytoSorb se ha vendido comercialmente durante más de tres años para una amplia gama de aplicaciones. CytoSorb se ha utilizado en el tratamiento de muchos pacientes gravemente enfermos afectados con COVID-19, y está incluido específicamente en las directrices de Panamá para el tratamiento del COVID-19. El Dr. Nicolás Hurtado, nefrólogo e intensivista del Hospital Nacional de Panamá , en Ciudad de Panamá, señaló: "Aplicamos la terapia con CytoSorb a 12 pacientes gravemente enfermos con COVID-19 y la mayoría de ellos respondieron positivamente. CytoSorb es un arma que utilizamos regularmente con nuestros pacientes cuando vemos que se acerca una tormenta de citoquinas".

El Sr. Carlos Girón, gerente general de Servicios Quirúrgicos Guatemala, comentó: "Estamos orgullosos de ser el distribuidor exclusivo de CytoSorb® en Guatemala, el país más grande de América Central. Nos apasiona ayudar a los profesionales de la salud a salvar vidas a diario y estamos firmemente convencidos de que CytoSorb, al luchar contra la tormenta de citoquinas y la hiperinflamación, jugará un papel importante en el tratamiento de toda una gama de padecimientos que representan un peligro para la vida. En este preciso momento, la necesidad radica en tratar la sepsis en pacientes con COVID-19, donde el número de nuevos casos y muertes ha aumentado rápidamente. Ahora, con la disponibilidad inmediata de CytoSorb, nuestro equipo está entusiasmado por comenzar a vender la terapia mediante el lanzamiento comercial oficial y la promoción de CytoSorb en el país, que se llevará a cabo de varias formas, entre ellas a través de los medios digitales y en persona con demostraciones, webinarios y literatura científica y estudios de casos".

El Sr. Carlos Florez, gerente general ejecutivo de Fresenius Medical Care Colombia, distribuidor exclusivo de CytoSorb en el segmento de Cuidados Intensivos, declaró: "En las unidades de cuidados intensivos de Colombia, las patologías hiperinflamantorias relacionadas principalmente con sepsis – como shock séptico, síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) e insuficiencia renal aguda (IRA) - y trauma, están en aumento. Esto no solo conduce a una mayor mortalidad, sino que también tiene un impacto negativo sobre la economía de los sistemas de salud debido al alto costo de las terapias y de los recursos dedicados a salvar las vidas de estos pacientes. Estas enfermedades con frecuencia requieren un abordaje multisistémico y estamos muy optimistas de que la terapia con CytoSorb pueda ayudar de forma complementaria a abordar estos padecimientos y a hacer decrecer tanto las estadías en las unidades de cuidados intensivos como la mortalidad. En particular, para los pacientes gravemente enfermos con COVID-19 que presentan insuficiencias de varios órganos, CytoSorb ofrece a los médicos una nueva opción de tratamiento para aliviar aquéllos que sufren de tormenta de citoquinas".

El Dr. Christian Steiner, MD, vicepresidente senior de Ventas y Marketing de CytoSorbents, declaró: "Estamos orgullosos y entusiasmados por trabajar con una red tan sólida de socios profesionales. Consideramos que esto es esencial para un lanzamiento comercial exitoso en América Central y del Sur, regiones donde tenemos grandes planes. Con nuestros socios, también estamos agradecidos de que esta expansión llegue justo a tiempo para potencialmente ayudar a los pacientes en medio de la pandemia del COVID-19. En calidad de tratamiento líder para la tormenta de citoquinas en todo el mundo, CytoSorb ahora está disponible inmediatamente en estos países para contribuir al tratamiento de complicaciones como fallo respiratorio, shock y otras insuficiencias de órganos. Estas complicaciones frecuentemente son desatadas por la tormenta de citoquinas y son comunes en toda una variedad de enfermedades, entre ellas el COVID-19".

Acerca de CytoSorbents Corporation (NASDAQ: CTSO)

CytoSorbents Corporation es una empresa líder en inmunoterapia para cuidados críticos que se especializa en la purificación de la sangre. CytoSorb®, su producto insignia, cuenta con la aprobación de la Unión Europea y se distribuye 65 países de todo el mundo como un absorbedor extracorpóreo de citoquinas concebido para reducir la "tormenta de citoquinas", también conocida como "síndrome de liberación de citoquinas", algo que de no hacerse causaría inflamación masiva, fallo de órganos y la muerte en enfermedades críticas comunes. Estos son padecimientos donde el riesgo de muerte es extremadamente alto y para los cuales todavía no existen tratamientos eficaces. Hasta la fecha CytoSorb® se ha utilizado en los tratamientos a más de 88.000 personas. CytoSorb ha recibido expansiones de etiqueta con el marcado CE para la remoción de bilirrubina (enfermedad hepática), mioglobina (trauma) y ticagrelor y rivaroxabán durante cirugía cardiotorácicas. CytoSorb también ha recibido autorización para uso de emergencia de la FDA en Estados Unidos para su empleo en pacientes del COVID-19 gravemente enfermos con fallo respiratorio inminente o confirmado, en circunstancias definidas. CytoSorb también ha recibido la designación de terapia innovadora que concede la FDA para la remoción de ticagrelor en un circuito de bypass cardiopulmonar durante cirugías cardiotorácicas urgentes y de emergencia.

Las tecnologías de purificación de CytoSorbents se basan en cuentas biocompatibles de polímero extremadamente poroso que pueden eliminar activamente sustancias tóxicas de la sangre y otros fluidos corporales mediante la captura porosa y la adsorción superficial. Sus tecnologías han recibido subvenciones sin efecto dilusivo, contratos y otros tipos de financiamiento por aproximadamente $33 millones de DARPA, el Ejército de Estados Unidos, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, los Institutos Nacionales de Salud (NIH), el Instituto Nacional para Corazón, Pulmones y Sangre (NHLBI), el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos (SOCOM), el Ejército de Estados Unidos, el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos (USSOCOM), la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el Comando Material de la Fuerza Aérea (USAF/AFMC) y otros. La empresa cuenta con numerosos productos en fase de desarrollo que se basan en su tecnología exclusiva de purificación de la sangre que está protegida por muchas patentes concedidas por Estados Unidos y otros países, así como por múltiples aplicaciones de patente pendientes, incluso CytoSorb-XL™, HemoDefend™, VetResQ™, K+ontrol™, ContrastSorb, DrugSorb y otras. Para obtener más información, visite los sitios web de la empresa en www.cytosorbents.com y www.cytosorb.com o síganos en Facebook y en Twitter.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa incluye declaraciones a futuro destinadas a calificar para el estatus de puerto seguro contra responsabilidad según lo establece la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Estas declaraciones a futuro incluyen, pero no se limitan a, declaraciones sobre nuestros planes, objetivos, representaciones y alegaciones, no son hechos históricos y por lo general se identifican por el uso de términos como "pudiera", "debiera", "podría", "espera", "planea", "prevé", "considera", "estima", "predice", "potencial", "continúa" y palabras similares, aunque algunas declaraciones a futuro se expresan de forma diferente. Usted debe estar consciente de que las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa, incluso declaraciones acerca del COVID-19 y nuestros ingresos esperados como resultado del mismo, representan las opiniones y expectativas actuales de la gerencia, pero que nuestros resultados, los eventos y el desempeño reales pudieran diferir materialmente de los expresados en las declaraciones a futuro. Entre los factores que podrían causar o contribuir a tales diferencias se incluyen, pero sin limitarse a, los riesgos analizados en nuestro informe anual en el Formulario 10-K, presentado ante la SEC el 5 de marzo de 2020, las actualizaciones respecto a riesgos que se comunicaron en nuestros informes trimestrales en los Formularios 10-Q, y en los comunicados de prensa y otras comunicaciones para los accionistas divulgadas por nosotros ocasionalmente y en las que se intenta advertir a las partes interesadas acerca de los riesgos y los factores que pudieran afectar nuestro negocio. Le urgimos a que no deposite indebida confianza en cualquiera de tales declaraciones a futuro. No asumimos obligación alguna de actualizar o revisar públicamente cualquier declaración a futuro, ya sea como resultado de información nueva, eventos futuros u otras causas, más allá de lo que se requiera según las leyes federales sobre títulos valores.

Haga clic para seguirnos en Facebook y en Twitter

Contacto de CytoSorbents:

Amy Vogel

Relaciones con los Inversores

(732) 398-5394

avogel@cytosorbents.com

Contacto de relaciones con los inversores:

Jeremy Feffer

LifeSci Advisors

917-749-1494

jeremy@lifesciadvisors.com

Contacto de relaciones públicas en Estados Unidos:

Eric Kim

Rubenstein Public Relations

212-805-3052

ekim@rubensteinpr.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1096384/CytoSorbents_Working_To_Save_Lives_Logo.jpg

FUENTE CytoSorbents Corporation