Da cidade ao Mar Báltico: Os versáteis GN8 e GA8, criando momentos memoráveis para motoristas em todo o mundo

, 9 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- 2021 testemunhou atualizações de muitos modelos da GAC MOTOR, uma vez que a empresa realiza extensas pesquisas de consumidor para satisfazer melhor às necessidades dos motoristas em todo o mundo. Dois proprietários de veículos da GAC MOTOR têm orgulho de compartilhar como os modelos que escolheram, o GN8 e o GA8, se tornaram parte integral de suas vidas.

Para o proprietário de um pequeno hotel B& (bed and breakfast) localizado no litoral do Mar Báltico, o grande e luxuoso GN8 é a maneira perfeita de transportar passageiros.

"Eu me preocupo profundamente com os mínimos detalhes da estadia de cada hóspede", disse o dono do hotel à GAC MOTOR. "Eu vou com o GN8 para buscar hóspedes chegando do mundo todo, permitindo que eles sintam a brisa do mar e desfrutem dos pontos turísticos enquanto dirigimos."

O interior espaçoso de 7 lugares do GN8 é perfeito para famílias ou grupos de viajantes, com muito espaço para bagagens, o que significa que o carregamento no aeroporto é rápido e fácil. Ao dirigir, o teto panorâmico também oferece uma visão empolgante das nuvens, iniciando o clima de férias mais cedo; as viagens de volta do aeroporto geralmente são animadas, com crianças apontando para cima para as gaivotas voando em círculos.

"É o veículo perfeito para minhas necessidades comerciais", sorriu o dono do hotel.

GA8

Para um tipo diferente de motorista, a condução suave e o conforto fluido do GA8 representam o momento precioso de relaxamento após um longo dia de trabalho.

"Depois de um longo dia, meus músculos tendem a acumular muita tensão. Dirigir para casa no GA8 é meu momento, quando posso desacelerar, me acomodar no banco do carro e descontrair. No momento em que chego em casa, já me sinto tranquilo e natural novamente."

O luxuoso GA8 tem uma aparência de alta classe adequada para viagens de negócios, mas ao mesmo tempo seu interior foi projetado para maximizar o conforto. "Adoro voltar para meu carro no final do dia", ri o dono do GA8. Para ele, o seu veículo GAC MOTOR representa um descanso muito necessário após os desafios do dia.

Excelentes experiências dos proprietários de automóveis da GAC MOTOR como essas são a motivação para a inovação contínua da GAC MOTOR. A GAC MOTOR espera criar mais pequenos momentos de alegria para motoristas em todo o mundo.

