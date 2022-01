Dale sabor a tu feed de Instagram con estos restaurantes y platos del Caribe y Latinoamérica

MIAMI

, 31 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- En el mundo conectado en el que vivimos las redes sociales nos dan acceso a lugares increíbles, nos deleitan con suculentos platillos y nos tientan con asombrosas aventuras. Estas publicaciones nos abren los ojos a experiencias transformadoras cuyo efecto innegable es suscitar en nosotros un deseo por viajar para vivirlas de cerca. Las redes sociales cobran cada vez más relevancia en el mundo del turismo pues se han convertido en un referente para inspirar próximos viajes. De acuerdo con la última encuesta de Marriott International, el 75% de los latinoamericanos consultan las redes antes de planear su próximo viaje y el 61% opta por Instagram, una de las mejores plataformas para descubrir un destino pues nos da acceso a aquellos pequeños rincones y secretos mejor guardados que quizás no conoceríamos si no fuese por el ojo curioso de otro viajero que seguimos.

Las redes cumplen una doble función, además de convertirse en nuestra próxima agencia de viajes de donde tomamos recomendaciones de destinos, hoteles, restaurantes y actividades – también reflejan los mejores momentos de nuestras vidas. Los seres humanos queremos compartir con el resto del mundo aquellas experiencias inigualables que vivimos y muchas de éstas giran alrededor de la gastronomía. Nos encanta probar comidas nuevas, por eso el 65% de los latinoamericanos viaja para descubrir las delicias culinarias de un destino y luego comparten en sus plataformas todo lo vivido y comido.

Las mejores experiencias gastronómicas deleitan a nuestros paladares, siendo la comida la indiscutible estrella. Sin embargo, es importante estimular otros sentidos y cuando de comida se trata todo entra por los ojos primero. Muchos comemos primero con nuestros ojos y celulares, así que la creatividad en el diseño del restaurante y la presentación de sus platos es elemental. A continuación, te compartimos los mejores restaurantes y platos de comida en el Caribe y Latinoamérica que sacarán al instagramer que llevas dentro.

El restaurante Moro en el W Panamá te ofrecerá una experiencia inolvidable con su #NightBrunch que organizan un viernes seleccionado de cada mes en este acogedor espacio vibrante, moderno y con hermosas vistas de la ciudad. Tendrás acceso al mejor buffet asistido estilo urban food y espectaculares estaciones en vivo. Mientras disfrutas del DJ de la noche, las mágicas estaciones de comida y creativas presentaciones cautivarán tus ojos y tu lente.

Eric Ripert

En Gran Caimán no podrás perderte el restaurante Blue del reconocido Chefen The Ritz-Carlton, Grand Cayman que ofrece una decadente selección de exquisitos mariscos locales y una decoración que te hará sentir como si estuvieras bajo el mar. Un dato curioso que hará brillar aún más tu post es que el restaurante se destaca por ser el único del Caribe que cuenta con el distinguido premio AAA Five Diamond por su inigualable experiencia culinaria. Dale un toque del mar a tu Instagram con un post del tuna tartare, colorido y exquisito sin duda antojará a todos tus seguidores.

En caso de que busques cenar junto a una vista maravillosa del mar, tienes que conocer el restaurante Las Olas en el Sheraton Miramar Hotel &Convention Center en Chile. Disfrutarás de una increíble experiencia y además te quedarán las fotos en tu Instagram como recuerdo de lo vivido y comido. Las Olas ofrece una interesante combinación de gastronomía internacional en sus carnes, pastas, pescados y mariscos. Si te gusta probar cosas nuevas te recomendamos el Jabalí salvaje, un tierno corte de lomo de jabalí proveniente del sur de Chile, y peras confitadas al vino tinto. La decoración con flores y salsa de vino tinto le dan un colorido vívido y una apariencia mágica a este plato que no puede faltar en tu Instagram.

El restaurante Samos en The Ritz-Carlton de Ciudad de México sin duda complacerá hasta los gustos más exigentes. Cuenta con una espectacular cocina abierta inmersiva y la experiencia de la mesa del chef te dejará con la boca abierta. El ambiente moderno, permite conectarse con la vibrante ciudad desde el piso 38, mientras observas y fotografías el emblemático Castillo y Bosque de Chapultepec. Disfruta del Róbalo del Pacífico hecho en el inigualable horno Josper que retiene los aromas y ofrece texturas de otro mundo. Este delicioso platillo también es un manjar para los ojos y para tu cámara pues va acompañado de un puré de coliflor y una vibrante salsa.

Ahora tienes aún más razones para viajar, fotografiar y convertirte en el foodie instagrammer que siempre has soñado ser. Las cautivantes imágenes que conseguirás en cada uno de estos destinos culinarios van a darle sabor a tu feed de Instagram mientras impresionas a todos tus seguidores e incluso consigues más.

